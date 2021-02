“El gobierno no se hará de la vista gorda”: López Obrador se comprometió a proteger a todos los candidatos a las elecciones 2021

Video: Gobierno de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su gobierno no se hará de la vista gorda en el proceso electoral de 2021, por lo que reiteró, se protegerá a todos los candidatos que así lo soliciten.

Durante su tradicional conferencia de prensa en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario insistió que no permitirá la existencia de malas prácticas electorales por parte de autoridades para favorecer a algún candidato en los comicios del próximo 6 de junio.

“Vamos a proteger a todos los candidatos.. Vamos a hablar con todos los gobernadores, porque no hay una intromisión indebida. Que se sientan protegidos (los candidatos), no están solos.. Si lo solicitan los gobiernos estatales, va a participar la Guardia Nacional, en la protección y apoyo a los candidatos, no en todo el país, porque afortunadamente, no se padece (la violencia) en todo México, pero si vamos a dar esta protección… No nos podemos quedar con los brazos cruzados hacernos de la vista gorda”, insistió.

Reconoció que en estos tiempos, incluso el crimen organizado impone a “sus candidatos”.

FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO

“Es una degeneración que hasta el crimen organizado tenga a sus candidatos, como si se tratara de un partido. Que ponen a los candidatos, además, a la mala; porque cuando es una competencia entre partidos, antes de que se hacían trampa y espero que ya eso no suceda, que para eso estamos convocando a este Acuerdo por la Democracia.. pues se hacían trampa entre partidos, pero ahí estaban, pero el caso del partido del crimen organizado es ‘va a ser este y tú no te metas, ni tú. O si te metes no hagas campaña, te desapareces y si no, atente a las consecuencias’. Eso no”, enfatizó el mandatario.

López Obrador aseguró que hablará con los mandatarios estatales con la finalidad de que “no haya una intromisión indebida” en las elecciones.

“Lo que estoy planteando con el Acuerdo Nacional por la Democracia es eso, que los gobiernos no nos metamos y yo tengo que predicar con el ejemplo, trátese de quien se trate, del partido que sea. No porque sean de mi partido yo voy aquí a exaltarlos y a ponerlos por las nubes y voy a cuestionar a los partidos opositores… No, porque sería una falta de respeto a la gente. Vamos a dejar que los ciudadanos decidan libremente”, dijo.

Agradeció el apoyo del gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, quien ayer se sumó al Acuerdo Nacional por la Democracia. Momentos después, aseguró que recibió un mensaje del gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, en el que le aseguró que también se sumaba a dicho acuerdo.

“Ya me contestó ayer el gobernador de Tlaxcala, que acepta participar en un acuerdo por la democracia para que se garantice que las elecciones sean limpias y libres, que no intervengan los gobiernos, que no se apoye a ningún candidato de ningún partido con presupuesto público”, declaró.

FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO

López Obrador insistió que su gobierno garantizará elecciones limpias y libres.

“Estoy seguro que otros (gobernadores) van a hacer lo mismo, y que se va a garantizar que sea la gente libremente, el ciudadano el que decida, voto libre y secreto, nada de manipulación”, recalcó.

Por otra parte, López Obrador aseguró que desde el gobierno de Francisco I. Madero no ha habido democracia en el país, “nunca ha habido democracia”, aseguró.

Sin embargo, destacó como un tercer momento del triunfo de la democracia, fue cuando el Partido Acción Nacional (PAN) y su candidato, Vicente Fox, ganaron las elecciones del año 2000. No obstante, destacó que Fox traicionó a la democracia. Mientras que otro momento fue cuando su movimiento llegó a la Presidencia en 2018.

“Ahora hay condiciones inmejorables, porque con todo respeto yo no soy Fox, que llegó con la bandera de la democracia y traicionó a la democracia, porque él encabezó, es más, lo confesó todo el operativo del fraude de 2006. No estoy inventando nada, él lo ha declarado. Entonces ahora hay condiciones como nunca, porque las instituciones electorales están buscando ser ahora más independientes porque el pueblo quiere la democracia, porque nos conviene. Para que nadie se sienta absoluto en ningún nivel de la escala y que el pueblo siempre tenga el poder en sus manos”, aseveró.

“(...) Y lo más importante, hay voluntad política del presidente para que se respete la voluntad de los ciudadanos”, enfatizó.

MÁS DE ESTE TEMA: