“La rutina más penosa en la historia del stand up”: la ácida crítica de Brozo a AMLO sobre el pacto patriarcal

Luego de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la candidatura de Felix Salgado Macedonio y su conocimiento del pacto patriarcal, el comunicador Victor Trujillo, mejor conocido como “Brozo”, decidió posicionarse al respecto y lanzar una crítica al gobierno de la Cuarta Transformación.

Hay que recordar que Trujillo, a través de una comedia caracterizada por la sátira política, ha sido un férreo opositor a las políticas de López Obrador. Y es que desde que asumió la presidencia en 2018, el comediante mexicano ha utilizado sus espacios en medios de comunicación para dar a conocer su postura.

En contexto, el mandatario mexicano, durante la conferencia matutina de este jueves, aceptó que su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, tuvo que explicarle la frase “Presidente, rompa el pacto”, con la que miles de mexicanas protestan en contra de la candidatura de Félix Salgado Macedonio, integrante de su propio partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

“La simulación sobre el feminismo. Empiezo a escuchar: rompa el pacto, rompa el pacto. Sinceramente, no miento, me enteré de lo que era eso hace cinco días”, comenzó el mandatario mexicano.

Ante estas declaraciones, Victor Trujillo se lanzó contra el titular del Ejecutivo y compartió un video donde se observa a AMLO mencionar sus argumentos sobre su concepción del pacto patriarcal y, en manera de comedia, sus palabras iban acompañadas de risas grabadas, como si se tratara de un programa de televisión.

“La rutina más penosa en la historia del stand up comedy, gracias a Andrés Manuel López Obrador”, escribió Trujillo en su cuenta de Twitter. Cabe señalar que el video es obra del influencer y memero “Vampipe”, quien en los últimos años ha creado contenido político agregándole un toque de comedia. Incluso, antes de AMLO, “Vampipe” también hacía videos haciendo referencia a las acciones que encabezaba Enrique Peña Nieto.

“No, mujer. Si no le aplaudes, si no eres sumisa y silenciosa, no le importas porque no te doblegas. Si persistes en tus demandas y derechos importados, sólo serás una adversaria para él y los hombres como él”, escribió Trujillo en otro tuit.

AMLO EL MÁS CARO DE LA HISTORIA

Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo en su papel del payaso “Brozo”, se reunieron en Monterrey, para señalar que las pérdidas económicas por el corte de energía eléctrica ocurrida en la entidad en semanas pasadas dejó más pérdidas que la crisis sanitaria por el virus SARS-CoV-2.

Criticaron que a causa de los recortes de electricidad hubo afectaciones en todos los sectores, pasando por los estudiantes que toman clases en línea, a la falta de refrigeración de productos comestibles, así como en vías de transporte e industrias.

Los periodistas acusaron que las decisiones del presidente se tornan en caprichos personales, puesto que no visualiza las pérdidas que generan a la población.

Brozo y Loret hablan de la recuperación de AMLO (Foto: captura de pantalla Latin Us)

“AMLO será el presidente más caro de la historia [...] que quiero mi tren, quiero mi refinería. Puro capricho, pura intuición, nada de técnica”, aseveró el columnista.

Asimismo, acusaron que López Obrador está “apagando la democracia”, al convertir a las instituciones de las administraciones pasadas en sus enemigas, con la finalidad de que él sea la única autoridad que tenga peso en el manejo del país.

Aunado a ello, recordaron que los resultados de la cuenta pública presentados por la Auditoría Superior de la Federación, le dieron “una paliza” al gobierno y que la actuación de David Colmenares, dejó mucho que desear.

