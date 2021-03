Culpable de no frenar los contratos: Rosario Robles propondría a la FGR un nuevo acuerdo

(Foto: EFE/Madla Hartz/Archivo)

Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), propondrá a la Fiscalía General de la República (FGR) declararse culpable de no frenar los contratos que dieron origen a la denominada Estafa Maestra, con lo cual se desviaron recursos públicos en ambas secretarías, y aceptar una pena de seis años, de acuerdo con información del portal Animal Político.

Dicho acuerdo, se indica en el mismo portal, que sería a cambio de que la Fiscalía acepte cerrar el proceso penal que existe en su contra por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

Dicha propuesta que realiza la defensa de la exfuncionaria implica que se le impongan las penas mínimas, por los dobles cargo del ejercicio indebido del servicio público, y el conceder que se le condene por un delito que se cometió en dos dependencias.

La FGR solicitó en contra de Robles una pena de 21 años y la devolución de 5,500 millones de pesos desviados.

(Foto: Europa Press)

Cabe señalar que la exfuncionaria no aceptó la propuesta de reparar el daño al erario, dio a conocer la Fiscalía la última semana de febrero, y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) indicó que no existen condiciones para que se realice un procedimiento abreviado o un criterio de oportunidad.

En esta nueva propuesta que se plantea no aceptará el pago de los 5,500 millones de pesos que exigen las autoridades mexicanas bajo el argumento de que fueron montos que se desviaron de Sedesol y Sedatu, situación a las que fue omisa Rosario Robles, aunque existían advertencias el respecto desde la ASF.

Los abogados de la exsecretaria en la administración del Enrique Peña indica que no procede la devolución de los recursos porque no está acusada de robo o enriquecimiento ilícito, además de que no tiene ese dinero.

Robles Berlanga ha indicado que no ha recibido la propuesta para acordar un proceso abreviado por el caso de la Estafa Maestra. Además, denunció que no ha recibido el mismo trato que Emilio Zebadúa, quien negoció el criterio de oportunidad y podrá seguir libre mientras aporte datos relevantes.

(Foto: Europa Press)

“Quien está en la misma causa conmigo y no ha pisado ni un minuto la cárcel, porque se le dio ese criterio de oportunidad”, indicó la exfuncionaria en entrevista con para Radio Fórmula.

Añadió: “Por la afectación económica, familiar y de salud -porque cada día que paso en Santa Marta yo me estoy muriendo-, quería abreviar este proceso, pedir el mismo trato que se ha dado a otros. No pido un privilegio, todo el tiempo he hablado de cancha pareja y no la he tenido”.

Rosario acumula un año y medio en prisión, ya que fue detenida en agosto del 2019 tras acudir a una audiencia y el proceso que se le sigue es porque se le responsabiliza de presuntas omisiones, es decir, por no impedir que en Sedesol y Sedatu se firmaran los convenios que dieron origen al desvió de recursos.

SEGUIR LEYENDO: