Carlos Slim lamentó retraso en México en inversión para infraestructura con dinero privado

Carlos Slim se reunió con Alberto Fernández, presidente de Argentina (Foto: AFP)

Carlos Slim, el hombre más rico de México, lamentó el retraso que hay en el país en cuanto a la inversión para infraestructura con recursos de la Iniciativa Privada (IP).

“Lo que creo que sí traemos retrasado es la inversión en infraestructura, con dinero privado, los que son con obra pública ahí siguen, falta mucha de la infraestructura que se va a financiar, que se anunció hace año y medio” refirió el empresario este mates 23 de febrero después de haberse reunido con Alberto Fernández, presidente de Argentina, quien se encuentra de visita en México.

Tras el encuentro con el mandatario, el magnate explicó que hay una oportunidad para la IP en la participación. Inicialmente porque en México la pandemia no dañó tanto como se esperó en un principio las finanzas nacionales y en cuanto a sus negocios en el país del cono sur como Claro, Slim Helú manifestó su certidumbre respecto a su capacidad productiva.

Carlos Slim, el hombre más rico de México, se reunió con el presidente de Argentina para tratar temas de la economía (Foto: Reuters / Luis Cortés)

En ese sentido, aseguró que se siente tranquilo ya que “da mucha confianza Argentina’'. Como saben tenemos inversiones importantes y obviamente continuaremos con ellas”, aseguró; sin embargo, el ingeniero reconoció que Argentina atraviesa una situación delicada, pues presenta “una inflación, la economía tuvo problemas delicados, tuvo un sobreendeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero esas cosas ya se reestructuraron y eso es lo importante […] hay que tratar que se reduzca cuanto antes, la inflación no ayuda a nadie”.

Ante este panorama, el empresario recordó el valor operativo que tienen los ciudadanos argentinos, ya que reveló que se encuentran en una alta estima para las empresas de la región, “(el personal de Argentina) es muy capacitado, con un buen nivel educativo y lo que hay que hacer es tener más inversión y más actividad económica que genere empleo”.

En cuanto a la cooperación entre Slim con Argentina, cabe destacar la participación en conjunto que tuvieron por la iniciativa COVAX, en la que la fundación Carlos Slim resultó una pieza fundamental en la distribución en la vacuna contra el COVID-19 que se produjo en masa en ese país.

Alberto Fernández fue reconocido como huésped distinguido de la CDMX (Foto: EFE)

Esto porque los gobiernos de Reino Unido, Argentina y México, así como los científicos de la universidad de Oxford, la compañía AstraZeneca, Liomont y la Fundación Carlos Slim, trabajaron de manera conjunta para el desarrollo de la vacuna, su reproducción en masa, envasado y distribución; sin embargo, tanto la IP como el gobierno argentino celebraron esta reunión para paliar las graves secuelas económicas que trajo el virus consigo.

Finalmente, la visita de Fernández, que termina el miércoles en la noche, tuvo una ceremonia en la Ciudad de México, pues se le galardonó como huésped distinguido por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum.

El empresario reconoció el valor del capital humano en Argentina (Foto: Reuters / Luis Cortés)

“Es un honor para mí, como jefa de gobierno, a nombre del pueblo de la Ciudad de México, otorgarle la condecoración de huésped distinguido, presidente de la República Argentina, Alberto Fernández. Quiero compartirle que, previo a usted, esta condecoración fue otorgada al presidente Evo Morales, en su breve estancia en México, después del golpe militar del que fue objeto”, inició el discurso de la también doctora en Energía Ambiental.

Por su cuenta, el presidente argentino agradeció el galardón y continuó recordando el apoyo recibido por México durante las dictaduras argentinas.

“México, no es para Argentina un país más y menos lo es la Ciudad de México, he hecho muchos viajes a esta ciudad. La primera vez que vine fue en el año 78 y me deslumbró. Me deslumbró ver ese mural impresionante que Diego Rivera pintó en el Palacio (de Gobierno), me deslumbró ver la cultura mexicana, donde el más humilde de los mexicanos era capaz de levantar su historia con orgullo”, expresó durante la ceremonia para después recibir la condecoración.

