Nestora Salgado reveló que Morena nunca mostró los resultados de la encuesta que ganó Salgado Macedonio

La senadora por Morena y quien busca ser la candidata de su partido al gobierno de Guerrero, Nestora Salgado, aseguró que la dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional nunca mostró a las y los aspirantes a la candidatura las encuestas y resultados que dieron como ganador a Félix Salgado Macedonio.

Luego de que Mario Delgado, presidente de Morena, informara este lunes sobre la realización de nuevas encuestas para elegir al candidato o candidata al gobierno de Guerrero, y en la cual el propio Salgado Macedonio puede volver a participar, Nestora señaló que ninguno de los aspirantes fue notificado de si, para dicha “reposición del procedimiento”, se realizaría una nueva encuesta.

“Todos lo pedimos (ver la encuesta), yo creo que todos queríamos ver eso. No recuerdo ni qué me dijeron, pero nadie, de los compañeros con los que yo he platicado, ha visto el resultado de una encuesta. A mí no me interesa si quedo en el lugar 20, pero sí que me dijeran: ‘tu trabajo no ha servido’, por lo menos, y me quedo muy contenta para echarle más ganas”, detalló en entrevista con Animal Político.

“Nosotros (aspirantes) fuimos a una reunión donde se firmó un pacto de que el que perdiera se quedaría apoyando, es algo que se respetó, pero yo nunca vi que nos enseñaran una encuesta como tal, o que hayan sido las encuestas públicas y hayan dicho: ‘Fulano de tal quedó en primer lugar, Zutano en segundo, y así’, nunca lo vimos. De hecho, mi gente estuvo muy atenta, las estructuras que tenemos en Guerrero estuvieron muy pendientes de las encuestas, de las llamadas, y no hubo, no sabemos realmente cómo fue la encuesta, dónde encuestaron, dónde llamaron; al menos nosotros nunca hemos tenido claro eso”, aseguró.

Nestora Salgado consideró que Guerrero es un estado machista, ya que las mujeres no tienen oportunidades de desarrollo.

“Guerrero es un estado muy machista, muy discriminador, no tienes oportunidades, creo que ya esta situación debe cambiar, y por eso creo y por eso confío en que podemos hacer algo, que las mujeres van a participar, yo confío mucho en las decisión de las mujeres, las mujeres que hemos sufrido tanto, la mujer sufre mucho en Guerrero por la discriminación, por la falta de oportunidades. El estado es machista”, sostuvo.

Al ser cuestionada si creía que Morena era un partido machista, Nestora Salgado contestó que sí.

“Pienso que sí, por lo menos he visto que yo no tengo tanta oportunidad, a mí no me ha dado tanta oportunidad, creo que sí es un poquito machista porque, por ejemplo, yo participé, nunca supe cómo fueron las encuestas, en qué lugar quedamos”, indicó.

“Yo tengo mucho trabajo, trabajo verdadero, yo no acarreo gente, yo no compro voluntades, la gente que anda conmigo, que me apoya, es porque tiene convicciones; yo nunca pago, no pago notas ni camiones para mover gente, porque la gente solita se organiza, la estructura que hemos hecho (trabajo) es gente real; nosotros no inflamos encuestas que luego se hacen, o ando pagando encuestas, no, lo mío es real, es verdadero, la gente que está conmigo es real y por eso creo que la gente merece respeto, la gente que nos ha acompañado en este proceso”, aseveró.

El fin de semana pasado, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena determinó que “los agravios fincados a Félix Salgado Macedonio - acusado del abuso sexual de al menos cinco mujeres- son improcedentes e infundados por lo que no pierde sus derechos políticos”.

Es decir, no se sancionó o inhabilitó al político, por lo que solamente se ordenó a la Comisión Nacional de Elecciones (CNE) repetir el proceso de selección, en el que puede volver a competir Salgado Macedonio.

Este lunes 1 de marzo, el dirigente nacional del partido, Mario Delgado, informó que se repetirá la encuesta, anuncio al que reaccionó el propio Félix Salgado, al asegurar que está listo para participar en este nuevo ejercicio y respetará los resultados.

“Compañeras y compañeros. Estamos listos para participar en la encuesta que va a realizar nuestro partido MORENA. Somos respetuosos de sus decisiones y vamos nuevamente a la competencia. Seremos respetuosos de los resultados. En la encuesta Félix, es la respuesta. ¡Hay toro!”, escribió Salgado Macedonio en su cuenta de Twitter.

