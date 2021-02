Recordaron a “Va por México” las acusaciones de acoso en contra de Gabriel Quadri

Internautas pidieron que la candidatura de Gabriel Quadri fuera desechada (FOTO: RASHIDE FRIAS /CUARTOSCURO)

El caso de Félix Salgado Macedonio ha ocasionado una ola dentro de la política mexicana. Tras la orden de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena para evaluar a una nueva o nuevo candidato para la gubernatura de Guerrero, esto dio esperanza a activistas.

Este sábado Gabriel Ricardo Quadri de la Torre, mejor conocido como Quadri, se volvió tendencia en redes sociales debido a que usuarios exigieron que sea retirado de los comicios.

Con comentarios como “Ya bajaron a Félix Salgado Macedonio, ahora luchemos por bajar a Quadri”, “Piso parejo para todos; Gabriel Quadri NO debe ser candidato de nada” y “¿Ahora cuándo tumbamos la de Gabriel Quadri?”, numerosos internautas exigieron que la coalición integrada por el PRI, PAN y PRD destituya al político.

Esto se dio debido a que el candidato de “Va por México”, fue acusado de acoso sexual en marzo del año pasado, dentro del “tendedero del acoso” que se hizo en la Universidad Iberoamericana, institución de donde es egresado y profesor. Mientras que otros recordaron cuando el político miró de forma lasciva a una edecán durante un debate presidencial.

El profesor fue acusado por alumnas de la Ibero (Foto: Twitter @erederbez)

“Gabriel Quadri, maestro y cerdo”, describía una cartulina morada al ex candidato presidencial por el partido Nueva Alianza.

En su momento el político negó las acusaciones hechas en su contra, pidió a la universidad que le dijera quiénes lo acusaron y agregó emprendería acciones legales en contra de la persona.

“Infame, cobarde y miserable calumnia contra mi persona, que rechazo de manera tajante y categórica. Motivaciones políticas. Exijo a [la] IBERO que den la cara quienes me difaman. Considero proceder legalmente”, escribió en Twitter.

Aunque no directamente, Quadri de la Torre se defendió y culpó al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de apelar a mentiras para ganar las elecciones.

Quadri fue confirmado como candidato en febrero (Foto: Twitter @MarkoCortes)

“El partido Morena recurre a la calumnia anónima y cobarde para tratar de ganar elecciones, sabiendo que van a perder. Es lo que son y lo que saben hacer. Son la selección adversa y lo peor de todos los partidos históricos de nuestro país”, expresó el político el sábado por la tarde.

Una nueva candidatura

A principios de febrero se dio a conocer que el ex candidato presidencial, será abanderado de “Va por México”, para competir por la diputación federal del distrito 23 de la alcaldía Coyoacán.

La noticia fue confirmada por la Comisión Permanente Nacional del Consejo Nacional del PAN, órgano que difundió la lista de candidatos y candidatas a diputados federales por la vía plurinominal. Esto, en un esfuerzo para quitarle la mayoría a Morena en la Cámara de Diputados durante el proceso electoral 2020-2021.

Además de Quadri, entre los seleccionados resaltan los nombres de Margarita Zavala y la ex presidenta nacional del Partido, Cecilia Romero. También se encuentran el líder empresarial Arturo Fernández; el ex secretario de Gobernación, Santiago Creel; y los ex gobernadores Juan Carlos Romero Hicks, Ignacio Loyola y Francisco Ramírez Acuña.

Además de Quadri, entre los seleccionados resaltan los nombres de Margarita Zavala (Foto: Archivo)

Este año, la contienda electoral que culminará con el ejercicio del voto este 6 de junio definirá la renovación de la Cámara de Diputados y determinará 15 nuevos gobernadores de las 32 entidades federativas que componen a México.

Aunado a esto, el PRI, PAN y PRD, con tal de recuperar peso político, decidieron poner de lado sus diferencias históricas e ir juntos en coalición para competir contra Morena y sus aliados. “Va por México” fue promovida por los empresarios Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, quienes generaron la plataforma “Sí por México”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA: