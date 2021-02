La hija del “Chapo” habló tras el arresto de Emma Coronel: “A mí me acusaron de lavado de dinero”

Video: Despierta América.

Rosa Isela Guzmán, hija del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, reaccionó al arresto de Emma Coronel y aseguró que, por las actividades ilícitas de su padre, las autoridades desarrollan una investigación en contra de toda su familia.” A mi me acusaron de lavado de dinero”, refirió.

La descendiente del “Chapo” trata de mantener su vida lejos de los negocios ilícitos de sus familiares y se dedica a cortar pelo en los Estados Unidos. “Trato de mantenerme al margen por mi seguridad y por mi vida”, dijo en entrevista con Despierta América.

Actualmente, la relación entre Rosa Isela Guzmán y Emma Coronel es distante. “Yo vivo aquí en California, ella vive en Culiacán”, dijo al hacer hincapié en que ya no entablaban ningún tipo de conversación. “Yo no más la miraba y ella me miraba y hasta ahí”, explicó.

Sin embargo, y a pesar de la escabrosa relación que tiene con la esposa de su padre, Rosa Isela no considera que Emma Coronel haya formado parte de la fuga del capo mexicano. Más bien, señaló a las agencias de investigación en Estados Unidos de indagar asiduamente hasta encontrar algún cargo por el que acusar a su familia.

Emma Coronel se encuentra acusada de narcotráfico internacional y de ayudar al "Chapo" a escapar de prisión (Foto: Reuters/ Brendan McDermid)

“A mi me han tomado fotos cortando pelo, para que vean que yo si estoy cortando pelo y estoy trabajando, que si estoy haciendo las cosas bien. ¿No me creyeron? pues que sigan investigando”, enfatizó.

Deseó que Emma Coronel pueda arreglar su situación con la justicia estadounidense, pues “la DEA no creas que es ‘be nice’. Ojalá le vaya bien”, sentenció.

Hasta la fecha, 16 descendientes del narcotraficante. han sido identificados. Rosa Isela es la mayor, pero el destino de las dos gemelas, Emaly y María Joaquina, quienes generalmente eran vistas en compañía de Coronel, ahora es impreciso.

“Lo que necesiten yo siempre voy a estar ahí, soy su hermana. Apoyaría a ellas como a todos los demás hijos”, aseguró sobre el tema. Sin embargo, dejó claro que no cree que Coronel reciba una condena de hasta 10 años de prisión.

Por otro lado, refirió que las autoridades deberían dejar tranquilas a su abuela y a sus tías, quienes también son investigadas. Especialmente, tocó el tema de la carta escrita por Consuelo Loera para pedir al gobierno mexicano que les permitiera ver a Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Emma Coronel fue arrestada el pasado 22 de febrero (Foto: Reuters/Jane Rosenberg)

Contó que ya han intentado en una ocasión solicitar el permiso al gobierno mexicano, pero que intentará nuevamente hacer la petición con la administración de Andrés Manuel López Obrador. “No le hace que no me dejen verlo a mí, pero tan siquiera que mis tías lo vean”, dijo.

Emma Coronel fue detenida el pasado 22 de febrero por los delitos de narcotráfico internacional en la modalidad de conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana a los Estados Unidos.

El Departamento de Justicia de EEUU asegura que Coronel Aispuro también estaría involucrada en la planificación de fuga de prisión del “Chapo” el 11 de julio del 2015, cuando este se encontraba en el penal del altiplano, ubicados en Almoloya de Juárez en México.

MÁS SOBRE ESTE TEMA: