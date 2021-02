RB16B: así es el impresionante monoplaza que conducirá Checo Pérez con Red Bull en la Fórmula 1

@redbullracing/twitter

La escudería austríaca Red Bull presentó su monoplaza RB16B, el cual pilotará Max Verstappen y Sergio Pérez para la presente temporada 2021.

El auto mantiene los mismos colores que ha caracterizado al equipo en los últimos años: azul, amarillo y rojo, aunque esta será la última temporada en la que cuenten con una unidad de potencia desarrollada por Honda (ya que anunció su salida de la categoría este año).

Habrá que recordar que la Fórmula Uno solicitó a las escuderías competir este año con la base del auto que desarrollaron en el 2020, con el fin de evitar incrementar los costos, por lo que el auto del año pasado llevó el nombre de RB16 y en esta ocasión le han añadido una B. El equipo seguirá usando los motores de Honda hasta el 2024, tras la decisión de la categoría de congelar el desarrollo de la unidad de potencia.

Al respecto, Christian Horner, jefe de equipo, indicó que aproximadamente un 60% del monoplaza tendría como base el desarrollo del 2020. “El equipo espera haber aprendido las lecciones de un 2020 agridulce, y el objetivo es hacer que el coche sea más consistente en los diferentes tipos de circuito”.

Este miércoles, Max Verstappen y Sergio Pérez conducirán el monoplaza en el Circuito de Silverstone, lo cual está limitado a 100 kilómetros, y posteriormente están programados los test de pretemporada en Baréin, del 12 al 14 de marzo.

Red Bull tiene como objetivo reducir las diferencias con Mercedes. La temporada 2020, la escudería concluyó en la segunda posición en el campeonato de Constructores, con 319 unidades y tuvieron presencia en el podio en 12 ocasiones. Situación que espera cambie en la presente temporada que comenzará el 28 de marzo, con el Gran Premio de Baréin.

El monoplaza RB16B es el número 17 con el que compite en la F1, desde el 2005 que es parte de la principal categoría del automovilismo, tras tomar el lugar de Jaguar.

Por ahora, son cuatro equipos los que han presentado su auto con el que competirán este año: McLaren (MCL35M), Alpha Tauri (AT02), Alfa Romeo (C41) y Red Bull (RB16B). Y las próximas presentaciones está programadas para en las siguientes fechas: Mercedes y Alpine presentarán su nuevo monoplaza el 2 de marzo; Aston Martin, 3 de marzo; Williams, 5 de marzo; Ferrari, 10 de marzo y Haas aún no anuncia fecha.

Checo Pérez presenta el diseño de su nuevo casco

El piloto de Red Bull, Sergio Pérez, mostró el diseño del casco que usará para su temporada número 11 en la Fórmula Uno.

“Le dediqué mucho tiempo con el diseñador [….] es el trabajo de varios meses, siempre he tenido el color amarillo en mi casco, pero en los últimos años debía tener el rosa, aquí tenemos la bandera de México, es algo que me llena de orgullo, hay algunos símbolos aztecas y la parte de atrás está Red Bull”, explicó el piloto mexicano.

El piloto de Red Bull, Sergio Pérez, mostró el diseño de su nuevo casco (Foto: Twitter@redbullracing)

También incluyó la frase “Never give up”, puntualizó, que le recuerda que no debe darse por vencido nunca. “En general un casco muy especial, sin duda, el favorito de mi carrera”, sentenció.

La llegada de Checo Pérez al escudería austriaca tiene como objetivo que sume su experiencia y competitividad. El 2020 para el originario de Jalisco significó su mejor temporada en la principal categoría del automovilismo, al concluir en la cuarta posición en el Campeonato de Pilotos, con 125 unidades, y dos podios.

