Quién es Lau Styling, la estilista que arremetió contra la afición mexicana por celebrar el triunfo de España en el Mundial

La controversia escaló cuando la actriz Gala Montes se sumó al rechazo con un mensaje directo: “No te queremos en México”. (Composición fotográfica: Gala Montes/Lau Styling/Flor Vigna/ Redes Sociales)

Lau Styling, la estilista argentina que vestirá a Flor Vigna en La Casa de los Famosos México 4, se convirtió en el centro de una polémica nacional tras publicar videos en redes sociales donde insultó a los aficionados mexicanos por celebrar el título de España en la final del Mundial 2026.

La controversia escaló cuando la actriz Gala Montes se sumó al rechazo con un mensaje directo: “No te queremos en México”.

El incidente ocurrió horas después de que España derrotó 1-0 a Argentina y se coronó campeona del mundo. Visiblemente alterada, Laura Villa —nombre real de la estilista— publicó en sus historias de Instagram: “Todos los mexicanos: ‘¿Ganó España?’ Pero ¿vos estuviste en la final? Ni a la cuarta llegaste, hijo de p**a”.

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En un segundo video agregó: “Hoy dejé de seguir a diez mexicanos. Ustedes no llegaron ni a cuartos de final.

Video X/@EmZkPr Emanuel ZP

Quién es Lau Styling y por qué el escándalo sacudió al reality

Su vínculo con Flor Vigna como stylist oficial de LCDLFM4 fue lo que amplificó el alcance de la polémica. Usuarios mexicanos señalaron la contradicción de que una profesional que vive, trabaja y cobra en México (Lau Styling/Redes sociales)

Laura Villa es una estilista e influencer argentina radicada en México, donde construyó su carrera vistiendo a participantes de La Casa de los Famosos. Su trabajo más conocido fue con Briggitte Bozzo durante la edición anterior del reality, aunque también colaboró con otras figuras del espectáculo nacional.

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Su vínculo con Flor Vigna como stylist oficial de LCDLFM4 fue lo que amplificó el alcance de la polémica. Usuarios mexicanos señalaron la contradicción de que una profesional que vive, trabaja y cobra en México arremetiera contra su propio mercado laboral: “Laura, te recuerdo que estás en México buscando oportunidades, las cuales se te han brindado”, publicó la cuenta @lacomadritaof\_, que destapó el caso en X.

Gala Montes reactiva un conflicto anterior

El comentario reactiva un conflicto de 2024, cuando Lau Styling acusó públicamente a Montes de devolverle prendas de diseñador en malas condiciones, comparando la entrega con “un basurero”. (Foto: Ig/galamontes)

La actriz Gala Montes no tardó en reaccionar. A través de su cuenta en X, escribió: “No te queremos en México” y aprovechó para saldar cuentas pendientes: afirmó que ya la había “mandado al diablo” desde que salió del reality, que la producción “la odiaba” y que solo Briggitte Bozzo la defendía. Sobre el antecedente de las botas supuestamente dañadas, Montes fue tajante: “La mandé al diablo con sus botas que se rompieron porque nunca fue buena stylist”.

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El comentario reactiva un conflicto de 2024, cuando Lau Styling acusó públicamente a Montes de devolverle prendas de diseñador en malas condiciones, comparando la entrega con “un basurero”. La actriz respondió en su momento que la ropa recibida no siempre correspondía a la calidad prometida y acusó a la estilista de buscar notoriedad a través del conflicto.

La disculpa que no convenció a nadie

En sus historias de Instagram intentó matizar: “Yo amo México, es mi segundo país. Lo único que hago es hablar de fútbol, no de la gente ni del país”. (Lau Styling TikTok/Captura)

Ante la avalancha de críticas, Lau Styling publicó un comunicado en el que reconoció que sus palabras “generaron una reacción negativa” y lamentó el impacto causado. Sin embargo, no ofreció una disculpa directa: aseguró que su intención “nunca fue faltar el respeto a nadie” y que sus comentarios se enmarcaban exclusivamente en el fútbol.

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En sus historias de Instagram intentó matizar: “Yo amo México, es mi segundo país. Lo único que hago es hablar de fútbol, no de la gente ni del país”. También señaló haber recibido mensajes ofensivos en privado y reclamó que nadie condenara los ataques que ella misma recibió.

Flor Vigna defiende a su estilista pero le pide disculpas públicas

“No me animo a ser esa persona que la deja sin trabajo y sin dinero”, explicó Vigna, quien detalló que Laura atraviesa un momento económico difícil por las deudas de su showroom (RS)

Flor Vigna se pronunció a través de sus propias historias de Instagram con un mensaje que mezcló malestar y lealtad. La cantante y actriz argentina, confirmada como participante de LCDLFM4, reconoció estar “re triste” por lo ocurrido, pero descartó separarse de su colaboradora.

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“No me animo a ser esa persona que la deja sin trabajo y sin dinero”, explicó Vigna, quien detalló que Laura atraviesa un momento económico difícil por las deudas de su showroom. Confirmó que ya habló con ella para que pidiera disculpas y asumiera el episodio como un aprendizaje, aunque aclaró: “Yo nunca hablaría así de ningún país. México me recibió con los brazos abiertos”.

El boicot que amenaza al reality antes de su estreno

En redes sociales creció el llamado a boicotear La Casa de los Famosos México 4 mientras Lau Styling permanezca en el equipo de producción. Varios usuarios exigieron que la estilista fuera retirada del proyecto o que regresara a Argentina.

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La producción del reality no emitió ningún pronunciamiento sobre la polémica hasta el momento de esta publicación.