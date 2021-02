AMLO celebró su estrategia económica ante la pandemia: la “base de la pirámide” no tuvo problemas para conseguir alimentos

Foto: Presidencia de México.

Este lunes en su habitual conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador celebró la estrategia que su gobierno ha implementado para hacer frente a la emergencia sanitaria del COVID-19.

“Hay una dispersión de recursos directos a los beneficiados, en todos los programas”, indicó señalando que en gobiernos anteriores los recursos destinados a sectores necesitados simplemente no les llegaban.

“Nos ha funcionado el apoyar abajo, con la pandemia hemos logrado fortalecer la economía popular y hemos evitados que haya crisis de consumo y la gente abajo de la pirámide, en la base, la mayoría de la gente, los más pobres, no han tenido problemas para conseguir sus alimentos y el consumo básico, eso ha quedado de manifiesto”.

Entonces, el mandatario afirmó que la suya “es una estrategia completamente distinta a la que se aplicaba durante el periodo neoliberal, que se presentaba una crisis y pedían créditos, endeudaban al país para rescatar a los de arriba, a los de la punta de la pirámide, de la cúpula, a costa de abandonar a los de abajo y de cargarles la deuda a los de abajo, como fue lo del Fobaproa: se cayó la economía, pero en vez de rescatar al pueblo, rescataron a banqueros y a grandes empresarios. Y todavía convirtieron esas deudas privadas en deuda pública”.

Respecto al escenario presentado por el azote del COVID-19 refirió: “Ahora se presenta una crisis precipitada por la pandemia y en vez de seguir con lo mismo (...) dijimos no; vamos a ahorrar, a seguir combatiendo a la corrupción (...) y lo que se reúna vamos a destinarlo a abajo para que no tengamos crisis de bienestar social”.

Entonces celebró la ruta que decidieron tomar para hacer frente a la epidemia: “Hemos podido salir adelante con esta estrategia; hay países que se endeudaron con motivo de la pandemia, que les aumentó la deuda muchísimo, no resolvieron el problema social y no están creciendo. Nosotros no contratamos deuda adicional, no tuvimos crisis por falta de recursos para la gente más necesitada, no hubieron asaltos, saqueos de comercios, no faltaron los alimentos, el sector agropecuario creció en un 2% y vamos a seguir creciendo, ya nos estamos recuperando (...) nuestra economía está sana”, destacó AMLO