Tras el escándalo Salgado Macedonio, estos serán los tres precandidatos de Morena al gobierno de Guerrero

Tras días de protestas y peticiones hacia el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para detener la candidatura de Félix Salgado Macedonio, ésta finalmente cedió. No obstante, luego de que la Comisión Nacional de Honor y Justicia de dicho partido ordenara reponer el proceso de selección de candidatura a la gubernatura de Guerrero, éste le abrió la puerta a nuevos perfiles.

Ante ello, por lo menos cuatro personas del mismo partido fueron convocadas para asistir este lunes o martes a más tardar a la Ciudad de México, a fin de informar la situación de la candidatura que quedó vacante.

Entre ellas se encuentran la alcaldesa de Acapulco, Adela Román, Luis Walton Aburto, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros y el mismo Salgado Macedonio, pues cabe recordar que ayer, la Comisión aclaró que el acusado de abuso sexual no perdería sus derechos políticos, pues determinó que los agravios que se le fincaron “son improcedentes e infundados”, lo que significa que de momento no hay impedimento para que participe en el nuevo proceso.

Por esa razón, a los cuatro se les informó públicamente que se repondrá el proceso, y que todos ellos serán incluidos en la encuesta telefónica para elegir al candidato de Morena por la gubernatura de Guerrero. Sin embargo, esta madrugada, Pablo anunció su retiro del proceso, por lo que entonces sólo la alcaldesa Román, Salgado y Walton Aburto quedaron en la contienda.

Al respecto, Mario Delgado, el presidente Nacional de Morena, detalló que una vez que se les notifique, el partido guinda llevará a cabo la reposición del procedimiento de evaluación de Salgado Macedonio.

Morena tendrá que realizar el proceso antes del 4 de abril, pues las acusaciones de Salgado Macedonio y lo que se desencadenó después, se suscitaron a días de que empiecen las campañas.

No obstante, mujeres y simpatizantes que integran ese partido han exigido no dejar que el Salgado vuelva a registrarse como contendiente a la gubernatura de Guerrero.

A través de un un posicionamiento difundido en redes sociales, reconocieron la decisión de la Comisión Nacional de Honor y Justicia (CNHJ) para reponer el proceso de evaluación de aspirantes a gobernar Guerrero. No obstante, “no quitarán el dedo del renglón” sobre la reposición del procedimiento de evaluación de perfiles para la elección de la candidatura para la entidad mencionada.

“¡No quitaremos el dedo del renglón! Nos importan las mujeres, nos importan las víctimas, nos importa Morena #MorenaConLasMujeres”, destacaron. Además, reconocieron la resolución de su partido, pero dijeron que se mantendrán “alertas” ante la ambigüedad, cuando mencionan al excandidato como figura agraviada a quien ha sido acusado de violador sexual.

“Por ello, una vez más como mujeres de Morena comprometidas con la eliminación de todo tipo de violencias contra las mujeres, nos ponemos del lado de las víctimas y recordamos que el perfil de Félix Salgado Macedonio no cuenta con la ética, reputación, probidad ni integridad que Morena exige en sus estatutos y principios para participar en nuestro partido”, se lee en el pronunciamiento que dieron a conocer ayer.

En ese sentido, militantes y simpatizantes de Morena exigieron al partido que no se le dé oportunidad a Salgado Macedonio de volver a registrarse como aspirante al Gobierno de Guerrero. Asimismo expresaron su confianza en que la Comisión Nacional de Elecciones no lo registrará, por no cumplir con el requisito de idoneidad, probidad y por las denuncias penales que pesan en su contra.

Esta mañana, el presidente López Obrador fue cuestionado nuevamente acerca del tema. Reiteró que son las mujeres y hombres de Guerrero, quienes deben decidir sobre el caso de Félix Salgado Macedonio y la candidatura de Morena, a la gubernatura de la entidad.

“Creo que se debe tomar en cuenta a hombres y mujeres de Guerrero, que no debe de haber linchamientos políticos, ni politiquería (...) yo no estoy en contra de las mujeres, respeto tanto a las mujeres que la mayoría de quienes me apoyan en el gobierno son mujeres”, dijo durante la tradicional mañanera.

