Gabriel Quadri buscará ser diputado federal por “Va por México”, la coalición PRI, PAN y PRD

La noche de este miércoles se dio a conocer que Gabriel Quadri, ex candidato presidencial, será abanderado de “Va por México”, coalición integrada por el PRI, PAN y PRD, para competir por la diputación federal del distrito 23 de la alcaldía Coyoacán.

La noticia fue confirmada por la Comisión Permanente Nacional del Consejo Nacional del PAN, órgano que difundió la lista de candidatos y candidatas a diputados federales por la vía plurinominal, esto para quitarle la mayoría a Morena en la Cámara de Diputados durante el proceso electoral 2020-2021.

Además de Quadri, entre los seleccionados resaltan los nombres de Margarita Zavala y la ex presidenta nacional del Partido, Cecilia Romero. También se encuentran el líder empresarial Arturo Fernández; el ex secretario de Gobernación, Santiago Creel; y los ex gobernadores Juan Carlos Romero Hicks, Ignacio Loyola y Francisco Ramírez Acuña.

Este año, la contienda electoral que culminará con el ejercicio del voto este 6 de junio definirá la renovación de la Cámara de Diputados y determinará 15 nuevos gobernadores de las 32 entidades federativas que componen a México.

Aunado a esto, el PRI, PAN y PRD, con tal de recuperar peso político, decidieron poner de lado sus diferencias históricas e ir juntos en coalición para competir contra Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados. Dicha alianza lleva por nombre Va por México y fue promovida por los empresarios Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, quienes generaron la plataforma Sí por México.

Por su cuenta, Morena realizó la coalición Juntos Hacemos Historia la cual agrega al Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido Encuentro Solidario (PES).

En todo el territorio nacional, se instalarán 163,244 casillas que requerirán la participación de más de 1.4 millones de ciudadanos y la contratación de casi 7,000 Supervisores Electorales y 41,000 Capacitadores Electorales.

Frente al reto que representa el proceso electoral 2020-2021, hasta el momento el INE ha registrado a través de sus juntas locales y distritales a un total de 379,842 aspirantes a Supervisores y Capacitadores Electorales.

El INE aprobó criterios y lineamientos “para garantizar la equidad en la contienda electoral, e impulsó la creación del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género”.

Con estas decisiones, los partidos tendrán que postular al menos a siete mujeres como candidatas en algunas de las 15 gubernaturas en juego. Además, ningún candidato que aparezca en el registro nacional mencionado, es decir, que haya cometido violencia de género o violencia política de género, podrá ser electo a ningún cargo.

La publicación fue hecha en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con el objetivo de regular la difusión de propaganda que se realice o difunda para la obtención de las precandidaturas o candidaturas, se evitará la intromisión de factores externos que rompan con la contienda electoral.

El INE determinó que para este ejercicio electoral, quedará prohibido a cualquier aspirante la realización, difusión, compra, adquisición, aprovechamiento o beneficio de cualquier tipo de propaganda o mensaje publicitario en el que se promueva una posición política.

