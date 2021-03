La verdad detrás de la desaparición de los “me gusta” en Instagram que incluso generó la burla de Chumel

Cientos de usuarios se quejaron de que ya no podían ver los "likes" o "me gusta" de sus publicaciones en Instagram (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Luego de que cientos de usuarios y hasta algunos influencers comenzaran a exponer que Instagram había ocultado los “likes” de sus interacciones, la compañía tuvo que salir a aclarar que se trató de un error en el que ya estaban trabajando.

A través de Twitter, algunos usuarios aseguraron que la opción había sido borrada en una nueva actualización del sistema, sin embargo, otros coincidieron en que la opción de likes seguía activa.

Chumel Torres su burló de usuarios de Instagram (Foto: Twitter)

Uno de ellos, fue el influencer y youtuber, José Manuel Torres Morales, más conocido como Chumel Torres, quien aprovechó el momento para reírse de a quienes les dan ansiedad los likes que reciben a través de la plataforma de fotografías y videos cortos.

“¿Quitaron los likes en Instagram porque les da ansiedad? Jajajajaj. Voy a amar las olimpiadas del futuro donde les den medallas a todos porque ‘todes son muy rapides’”, bromeó.

También el influencer Elán, quien tiene más de 590 mil seguidores en su cuenta verificada de Twitter, opinó que la preocupación de los instagramers por los likes está relacionada a sus inseguridades.

Desde Twitter comentaron la situación de Instagram (Foto: Twitter)

“Personalmente me da igual si quitan o dejan los likes en Instagram pero siento que tienes que tener CHIIIIINGOS de inseguridades para que te afecte que a alguien le den más “likes” que a ti y que la app tenga que cambiar todo pa que ‘no te ofendas’. Al chile no mamen [sic]” dijo.

Asimismo, criticó que quienes basan su autoestima en los likes que reciben en sus fotografías deberían considerar recibir ayuda profesional, ya que ninguna plataforma los ayudará si no tienen amor propio.

Y como era de esperar otros hicieron memes burlándose de ellos mismos al ver que su cuenta de Instagram ya no mostraba los likes, así como de otros usuarios que parecían haber recibido una noticia trágica.

Influencers opinaron sobre el tema (Foto: Twitter)

“No entiendo el rollo de la gente, a mi me siguen saliendo los likes en Instagram”; “No entiendo lo de que quitaron los likes de Instagram pero igual como no soy popular me vale verg*”; “Instagram quitando los likes de los post, literalmente ahora como sabré si soy bonita ante la sociedad”; “Instagram ocultó los likes en su nueva actualización y me está dando demasiada ansiedad!”, fueron algunos comentarios.

Al paso de unas horas, la Instagram que también es propiedad de Mark Zuckerber y del conglomerado de Facebook, informó que se trató de un error, pues estaban probando una nueva capa para ocultar los me gusta, sin embargo, agregaron a más usuarios de los que debían al testeo.

Usuarios de Twitter se burlaron de los de Instagram (Foto: Twitter)

“Hemos estado probando una nueva experiencia para ocultar los me gusta en las publicaciones de Feed. Sin querer, agregamos más personas a la prueba hoy, lo cual fue un error; estamos solucionando este problema y restaurando los recuentos similares para esas personas lo antes posible”, dijo Instagram a través de su cuenta oficial de Twitter.

Tras ello, algunos comenzaron a informar que nuevamente podían ver los me gusta de la plataforma.

Aunque se trató de un error que afectó a miles de usuarios, aún la plataforma no indicó cuánto tiempo pasará hasta que restaure su sistema por completo y todas las cuentas regreses a la normalidad.

