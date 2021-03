“Fue por dedazo”: mujeres policías de CDMX protestaron por presuntos privilegios en ascensos prometidos por García Harfuch

Dos listas de personal ascendido incluyen a quienes no necesariamente participaron en marchas de mujeres, denunciaron las oficiales

Mujeres policías de la Ciudad de México se manifestaron en instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y por avenida Insurgentes, pues reclamaron el ascenso prometido por su desempeño en 20 marchas, beneficio que no ha llegado desde hace cuatro meses y sólo aplicó para algunas privilegiadas en la corporación.

“Hacerle saber al secretario que cumpla su palabra, ya que en días posteriores nos había prometido un grado inmediato por distintas movilizaciones y ahora resulta que solo le otorga el grado a unas compañeras que solo asistieron un día, cuando todas tenemos el derecho de tener ese grado inmediato”, exigió una oficial vestida de civil frente a las oficinas de la dependencia, sobre Liverpool 136, colonia Juárez.

Alrededor de una treintena de oficiales femeninas sostenían cartulinas con sus demandas durante el mediodía de este 2 de marzo y, al no acordar una comisión negociadora con las autoridades, caminaron sobre Insurgentes, entre Liverpool y Paseo de la Reforma. De ahí que la circulación permaneció suspendida entre las 12:50 y 13:57 horas, de acuerdo con el Centro de Orientación vial de la SSC.

Argumentaron que cubrir protestas conlleva un riesgo de trabajo porque pueden ser golpeadas o hasta quemadas por colectivos anarquistas (Foto: Antonio San Juan/Infobae)

En su pliego petitorio, acusaron que los ascensos beneficiaron a personal que ni siquiera asistió a las marchas feministas, de las cuales ellas han participado en una veintena, al menos desde agosto de 2019 a la fecha.

A su vez, indicaron que en el nuevo listado de beneficiadas aparecen agentes administrativas y parejas sentimentales de algún jefe, pero no quienes estaban al mando de operativos en las manifestaciones.

“Durante cada una de las diferentes marchas, todas las aquí presentes hemos estado expuestas al mismo riesgo, tomando como referencia el día 8 de marzo del 2020, evento en el que a mi compañera Lucero San Juan fue quemada en el rostro al igual que más compañeras sufrieron quemaduras en diferentes partes del cuerpo e incluso fracturas por los golpes recibidos por parte de las denominadas ‘Anarquistas’”, decía el documento que pretendían entregar a Omar García Harfuch, titular de la SSC.

Las oficiales indicaron que los ascensos fueron para unas cuántas privilegiadas (Foto: Antonio San Juan/Infobae)

Tras un breve diálogo con un comisionado de la dependencia, las mujeres decidieron bloquear la circulación, pues no se aceptó que entraran a negociar junto con un asesor. Una oficial comentó a Infobae México que se habían auxiliado de un tercero, pues anteriormente acudieron con los superiores y no fueron atendidas.

El 7 de octubre pasado, García Harfuch anunció que serían ascendidas alrededor de 600 mujeres policías asignadas a contener, acompañar o resguardar protestas en la Ciudad de México.

“Todas las mujeres de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que participaron en recientes movilizaciones sociales, recibirán un ascenso por su actuar determinado y valiente, en un evento futuro encabezado por la jefa de Gobierno”, prometió el secretario.

García Harfuch prometió ascensos a mujeres policías que participaron en marchas feministas (FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)

Días antes, el 28 de septiembre, se organizó una marcha para conmemorar el Día de Acción por un aborto legal y seguro en varios estados de México, pero en la capital del país hubo conflicto entre las manifestantes y policías que las encapsularon por más de cuatro horas. Como resultado, 13 civiles resultaron lesionadas y todas fueron atendidas en el lugar de los hechos. Por su parte, la policía capitalina informó que 43 de sus integrantes también fueron heridas.

Aunque los nombramientos llegaron, ahora las oficiales reclaman que se ha privilegiado a personal, desplazando a quienes tienen el mérito de recibir aumento salarial y ascenso de grado.

“Fue por dedazo, compañeras que son administrativas, compañeras que son sobreescoltas, que jamás han pisado la calle, un servicio de tierra, son las que ascendieron, cuando todas nosotras somos elementos de calle, nosotras andamos en patrulla, servicios de tierra y distintas movilizaciones, acudimos, y nos justo que a nosotras se nos tome en cuenta para una gratificación”, agregó una oficial para este medio.

Las movilizaciones se extendieron desde minutos antes de las 13:00 horas y hasta las 16:15 horas (Foto: Twitter/@OVIALCDMX)

Para las manifestantes es crucial el aumento a su salario, pues agregaron que en su mayoría son madres solteras, por lo cual, el incremento a sus ingresos debería repartirse de forma justa, como se había prometido.

“Siempre nos están condicionando las cosas y al final de cuentas este es un trabajo digno, lo estamos haciendo digno, estamos siendo muy respetuosas en esto, no somos agresivas, no estamos insultando, no estamos pidiendo cosas regaladas”, demandó una agente.

Al ser consultada sobre este tema, la SSC no ofreció respuesta oportuna. La jornada de movilizaciones culminó entre las 16:15 horas sin que las oficiales hayan podido entregar sus peticiones a García Harfuch. Se prevé que el próximo viernes realicen una manifestación frente a la sede de la jefatura de gobierno.

