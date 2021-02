Alberto Fernández en México: nombran huésped distinguido de la CDMX al presidente de Argentina

Alberto Fernández fue reconocido como huésped distinguido de la CDMX (Foto: Twitter / Gob de la CDMX)

El lunes 22 de febrero llegó a México Alberto Fernández, presidente de Argentina, quien trae consigo una agenda bilateral que reforzará los vínculos establecidos entre ambos países latinoamericanos y como parte del reconocimiento de la visita oficial, el gobierno de la Ciudad de México (CDMX) lo reconoció como huésped distinguido.

La tarde de este martes 23, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la capital mexicana, encabezó una ceremonia en la que se distinguió a Fernández. Otros funcionarios de la 4T estuvieron acompañando al mandatario argentino y a la morenista.

En la celebración estuvieron Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); Beatriz Gutiérrez Müller, doctora en teoría literaria por la UAM; Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México; y Margarita Saldaña Hernández, presidenta de la Mesa Directiva del congreso de la CDMX.

Condecoración de Huésped Distinguido de la Ciudad de México al Presidente Alberto Fernández (Video: Twitter / @Claudiashein)

“Es un honor para mí, como jefa de gobierno, a nombre del pueblo de la Ciudad de México, otorgarle la condecoración de huésped distinguido, presidente de la República Argentina, Alberto Fernández. Quiero compartirle que, previo a usted, esta condecoración fue otorgada al presidente Evo Morales, en su breve estancia en México, después del golpe militar del que fue objeto”, inició el discurso de la también doctora en Energía Ambiental.

Durante su participación, Sheinbaum Pardo recordó la década de los 70, cuando la CDMX se volvió refugio de miles de sudamericanos que huyeron de sus países por los golpes de Estado militares. “Nuestras universidades recibieron intelectuales que fortalecieron el debate, el discurso y la reflexión sobre América Latina”, abundó.

Por su cuenta, el presidente argentino agradeció el galardón y continuó recordando el apoyo recibido por México durante las dictaduras argentinas.

Alberto Fernández acompañó a AMLO en ceremonia en memoria de Francisco I. Madero (Foto: Twitter / @LuisaAlcalde)

“México, no es para Argentina un país más y menos lo es la Ciudad de México, he hecho muchos viajes a esta ciudad. La primera vez que vine fue en el año 78 y me deslumbró. Me deslumbró ver ese mural impresionante que Diego Rivera pintó en el Palacio (de Gobierno), me deslumbró ver la cultura mexicana, donde el más humilde de los mexicanos era capaz de levantar su historia con orgullo”, expresó durante la ceremonia.

Previo al encuentro con Sheinbaum Pardo, Fernández acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador en la ceremonia conmemorativa de los 108 años del asesinato de Francisco I. Madero, quien falleció por órdenes del general Victoriano Huerta durante la traición conocida como la Decena Trágica, la cual puso fin a la primera etapa de la Revolución Mexicana.

Alberto Fernández supervisó la producción del envasado en masa de la vacuna de AstraZeneca (Foto: AFP)

Aunado a esto, el lunes acudió a las instalaciones de Laboratorios Liomont, en el estado de México, para supervisar el proceso de envasado de la vacuna contra el COVID-19 creada por AstraZeneca. En el recorrido estuvieron presentes, nuevamente Marcelo Ebrard, y el gobernador de la entidad, Alfredo del Mazo.

La visita oficial está programada para durar aproximadamente 60 horas, mismas en las que se tratarán diversos temas. Además de las medidas sanitarias establecidas para combatir el SARS-CoV-2 y el protocolo de bienvenida, Fernández se reunió con empresarios mexicanos que mantienen sus inversiones en Argentina, pues la situación económica en el país les causó alerta; sin embargo, de acuerdo con Alberto Fernández, las pláticas terminaron en buenos términos para todos.

Cabe destacar que AMLO agradeció la presencia del presidente de Argentina y lo dejó participar en la conferencia de prensa matutina del martes 23, misma en la que Fernández reconoció la labor de López Obrador y aseguró que es el primer presidente honesto de México en “muchos años”.

