“Tierras de riego”: cómo mantiene Emma Coronal su lujoso estilo de vida

Este martes se llevó a cabo la primera audiencia de Emma Coronel, la actual esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en Washington, DC, debido a que estaría acusada de ayudar al cártel que el capo lideraba, sin embargo cuando él fue capturado ella negó saber a qué se dedicaba y destacó tener sus propios negocios de forma lícita.

“Tenemos negocios, no te puedo hablar de ellos, porque todo lo de mi vida lo hacen un escándalo, pero tu pregunta es si tengo dinero y negocios legales, sí los tengo, tengo tierras de riego, cosas así de las que prefiero no hablar”, dijo Coronel en 2018 para una entrevista de Telemundo tras la captura del narco y tras estar continuamente en sus audiencias.

Coronel comentaba que trataba de tener una vida normal, enfocada en la crianza de sus hijas gemelas (Emalí y María Joaquina), decía sentirse tranquila ya que sabía que el gobierno norteamericano la había investigado.

La esposa de El Chapo se ha mostrado glamurosa en redes sociales (Foto: Instagram@emma_coronela)

“No tengo nada ilícito, a estas alturas el gobierno (estadounidense) se ha encargado de verificar si he hecho algo ilícito o he hecho algo ilícito y por supuesto que no, no estaría hoy aquí sentada si así fuera, ya han visto todo, soy transparente todo lo de mi vida siempre, estoy tranquila, todo lo he hecho muy bien.

Añadió que todos sus negocios se relacionan con la agricultura ya que era una tradición y forma de vida de su papá, ya que donde radicaban era una zona agrícola principalmente, en Sinaloa.

Sin embargo su padre, Inés Coronel Barreras, está preso por delitos contra la salud fue detenido en abril de 2013. Mientras que su hermano Édgar también permanece en la cárcel, acusado de haber colaborado en la fuga del cabecilla del cártel de Sinaloa.

Emma es considerada una infuencer por la gran cantidad de seguidores en redes sociales (Foto: Instagram)

El más joven de los varones de la familia fue señalado de organizar y supervisar la construcción del túnel por el cual se fugó el Chapo en 2014 de la prisión de Máxima Seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

Fue detenido el 28 de octubre de 2015 en Sinaloa mientras en compañía de otra persona trasladaban al chango llamado “Botas”, mascota de las hijas del Chapo y que habría sido la pista para dar con el paradero del fundador del Cártel de Sinaloa en su segunda captura.

El joven fue acusado de portación de cocaína y armas de uso exclusivo del ejército y enviado al Altiplano.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por elementos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Coronel Aispuro y Héctor Carrasco Ruiz, su acompañante, habían realizado diversos trámites para conseguir los permisos sanitarios ante las instancias correspondientes para que la mascota pudiera ser trasladada vía aérea.

El presunto hermano de Emma, Edgar Coronel, y su padre están detenidos acusados de portación ilegal de armas y delitos contra la salud (Foto: Instagram@mundonarco_oficial)

Ante la negativa lo trasladaron por tierra en un auto Mustang color rojo, propiedad de Édgar Coronel Aispuro, considerado por las autoridades como el responsable de la operación de “El Chapo” Guzmán para fugarse por segunda vez de una cárcel de máxima seguridad, incluso fue quien entró al túnel para ayudar al capo a trasladarse a un vehículo y después en una avioneta.

Planeaba sacar su propia línea de ropa

Jeans, gorras, playeras tipo polo, suéteres y cases para celulares, son los artículos que planeaba sacar al mercado Emma Coronel a través de una plataforma online, respaldados por la marca de uno de los narcotraficantes más famosos del mundo: “El Chapo Guzmán: JGL LLC”.

La idea de crear esta marca surgió desde hace mucho tiempo, pero fue en los últimos meses cuando Emma Coronel, con el permiso del líder del cártel de Sinaloa, la constituyó en Nueva York, en Estados Unidos, por lo que ella es la presidenta y quien busca a los diseñadores de su línea de ropa.

CULIACÁN, SINALOA, 22FEBRERO2019.- Figuras de Joaquín El Chapo Guzmán, cachuchas con las imágenes de los grandes capos de la droga, playeras estampadas con la foto de El Chapo, llaveros y escapularios. Productos de este tipo se comenzaron a comercializar durante el juicio del capo en EEUU FOTO: JUAN CARLOS CRUZ /CUARTOSCURO

En entrevista con Infobae México, la abogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Mariel Colón Miro, informó que este proyecto fue planeado por Coronel y el capo desde hace varios años, pero la detención de él, su extradición y su situación legal la retrasaron.

El diseño de la ropa, según la litigante, tendrá el estilo de la joven de 29 años y el narco de 61 años (Foto: Instagram)

“El señor Guzmán lo único que hizo fue darle (a Emma Coronel) la propiedad intelectual de su nombre y su firma a la corporación ‘El Chapo Guzmán: JGL LLC’ pero éste no forma parte de ella”, aseguró.

El diseño de la ropa, según la litigante, tendrá el estilo de la joven de 29 años y del narco de 61 años.

Mencionó que Emma Coronel está muy emocionada con este proyecto, con el que espera destacar el trabajo de los mexicanos y ayudar a la economía del país.

“Esperamos que la manufactura se quede en su mayoría en México, ayudar a la economía mexicana y crear trabajos porque es una de las misiones más importantes de la compañía”, señaló.

