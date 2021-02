Vacunación COVID-19 en Ciudad de México: se aplicaron 19,737 dosis este miércoles 24 de febrero

En la Ciudad de México se han aplicado 19,737 dosis de la vacuna contra COVID-19 a adultos mayores en las alcaldías de Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco (Foto: Reuters / Carlos Jasso)

Hasta este miércoles 24 de febrero se han aplicado 19,737 dosis de la vacuna contra COVID-19 a adultos mayores en las alcaldías de Iztacalco (7,630), Tláhuac (5,473) y Xochimilco (6,634), con lo que se logró un avance de 91% en la atención de ciudadanos cuyo apellido inicia con las letras A y B.

Usuarios en redes sociales reportaron que el proceso de inoculación no presentó imprevistos o tiempos de espera largos, como ocurrió en la primera jornada de aplicación en la Ciudad de México.

Avance de vacunación contra COVID-19 en la Ciudad de México (Foto: captura de pantalla@ClaudiaShein)

Xavier Tello, analista de políticas sanitarias, dio detalles sobre la vacunación en la alcaldía Xochimilco. En un hilo de Twitter, señaló que en dicho centro se instaló una carpa de grandes dimensiones con numerosas sillas, además, las personas que coordinaron la inmunización fueron “facilitadores facilitando”, escribió.

“7.- Los siervos de la nación (comprobado) no dan valor agregado. 8.- DEBEN usarse recursos del estado (en esta ocasión CDMX): Servicios médicos, vacunadores (con experiencia de 30 años vacuanando) 9.- Si no hay tecnología o funciona. Mejor no vacunen … Punto.”, detalló el comunicador.

Claudia Sheinbaum agradeció la participación de la ciudadanía en la jornada de vacunación contra COVID-19 de este miércoles (Foto: captura de pantalla@Claudiashein)

El experto en temas sanitarios señaló que el modelo implementado por las autoridades capitalinas debe ser el estándar para las poblaciones grandes, tales como los barrios que están siendo intervenidos en la CDMX. “¿DE verdad pensaban que con sus “correcaminos” y dos “células” en el patio de una escuela lo harían? 11.- Esto debe funcionar las 24 HORAS”.

“En resumen: Hay que vacunar a 520mil personas diarias de aquí a fin de año. Si no replicamos estos modelos MASIVOS, ÁGILES y TECNIFICADOS, todo será un fracaso. No es el óptimo, es perfectible, pro chapeau a @Claudiashein y sus tropas. La gente está a gusto…. (Creo)”, manifestó Xavier Tello.

Sedes de vacunación en la Ciudad de México

- Bosque de Tláhuac

- Estacionamiento del Hospital General “Tlahuac” del ISSSTE

- Palacio de los Deportes (pabellones) puerta 5

- Escuela Superior de Educación Física

- Escuela Nacional Preparatoria No. 1 “Gabino Barreda”

- Deportivo Xochimilco

Requisitos

Usuarios reportaron éxito en la vacunación a adultos mayores en algunas alcaldías de la Ciudad de México (Foto: Reuters / Carlos Jasso)

- Tener 60 años o más

- Acreditar tu edad: con identificación oficial o acta de nacimiento

- Acreditar tu alcaldía: con una identificación oficial que muestre tu residencia (INE, INAPAM u otra)

- Llevar CURP para agilizar el proceso

La Estrategia Nacional de Vacunación contempla los siguientes cuatro criterios para elegir las zonas de arranque. El primer eje de priorización es la edad de las personas a inmunizar, empezando por las personas mayores de 60 años, quienes tienen mayor probabilidad de sufrir complicaciones derivadas del contagio de la enfermedad.

Después está la cobertura total de adultos mayores en municipios seleccionados de acuerdo con la cantidad de vacunas disponibles. El tercer criterio incluye las características de las vacunas, dependiendo de los rangos de temperatura, accesibilidad a red de frío y tiempos de traslados del biológico a sitios de vacunación.

Como cuarto criterio se estableció la atención a grupos de riegos extremo, tal como pobreza extrema y/o poblaciones de difícil acceso, de áreas rurales o remotas.

A nivel nacional han sido aplicadas 1,900,784 dosis de vacunas contra el virus SARS-CoV-2 desde el 24 de diciembre (Foto: Reuters / Carlos Jasso)

En el último registro sobre el avance de la epidemia en México se contabilizaron 182,815 muertes y 2,060,908 casos positivos de COVID-19 en México.

De la semana 5 a la 6 de 2021 se registró un decremento de 23% en la curva de contagios estimados (suma de casos confirmados y sospechosos) a nivel nacional, contabilizándose 2,256,757 hasta este miércoles. Asimismo se reportaron 1,614,614 personas recuperadas de la enfermedad.

A nivel nacional han sido aplicadas 1,900,784 dosis de vacunas contra el virus SARS-CoV-2. Cabe destacar que 475,389 personas trabajadoras de la salud recibieron las dos inyecciones del antígeno producido por Pfizer-BioNTech, lo que representa un avance de 71% por ciento.

