“Checo” Pérez busca convertirse en la temporada 2021 de la F1 en el mejor piloto mexicano de la historia

Sergio quiere superar la marca de Pedro Rodríguez (Foto: Red Bull Content Pool)

A dos meses de que comience la temporada 2021 de la Fórmula 1 (F1), Sergio “Checo” Pérez tiene muy claro su objetivo: convertirse en el mejor piloto mexicano de la historia. Y eso solo lo logrará si consigue dos triunfos más.

Por ello, el nuevo volante de la escudería Red Bull Racing trabaja a doble sesión para llegar a su mejor estado físico y afrontar el reto de representar al segundo mejor equipo del máximo circuito del automovilismo.

Así lo señaló este sábado en entrevista con ESPN, José Canales, su preparador físico.

Lo haría el mejor en la historia de México<b>. </b>Puede ser un año histórico, porque tendría un récord más a su favor [...] Ahora que cambian un poco las cosas pidió apretar más y hacemos lo mejor posible para aprovechar la oportunidad. Hacemos dos sesiones. La intención es que llegue a la mejor forma física para empezar la temporada

José Canales y Sergio, con Racing Point (Foto: Red Bull Content Pool)

Explicó que aunque a lo largo de sus 10 años de trayectoria en la F1 sus pretemporadas tienen la misma calidad de trabajo y ha funcionado, esta vez aumentará en el tema de peso y cargas de fuerza.

Debemos tener un buen fondo aeróbico y es un buen volumen de trabajo aeróbico, fuerza y temas de cuello, brazo, ante hombro, reacción de mano y ojo que se van trabajando desde ahora. Llevamos cuatro o cinco semanas ahorita y continuará hasta que empiece la temporada que son las pruebas, lo tiene claro y hace las cosas muy bien

Canales, quien fue jugador del club América de la Liga MX en su juventud, aseveró que acompañar a Sergio en Red Bull es el reto más grande que afronta.

Pedro Rodríguez murió el 11 de julio de 1971 en las 200 millas de Norisring, Alemania (Foto: EFE)

Para mí es algo emocionante, porque al final cuando trabajas con atletas quieres que sean lo mejor que se pueda y si es el mejor de tu país o la historia es una meta mucho más emocionante. Quiero poner mi granito y sumar en lo que pueda apoyar, pero ese logro es de toda la vida de Checo que viene trabajando para eso y es emocionante ser parte de eso

Cabe mencionar que Pérez suma 10 podios y una victoria (Sakhir, 2020) en su estadía en la F1, mientras que Pedro Rodríguez, histórico piloto mexicano, tiene un registro de siete podios y dos carreras ganadas: Gran Premio de Sudáfrica, en 1967, y el Gran Premio de Bélgica, en 1970.

Amenaza con estar constantemente en podios

Durante su primera conferencia como piloto de Red Bull el pasado 21 de enero, el tapatío aseguró que ha trabajado muy duro durante más de quince años para tener la oportunidad de estar en una gran escudería como la austriaca y confió en que la próxima temporada “se oiga muchas veces el himno nacional” de México.

En la temporada pasada, Pérez terminó como el cuarto mejor piloto de la F1 (Foto: Red Bull Racing)

Nadie antes me ha dado la oportunidad de estar en un gran equipo. Espero que tengamos una muy buena temporada y que el año que viene oigamos el himno nacional mexicano muchas veces

Tras su debut en Sauber en 2011, su paso a McLaren y su posterior incorporación a Force India (luego Racing Point y ahora Aston Martin), el corredor de 30 años comentó que el año pasado “con un coche que podía mostrar un poco más se vio de lo que es capaz” y que ahora tiene que “dar el siguiente paso en todos los aspectos”.

“Si tenemos un coche que puede ganar el campeonato, me aseguraré de que lo ganemos. Y si no, y sólo tenemos un coche que es lo suficientemente bueno para ser tercero, me aseguraré de que terminemos segundos”, afirmó.

