Gobierno de México pide no abusar de paridad de género para ‘heredar’ cargos a esposas de funcionarios en elecciones de 2027

Claudia Sheinbaum durante la mañanera de este 23 de junio en Palacio Nacional. (Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum pidió a los funcionarios no abusar de la paridad de género, heredando sus cargos a sus esposas o familiares directos para las elecciones de 2027.

“No estoy de acuerdo en que una persona herede su puesto a un familiar, aunque sea por elección popular. Yo no estoy de acuerdo. Tan es así que hice la propuesta para que en la Constitución quedara que no puede haber una persona y después el que le siga sea la esposa, el primo, en términos familiares”, aseguró la mandataria mexicana durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

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En la actualidad, la legislación mexicana impone restricciones claras para evitar la presencia de allegados en cargos públicos de manera consecutiva. Este marco normativo prohíbe que una persona en funciones sea reemplazada en la siguiente elección por un pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad, salvo en casos en que este ya ocupaba un puesto antes de la entrada en vigor de la norma.

Para el gobierno federal y en la mayoría de los estados, esta regla se aplica tanto a empleos administrativos como posiciones de elección popular. Así, si un trabajador termina su periodo, ningún familiar directo ni de segundo, tercer o cuarto nivel puede postularse para sucederle en el ciclo electoral inmediato. Esta regla está prevista para que siga vigente hasta el 2030.

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Morena asumió la regulación para este tipo de candidaturas desde comienzos de año. Además, existe una disposición específica para garantizar la equidad de género en las postulaciones.

“El partido Morena asumió eso desde el 2027. No estoy de acuerdo con que se proponga un familiar directo, ni tampoco estoy de acuerdo en que se use el cambio, en el caso del género, para justificar el que vaya, una persona u otra persona”, declaró la jefa de Estado.

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La presidenta Claudia Sheinbaum habla sobre su rechazo a heredar cargos públicos a familiares hasta el cuarto nivel. Este video corresponde a la cobertura de un evento público oficial.

Regulación de género en elecciones de 2027

El Instituto Nacional Electoral (INE) exige que los partidos políticos presenten un número igual de candidatos y candidatas a gubernaturas. Por ejemplo, si hay diecisiete cargos en disputa, deberán postular nueve mujeres y ocho hombres. En caso de que la cifra total sea impar, el puesto adicional corresponde a una mujer.

Su distribución también debe ser equitativa respecto a los estados donde el partido haya obtenido mejores resultados previamente. De este modo, no es válido asignar a las mujeres solo las entidades menos competitivas. Aunque se reconoce la importancia de la igualdad, se advierte que no debe emplearse como pretexto para beneficiar a personas previamente seleccionadas por autoridades en funciones.

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“El INE ya tiene regulado la igualdad, de género, la equidad. Es decir, ya tiene regulado que los partidos políticos tienen que presentar necesariamente el mismo número de candidatas o candidatos para, por ejemplo, gobernadores”, manifestó Sheinbaum.

Morena abre registro para 17 gubernaturas

Morena inició el registro de aspirantes para contender en las 17 gubernaturas que estarán en juego en 2027, destacando la entrega de compromisos de paridad de género, legalidad y aceptación de reglas internas.

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El evento, realizado en el World Trade Center de Ciudad de México, contó con la presencia de dirigentes nacionales de varios partidos políticos, entre ellos la bancada guinda, el PT y PVEM. Los postulados también aceptaron el método de encuesta como vía para definir candidaturas y se comprometieron a respetar los resultados del proceso.

En paralelo, la dirigencia nacional de la 4T manifestó su rechazo a la reciente resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que validó miles de afiliaciones reclamadas por otros partidos. Ariadna Montiel insistió que cada una de ellas se realizaron correctamente y que la duplicidad con nuevos partidos fue el verdadero motivo de la controversia.

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