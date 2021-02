“Es mentira, no hay ningún tipo de agravamiento” en López-Gatell por oxigenación suplementaria

Hugo Lopez-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México tiene COVID-19 (Foto: Europa Press)

El director general de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra, informó que su colega con COVID-19, el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López-Gatell, se encuentra bien y ya casi no presenta síntomas de la enfermedad.

Lo anterior, para aclarar los rumores y sospechas que surgieron sobre su salud, luego de que en la conferencia vespertina de ayer el director general de Promoción a la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, informó que el funcionario recibió oxígeno suplementario.

“El doctor presentó el día de ayer una disminución leve en sus niveles de oxigenación y, por recomendación de su médico, está recibiendo una oxigenación suplementaria, como lo hemos dicho en todas las conferencias de prensa, que la atención temprana de todos los cuadros que pudieran transitar de leves a moderados van a rendir grandes frutos para que no se compliquen y retornen a un cuadro leve, para luego tener una recuperación absoluta”, dijo.

El director general de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra, señaló que su colega se encuentra bien (Foto: EFE/ Presidencia)

Tras ello, comenzaron a circular algunas suspicacias de que López-Gatell podría encontrarse grave de salud, sin embargo, Alomía descartó este día cualquier condición desfavorable.

“No existe, es mentira, no hay ningún tipo de agravamiento del subsecretario de Previsión y Promoción de la Salud, el doctor Hugo López-Gatell; al revés, la evolución en las últimas 24 horas ha sido favorable”, aseguró.

“Se encuentra prácticamente asintomático, es decir, no tiene signos ni síntomas de COVID-19, obviamente, debe continuar en seguimiento clínico y epidemiológico”, añadió.

No obstante, aceptó que el subsecretario tuvo una disminución en su saturación de oxígeno, pero el último reporte fue que esta subió al 97 por ciento.

López-Gatell recibió oxigenación suplementaria (Foto: Reuters)

“Precisamente una condición que llevó al suplemento de oxígeno preventivo fue la disminución de estos niveles, pero simple y llanamente con la aplicación de este oxígeno y los cuidados que él ha tenido, vuelve nuevamente a tener una saturación del 97 por ciento, así se ha mantenido, está en estado de salud digamos en buen estado general, se está recuperando”, señaló.

También señaló que López-Gatell, ha mantenido comunicación con el equipo de trabajo, con colaboradores, y al pendiente de las actividades que se están llevando a cabo, por lo que a medida de que su recuperación continúe, se le verá con actividad virtual en sus diferentes áreas de trabajo.

Fue el pasado 20 de febrero, cuando el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, informó a través de su cuenta de Twitter que tras presentar síntomas comunes al coronavirus se realizó una prueba de antígenos a la que resultó positivo.

Una enfermera sostiene un bastoncillo mientras realiza una prueba PCR (Foto: EFE/Marcial Guillén/Archivo)

“Comparto públicamente que tengo #COVID19. Inicié con síntomas ayer por la noche, afortunadamente son leves. La prueba de antígenos dio resultado positivo y espero el de la PCR. Estaré trabajando desde casa, pendiente de la estrategia de vacunación”, dijo.

Por su parte, Alomía Zegarra comunicó que él no ha presentado ningún síntoma de COVID-19, pero continúa bajo resguardo domiciliario. Si continúa así, volverá a sus actividades presenciales la siguiente semana.

“Su servidor ha mantenido ese resguardo, no he necesitado realizarme la prueba de laboratorio, me he mantenido 100 por ciento asintomático, no tengo ninguna manifestación clínica de la enfermedad de la COVID-19, ni ninguna otra y si continuamos en ese mismo sentido estaríamos ya cumpliendo 10 días completos este próximo domingo, lo cual nos permitiría obviamente a partir del día lunes ya podernos integrar a actividades presenciales esenciales”.

