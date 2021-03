“Si me entendiste, cierra los ojitos”: así se burló Brozo del hombre que se coló a la mañanera de AMLO

(Foto: Especial)

Víctor Trujillo Matamoros, mejor conocido por su personaje el payaso Brozo, escribió un tuit para burlarse del hecho de que un hombre entrara a la Conferencia Matutina.

“-Te manda decir aquel, que no se te olvide eso. Que si no le contestan, regreso. Si me entendiste, cierra los ojitos.-” escribió en su cuenta oficial de Twitter para hacer mofa de la actitud del hombre que se acercó al presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su tuit emuló lo que supuestamente estaría diciéndole el joven de 31 años al presidente, como si fuese un recado en el que la última indicación es que si recibió el mensaje, se lo haga saber cerrando los ojos.

Tuit de Víctor Trujillo sobre el hombre que habló con AMLO en la Conferencia Matutina (Foto: captura de pantalla de Twitter @V_TrujilloM)

El comunicador acompañó su tuit con una captura de pantalla del momento en que el hombre que se identificó como José Luis se acercó a hablar con el presidente.

Entre las respuestas a este tuit, una usuaria comentó “Señor tiene abajo el cierre” para completar la broma, así que el comunicador Víctor Trujillo respondió con emojis de risa y del hombre que se lleva la mano a la cara.

Víctor Trujillo ha expresado mediante su personaje y utilizando el humor estar en contra de las decisiones que toma el gobierno de México actual, encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

Tuit de la usuaria y la respuesta de Víctor Trujillo (Foto: captura de pantalla de Twitter @Lizgottik)

Este lunes primero de marzo un joven logró ingresar a la conferencia de prensa matutina y acercarse al presidente, Andrés Manuel López Obrador, para entablar un rápido diálogo con él.

El desconocido quien portaba cubrebocas negro con verde, salió por detrás de la mampara y aprovechó la participación de Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), para platicar con el mandatario quien, con la mano en el brazo del sujeto, diálogo por unos cuantos segundos con él.

Inmediatamente, un hombre se acercó para retirar al ciudadano del sitio, sin embargo, López Obrador le pidió que lo dejara permanecer para escuchar su mensaje. Poco después, Leticia Ramírez Amaya, Directora de Atención Ciudadana de Presidencia, se aproximó para atender la situación y conducirlo fuera del sitio.

El sujeto se identificó como José Luis de 31 años: fue ingresado dos años a la cárcel luego que "se le plantara droga". (Foto : DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM)

Hasta el momento, se desconoce cómo logró burlar la seguridad del recinto, el cual se encuentra resguardado por elementos de la Policía Militar y su ingreso es exclusivamente para personal autorizado.

“No se puede tener tanta vigilancia (...) Yo no tengo guardaespaldas porque el que nada debe, nada teme. Y estoy tranquilo con mi consciencia. Y la verdad el que lucha por la justicia no tiene nada que temer.”, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Leticia Ramírez Amaya, Directora de Atención Ciudadana de Presidencia, brindó detalles acerca del hombre y su petición: Se trata de José Luis, un ciudadano de 31 años quien ingresó dos años a la cárcel luego que se “le plantaran droga”; asegura que en el proceso no obtuvo apoyo de ningún abogado.

(Foto: Captura de pantalla LatinUs)

El pasado 8 de febrero el comediante Víctor Alberto Trujillo Matamoros dijo que el mandatario mexicano “ni cura ni salva” por medio de su cuenta oficial de Twitter compartió su opinión de las acciones de AMLO tras recuperarse de la enfermedad que ha causado la muerte de más de 166 mil personas.

En otro momento el payaso Brozo transmitió por internet su programa TeneBrozo donde insultó al representante del ejecutivo por no contener la pandemia de COVID-19 en México.

Con groserías le exigió a Andrés Manuel “servir” como presidente, “Acuérdate Andrés, no eres dios, eres un p*nche presidente, que, o nos sirve, o no sirve pa’ni madres”.

El comediante también comparte de manera constante las críticas con el periodista Carlos Loret de Mola, con un toque de humor y crítica política ambos han diseñado distintos videos donde mantienen conversaciones que hablan de las medidas emprendidas por AMLO.

