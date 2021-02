López Obrador anunció el envío de más elementos de la Guardia Nacional, Sedena y Marina para reforzar la seguridad en Zacatecas

El presidente Andrés Manuel López Obrador, realizó una gira por varios municipios de Zacatecas. Desde Fresnillo, anunció el envío de más elementos de la GN, Sedena y Marina, para reforzar la seguridad en la entidad. (Foto: Presidencia de México)

El presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció el envío de más elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como de la Marina; para reforzar la seguridad en Zacatecas, a petición del mismo gobernador Alejandro Tello Cristerna.

Al encabezar la evaluación de Programas Integrales de Bienestar en el municipio de Fresnillo, López Obrador aseguró que conoce muy bien el problema de inseguridad por el que atraviesa Zacatecas, razón por la cual -dijo-, decidió ir a esa entidad, en la cual, además de reforzar la seguridad, también se combatirá la corrupción en la policía, para evitar que se coludan con la delincuencia.

“(...) Por eso siempre he dicho que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia, eso es lo principal y también el que haya presencia de la policía, que no haya corrupción, que no se asocie la autoridad con la delincuencia, que esté bien pintada la raya la frontera que divide a la delincuencia y a la autoridad, porque cuando es lo mismo la delincuencia que la autoridad, pues entonces no hay posibilidad de resolver el problema”, aseguró el Jefe del Ejecutivo.

“Por eso estoy muy consciente, por eso vine a Zacatecas. Estoy muy consciente que se está pasando por una mala temporada por la inseguridad que hay en el estado, sobre todo por homicidios. El enfrentamiento de bandas aquí en Zacatecas y la pérdida de vidas humanas, porque no podemos decir es enfrentamiento entre ellos mismos, ¡no! son pérdidas de vidas humanas y tenemos que serenar a Fresnillo, a Zacatecas, al país. Vamos a ayudar al gobernador Alejandro Tello, en su petición de que haya más presencia de la Guardia Nacional, del Ejército”, puntualizó.

El mandatario informó que este mismo sábado se reunirá con el gabinete de seguridad, para apoyar al gobernador zacatecano.

“Voy a dar instrucciones hoy mismo, porque en Jerez tenemos una reunión de seguridad y ahí voy a dar instrucciones al representante de la Defensa, de Marina, al comandante de la Guardia Nacional y a la secretaria de Seguridad Pública para que se apoye al gobierno de Zacatecas para que haya más elementos para proteger al pueblo, para proteger a los ciudadanos”, enfatizó.

Ante esta situación, el mandatario anunció el envío de más elementos de la Guardia Nacional a la entidad, así como la construcción de un nuevo cuartel de ese cuerpo policiaco, con la finalidad de recobrar la seguridad en el estado.

“Ya hay 1,468 elementos de la Guardia Nacional y ya se tienen construidos tres cuarteles para la Guardia Nacional aquí en Zacatecas y estamos construyendo uno más y cerca de 1,500 elementos pero vana llegar tanto de la Guardia Nacional como de la Secretaría de la Defensa u de Marina. Vamos a fortalecer la presencia de las fuerzas armadas en Zacatecas para enfrentar la violencia en este estado”, detalló.

Andrés Manuel López Obrador anunció también el establecimiento de un programa para evitar el confinamiento en los penales de la entidad y enviar a reos a cárceles federales.

“Lo mismo le adelanto al gobernador Alejandro Tello que vamos a ayudar para que dejen de estar saturados y con hacinamiento las cárceles en Zacatecas. Vamos a (ayudar) a que puedan ir reos de Zacatecas a cárceles federales. Tenemos espacios, porque heredamos ocho reclusorios que se contrataron con particulares. Tenemos que pagar 16,000 millones de pesos al año.. ¿Saben cuánto cuesta tener a un recluso? 3,500 pesos diarios. Eran de las tranzas que hacían anteriormente y cuando digo que había que pagar 3,500 pesos por recluso diario, se tenía que pagar aunque el reclusorio estuviese vacío porque así estaba en el contrato. Ahora estamos revisando esos contratos leoninos y ahora nos va a quedar mucho espacio para apoyar a los estados y que las cárceles que están bajo la custodia de los gobiernos estatales no estén saturadas y no haya riesgo de motines”, informó.

Durante su visita a Fresnillo, López Obrador ofreció detalles de la implementación de los programas sociales en ese municipio y puso particular énfasis en el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, mediante el cual se entregan apoyos económicos a los jóvenes para que aprendan un oficio.

Resaltó la importancia de ayudar a este sector de la población, con la finalidad de evitar que se sumen a las filas de la delincuencia y del crimen organizado.

“Una de las cosas que más perjudicaron con la aplicación de la política neoliberal fue el abandono al pueblo, por eso creció tanto la inseguridad y la violencia, porque se abandonó a la gente, se dedicaron los gobernantes a robar y a permitir que saqueraran a nuestro país las corporaciones empresariales, financieras. En los últimos años, antes de que llegáramos a la presidencia, se saqueó a México como nunca en la historia, nunca habían robado tanto como en el periodo neoliberal (...) ni en la Colonia, ni en los tres siglos de dominación colonial saquearon tanto a México como en los últimos 36 años. Por eso se agravó el problema de la violencia. ¿Ahora qué estamos haciendo? Pues estamos apoyando al pueblo, atendiendo a los jóvenes, impulsando la educación, garantizando el derecho ala salud, y eso es la base para poder serenar a Fresnillo, serenar a Zacatecas, serenar al país”, enfatizó.

“Eso lo vamos a seguir haciendo, si no atendemos a los jóvenes, no vamos a avanzar, si no fortalecemos los valores morales, culturales, espirituales; si no integramos que las familias se sigan desintegrando, va a estar más difícil enfrentar el problema de la violencia”, aseguró.

