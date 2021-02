AMLO propondrá a Biden un acuerdo para legalizar a trabajadores mexicanos en EEUU: “Vamos a darles garantías”

Imagen de archivo (Foto: Cortesía Presidencia)

Este sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que en su reunión virtual del próximo lunes con el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, insistirá en la necesidad de un acuerdo migratorio en donde se legalice el trabajo de los migrantes mexicanos y centroamericanos.

Al encabezar la evaluación del programa Precios de Garantía, desde Morelos, Zacatecas, el mandatario insistió que el motor del desarrollo económico en América del Norte son los trabajadores mexicanos.

“México es muy importante para el desarrollo económico y comercial para América del Norte. Canadá, EEU, México. Pero no quiero presumir ni mucho menos generar celos, sentimientos, herir susceptibilidades; pero la bujía para el desarrollo de América del Norte es México por varias razones y una de esas razones es la calidad de su fuerza de trabajo: los trabajadores mexicanos, su fortaleza, su juventud”, aseguró.

“En efecto, tengo una reunión por televisión, por video, una teleconferencia con el presidente Biden el lunes y vamos a tratar este asunto. Es ‘a ver, ustedes van a necesitar para crecer, para producir, trabajadores mexicanos y centroamericanos. Vamos mejor ordenando el flujo migratorio, legalizándolo para darle garantía a los trabajadores, que no arriesguen su vida, que se protejan los derechos humanos.. pero según mis cuentas, la economía estadounidense va a necesitar entre 600 mil 800 mil trabajadores por año, que no los tienen, a pesar de la automatización y de la robótica y del avance tecnológico. Entonces es mejor que lleguemos a un buen acuerdo”, enfatizó.

El mandatario recordó que como un antecedente de esta propuesta que le planteará el próximo lunes a su homólgo estadounidense, fue el Programa Bracero, mediante el cual, miles de migrantes mexicanos fueron al vecino país del norte, para trabajar de manera legal.

“Hay un antecedente (...) cuando la segunda guerra mundial, que intervino EEUU, México ayudó porque se firmó un acuerdo para que trabajadores mexicanos fueran a levantar las cosechas a Estados Unidos… el famoso ‘Programa Bracero’ mientras los estadounidenses iban a la guerra. Los trabajadores mexicanos ayudaron mucho para que no faltaran los alimentos, no faltara la producción en EEUU. Ahora algo parecido, si no se tienen mano de obra mexicana, cómo se garantiza el incremento de la producción en EEUU, Vamos, por eso, proponiendo una acuerdo, desde luego lo fundamental es que nosotros nos desarrollemos, que los mexicanos puedan trabajar y ser felices en donde nacieron, en donde están sus familiares, su cultura; pero si hay quienes quieran,, no por necesidad sino para ir a buscarse la vida, trabajar en EEUU, que lo puedan hacer por la vía legal, mediante un acuerdo con el gobierno estadounidense.. Es de las cosas que queremos plantear con el presidente Biden”, insistió.

Por otra parte, López Obrador resaltó que gracias al envío de remesas de los migrantes mexicanos que trabajan en suelo estadounidense, ha ayudado a que la economía mexicana se vaya recuperando, a pesar del fuerte impacto que ha generado la pandemia del COVID-19 en nuestro país. Pero también exaltó que los programas sociales implementados en su gobierno han contribuido al bienestar de la población.

“Imagínense que un año como el 2002 que se enfrenta esta terrible pandemia, se incrementan las remesas en 12% y se obtuvo una cifra récord 40,600 millones de dólares. Esa es la principal fuente de ingreso que tiene nuestro país y es dinero que llega a abajo a 10 millones de familias que reciben en promedio 350 dólares mensuales. Otro elemento que ha ayudado mucho son los programas del bienestar, el que no le falte la pensión al adulto mayor y que sea universal, son 8 millones de adultos mayores que tienen pensión, es 1 millón de niñas y niños con discapacidad que tienen pensión, son 11 millones de estudiantes hasta nivel de posgrado que reciben becas. Nunca en la historia de México se había apoyado tanto a estudiantes como ahora”, aseguró.

El mandatario también recordó que la producción en el campo, fue el único sector que integra la economía que tuvo un crecimiento en medio de la crisis provocada por el coronavirus.

“(...) El año pasado que fue muy difícil por la pandemia, se cayó la actividad industrial, se cayó el turismo y el comercio, -el sector secundario y el sector terciario-, pero no sucedió lo mismo con el sector primario, el campo. Debemos tener presente que el campo creció el año pasado el 2%. El campo nos ayudó mucho para enfrentar la crisis por el covid-19. Entonces tenemos que seguir apoyando al campo, no le vamos a dar la espalda al campo, vamos a regresar al campo a arraigar a los campesinos a la tierra, a sus comunidades con mejores oportunidades, con mejores programas para el bienestar”, aseguró.

Al término de su participación, el presidente dio un espaldarazo al senador Ricardo Monreal, originario de Zacatecas y quien acompañó al mandatario en su gira por la entidad.

López Obrador aseguró que desde el Senado de la República, Monreal Ávila ha ayudado en adecuar las reformas a la Constitución

“Nos ha ayudado muchísimo en las reformas legales, constitucionales para ir adecuando el marco legal a las nuevas circunstancias. Solo pongo un ejemplo: ya se reformó el artículo 4to de la Constitución y ahora se elevó a rango constitucional el derecho de los adultos mayores a la pensión, el derecho de niñas y niños con discapacidad también a recibir una pensión. Ya está en la Constitución el derecho de los estudiantes a recibir una beca y ya está en la Constitución el derecho del pueblo a la salud, a la atención médica y medicamentos gratuitos. Y esté quien esté en el gobierno, ya son derechos adquiridos, pero no solo es teoría, no solo es escribir en la Constitución un deseo, elaborar una frase garantizando teóricamente derechos. Hay en la Constitución vigente un transitorio que establece que año con año debe ser mayor el presupuesto destinado a estos programas. Ya se elevó el derecho del pueblo a estos programas a rango constitucional y esto, entre otras cosas, es el fruto del trabajo de los legisladores, tano de diputados como de senadores. Por eso me da mucho gusto que nos acompañe Ricardo Monreal”, finalizó.

