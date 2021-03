“Seremos respetuosos”: Félix Salgado Macedonio competirá nuevamente por la candidatura de Guerrero

Salgado Macedonio se dijo listo para participar en este nuevo ejercicio de Morena y mencionó que respetará los resultados de la encuesta (Foto: Twitter @FelixSalMac)

Luego de que Mario Delgado, presidente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), informara este lunes sobre la realización de nuevas encuestas para elegir al candidato o candidata al gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, anterior aspirante a la gubernatura, reaccionó a la situación.

A través de redes sociales, Salgado Macedonio se dijo listo para participar en este nuevo ejercicio de Morena y mencionó que respetará los resultados de la encuesta.

“Compañeras y compañeros. Estamos listos para participar en la encuesta que va a realizar nuestro partido MORENA. Somos respetuosos de sus decisiones y vamos nuevamente a la competencia. Seremos respetuosos de los resultados. En la encuesta Félix, es la respuesta. ¡Hay toro!”, escribió Salgado Macedonio en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Mario Delgado, dio a conocer la realización de una nueva encuesta para seleccionar a un nuevo candidato o candidata al gobierno de Guerrero.

“Por unanimidad, en la Comisión Nacional de Elecciones de @PartidoMorenaMx acordamos la realización de una nueva encuesta para definir la candidatura a la gubernatura de Guerrero, dando cumplimiento a lo indicado por la @CNHJ_Morena”, señaló en su cuenta de Twitter.

¿POR QUÉ FÉLIX PODRÁ COMPETIR DE NUEVO?

En contexto, el fin de semana pasado, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena señaló que “los agravios fincados a Félix Salgado Macedonio son improcedentes e infundados por lo que no pierde sus derechos políticos”, es decir, no se sancionó o inhabilitó al político, solamente se ordenó a la Comisión Nacional de Elecciones (CNE) repetir el proceso de selección, en el que puede volver a competir Salgado Macedonio, acusado de abuso sexual.

Esta polémica se ha visto cada vez más acrecentada, ya que a pesar de las acusaciones que tiene en su contra sobre delitos sexuales, el hombre de 64 años, fue registrado como la gubernatura del estado mexicano de Guerrero por Morena.

En una primera instancia, la CNHJ tenía como objetivo proponer un proyecto que inhabilitaría a Félix Salgado Macedonio como candidato del partido en Guerrero, esto debido a las acusaciones que tiene en su contra.

En este proyecto se proponía validar que Salgado Macedonio cometió cuatro agravios al estatuto, entre los que destacan cometer violencia de género y no gozar de buena fama pública.

Al final, la propuesta fue rechazada por la mayoría del pleno, conformada por las comisionadas Eloísa Vivanco y Donají Arroyo, además del comisionado Alejandro Viedma.

En la resolución presentada por la CNHJ se indica que los únicos elementos contra Salgado Macedonio son notas periodísticas que no tienen valor probatorio, además de que la CNHJ no tiene la facultad para fincar al acusado responsabilidades penales, no obstante de que en la Fiscalía del Estado de Guerrero existe una carpeta de investigación en su contra por el delito de violación.

La comisionada Zazil Carreras, autora del proyecto original que fue rechazado, lamentó que la mayoría de la CNHJ no juzgó el caso con perspectiva de género.

“Derivado del Procedimiento de Oficio iniciado por esta Comisión en contra del C.J. Félix Salgado Macedonio, y una vez cumplidas todas las etapas del procedimiento y habiendo realizado el análisis exhaustivo de las pruebas, este órgano jurisdiccional intrapartidarios resuelve -por unanimidad de votos- instruir a las Comisiones Nacional de Elecciones y Nacional de Encuestas la reposición del procedimiento de evaluación de perfiles para la selección de candidata o candidato a la gubernatura del estado de Guerrero”, expresó el documento compartido por la CNHJ de Morena en redes sociales.

