Ningún vínculo con el crimen y un rumor de que trabajaron en fosas clandestinas: los avances de la investigación en la masacre de Tonalá

REUTERS/Fernado Carranza

Tras la masacre en la que murieron once albañiles, entre ellos algunos menores de edad, que esperaban su pago la tarde del 27 de febrero en Tonalá, Jalisco, el gobernador de la entidad, Enrique Alfaro Ramírez, se deslindó del hecho y reiteró que “la lucha contra el crimen organizado es responsabilidad del gobierno federal por disposición constitucional”.

Pese a recalcar que siempre “ha dado la cara para informar a los jaliscienses sobre los temas de seguridad”, insistió en que la violencia del crimen organizado no es responsabilidad suya sino del gobierno.

Las víctimas del sábado acababan de cobrar su “raya” y bebían cervezas de lata frente a la casa del contratista. Estaban sentados en un banquetón de cemento de la calle Rucias Negras, en la colonia La Jauja. Junto a ellos estaba una camioneta pick up todavía con las palas, los marros, los instrumentos de trabajo que habían empleado durante la jornada.

Se cree que al menos cuatro hombres armados llegaron minutos después a bordo de una camioneta oscura y rafaguearon indiscriminadamente contra todos los ahí presentes. Más de 150 tiros de AK-47 y algunos otros de calibre .40 quedaron en la calle.

REUTERS/Fernado Carranza

Hubo reportes de una persecución, y de vehículos que huyeron hacia Zapotlanejo: se buscó incluso desde un helicóptero, pero las autoridades no pudieron detectar nada. Tras los hechos se desató un rumor sobre la posibilidad de que los albañiles hubiesen trabajado en la apertura de fosas clandestinas.

De acuerdo con la evidencia recabada en la colonia La Jauja, fuentes de la fiscalía - citadas por el periodista Héctor de Mauleón- aseguraron que los sicarios no iban en busca de una persona en específico. La intención era ejecutar, con la mayor saña posible, al grupo. Las autoridades no encuentran hasta el momento nada que vincule a las once víctimas de Rucias Negras con las actividades de algún grupo delictivo.

Jalisco ha registrado un decremento en el número de homicidios dolosos, sin embargo, los sucesos de violencia no han frenado. La organización civil Causa en Común se ha encargado de dar seguimiento a las “atrocidades” reportadas por los medios de comunicación en todos los estados de la República. Según sus cuentas, en el mes de enero del 2021 se han registrado al interior de Jalisco 45 eventos de fuerte violencia, que van desde balaceras hasta hallazgos de fosas clandestinas.

A días de cerrar el mes de febrero, Jalisco sigue siendo el escenario de fuertes actos de violencia. Además de lo ocurrido anoche, en Tlaquepaque también se registró una balacera donde cinco personas resultaron muertas, también está el caso de la balacera el restaurante de Los Otates y el hallazgo de 18 bolsas con restos humanos en el municipio de Zapopan.

REUTERS/Fernado Carranza

En su informe anual, Causa en Común informó que para el 2020, al interior de Jalisco, hubieron 736 atrocidades que incluyen masacres, linchamientos, asesinato de defensores de derechos humanos y torturas, entre otros. Según las notas periodísticas que consultadas por esta organización, durante el año pasado hubieron 43 masacres y 499 fosas clandestinas.

Además, el conteo total de víctimas que resultaron de estos actos de violencia es de 816. Esto coloca a Jalisco como el segundo lugar en cuanto a víctimas de atrocidades registradas en fuentes periodísticas según Causa en Común.

Tonalá fue el municipio de Jalisco con más homicidios de policías en 2019. A fines de ese año se reportó que algunas de sus colonias figuraban entre las más peligrosas de la zona metropolitana de Guadalajara.

Mientras tanto, Enrique Alfaro reiteró que en dos años se redujeron a la mitad los delitos de fuero estatal, “pero, mientras, sucedan este tipo de actos, pareciera que de nada sirve, que solo hay una cara responsable”.

“Tenemos toda la voluntad de seguir sumando esfuerzos, pero cada nivel de Gobierno tiene que cumplir e informar lo que le toca”, cerró su mensaje.

