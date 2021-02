La caída de Emma Coronel: el gran amor del “Chapo” pasó de los lujos a la soledad de una prisión en EEUU

Su tío, Ignacio Coronel, fue abatido en 2010 y era considerado uno de los líderes del cártel. Aún así, ella aseguró más tarde que no eran familia. (Foto: EFE)

Emma Coronel Aispuro pasó de ser una exreina de belleza rodeada de lujos y acaparar todas la miradas durante el juicio de Joaquín “el Chapo” Guzmán hace dos años a ser detenida este lunes en Estados Unidos por su supuesta implicación en el narcotráfico internacional y tras años exhibiendo una vida de lujos.

Nacida hace 31 años en California (EE.UU.), Coronel tiene la doble nacionalidad estadounidense y mexicana y muy pequeña se mudó con sus padres a La Angostura, en el norocciental estado de Sinaloa, México.

Allí, según medios locales, creció en un contexto de narcotráfico e incluso su padre, Inés Coronel Barreras, fue capturado en 2013 señalado como responsable de delitos contra la salud (tráfico de drogas).

Era considerado el primer operador del Chapo y se dedicaba a la producción de marihuana en la sierra de Durango, estado vecino de Sinaloa.

Su tío, Ignacio Coronel, fue abatido en 2010 y era considerado uno de los líderes del cártel. Aún así, ella aseguró más tarde que no eran familia.

UNA HISTORIA DE AMOR SIN EDAD

A la edad de 17 años, en una fiesta en el estado de Durango, la modelo conoció a Joaquín Guzmán (que tenía 51) y comenzó una relación que se formalizaría en una boda nada multitudinaria cuando ella cumplió 18 años. Sin embargo, la boda nunca se confirmó públicamente.

Lo que sí se confirmó fue la paternidad de la pareja, que en 2011 tuvieron a las gemelas María Joaquina y Emaly, que nacieron en Los Ángeles.

La esposa del narcotraficante más buscado y célebre de México se convirtió después del matrimonio en un símbolo que retrataba a las mujeres mexicanas que se relacionan con alguien del narco y terminan, en muchas ocasiones, involucradas en los negocios ilícitos de su marido y de quienes lo rodean.

Ella, que había sido reina de la belleza en el “Festival del Café y La Guayaba”, se convirtió en una mujer opulenta que siempre portaba ropa y joyas caras. Y además, no era la esposa de cualquier narcotraficante, sino del Chapo, quien llegó a escaparse de presiones mexicanas en dos ocasiones. Por ello, se colocó en el foco de la opinión pública.

APOYO INCONDICIONAL

El Chapo fue declarado culpable de narcotráfico por un jurado en Nueva York en 2019 y ahora cumple una condena a cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad del país. (Foto: Reuters)

Entre 2018 y 2019 se celebró en Nueva York el juicio al Chapo y la exreina de belleza captó la atención de quienes cubrían el caso por sus espectaculares atuendos y su presencia diaria y siempre contundente. Incluso algunos medios la bautizaron como “la Kardashian mexicana”, en referencia a las hermanas estadounidenses empresarias que llevan ese apellido.

“Yo pienso que es lo que haría cualquier esposa en mi lugar, estar con su esposo en momentos difíciles. Para que me vea presente y sienta mi apoyo”, declaró en diciembre 2018 en una entrevista exclusiva a un medio estadounidense.

Incluso se realizó una petición para poder abrazar a su marido, líder de uno de los mayores cárteles de México, al empezar el juicio pero finalmente esta fue denegada.

El Chapo fue declarado culpable de narcotráfico por un jurado en Nueva York en 2019 y ahora cumple una condena a cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad del país.

Después de concluir el juicio, Coronel publicó a través de redes sociales una emotivas carta en la que reiteraba su amor por Guzmán. “Siempre contará conmigo”, decía.

“Hablo de años de convivir con él. No me pueden vender otra versión de Joaquín y aunque hace mucho tiempo que no tenemos contacto, mi esposo sabe lo mucho que lo quiero”, indicó entonces.

FAMA ANTES DE LA DETENCIÓN

“Somos normales, yo me considero una mujer normal, y me pasa mucho que las personas me juzgan sin conocerme”, dijo entonces. (Foto: EFE)

Después de concluir el juicio y ya con las miradas atentas de la prensa y la opinión pública, Coronel fue convirtiéndose en “influencer” en su cuenta de Instagram, donde se la veía esquiando.

E incluso se llegó a filtrar una impresionante fiesta de cumpleaños de sus hijas inspirada en la muñeca Barbie hace unos años, aunque en varias ocasiones se crearon cuentas falsas que trataban de exponer su vida privada y criticar que ella saliera y si divirtiera.

Además, aumentó su fama con la participación en noviembre de 2019 en el programa de telerrealidad “Cartel Crew”, una producción que retrata la vida de familiares de personas relacionadas con el crimen organizado.

“Somos normales, yo me considero una mujer normal, y me pasa mucho que las personas me juzgan sin conocerme”, dijo entonces.

Aunque durante años se ha señalado a Emma Coronel de participar en los negocios de su marido (e incluso en sus fugas), hasta el momento nunca se la había investigado directamente. (Foto: Reuters)

Llegó a crear una línea de ropa basada en la polémica figura de su marido y también atrajo la atención de los medios de comunicación en 2019 cuando aseguró que había recibido varias amenazas de muerte tras la captura y liberación del hijo del capo Ovidio Guzmán López.

Aunque durante años se ha señalado a Emma Coronel de participar en los negocios de su marido (e incluso en sus fugas), hasta el momento nunca se la había investigado directamente.

Pero este lunes la mujer fue detenida en el aeropuerto internacional de Dulles (Virginia), acusada, según un comunicado del Departamento de Justicia del país norteamericano, de “participar en una conspiración” para distribuir cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana para su “importación ilegal” a Estados Unidos.

Una jueza federal de Estados Unidos ordenó este martes mantener detenida temporalmente sin posibilidad de fianza a Emma Coronel Aispuro, la esposa del narcotraficante mexicano Joaquín “el Chapo” Guzmán, acusada de narcotráfico.

