Morena y Nueva Alianza también registraron a Alfonso Durazo como candidato a gubernatura de Sonora

Alfonso Durazo ya fue registrado con Morena, Nueva Alianza y el Partido Verde (Foto: Twitter@/AlfonsoDurazo)

La tarde de este jueves 18 de febrero, Alfonso Durazo Montaño, candidato a la gubernatura de Sonora, tomó protesta con los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Nueva Alianza de cara a las elecciones de este próximo 6 de junio.

A través de sus redes sociales, Durazo dio a conocer los dos actos públicos, en donde se le observó con los respectivos presidentes estatales de los partidos realizando el registro de su candidatura.

El primero fue alrededor de las 14:00 horas, durante la sesión extraordinaria del Comité Estatal de Nueva Alianza Sonora. En él estuvo acompañado por Fernando Aguirre, secretario general de Nueva Alianza; y por Jesús Javier Ceballos Corral, presidente del PANAL de Sonora.

Durazo le dio un gran valor a la institucionalidad del magisterio y a Nueva Alianza (Foto: Twitter@/AlfonsoDurazo)

Durante la ceremonia, Durazo le dio un gran valor a la institucionalidad del magisterio, y recordó que por muchos años fue militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en donde se formó como político y aprendió la esencia de la militancia.

“En la institucionalidad de distintas fuerzas, particularmente del magisterio, está una de las grandes reservas de estabilidad de nuestro país, ese es el valor que para mí tiene la institucionalidad de Nueva Alianza, que es la capacidad para servir a un objetivo que trasciende los propios intereses personales”, aseguró.

Alfonso Durazo reconoció que la alianza entre Morena y el PANAL no es nueva, pues mencionó que han trabajado juntos desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y destacó el papel del partido blanquiazul para impulsar las reformas presentadas en las distintas cámaras de representantes.

Alfonso Durazo dijo que nunca ha perdido de vista que tiene un objetivo superior con Morena (Foto: Luis Cortes/Reuters)

Posteriormente, se reunió con integrantes y militantes de Morena para ser registrado como el candidato del partido y representante del bloque político conformado, además, con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Entre los gritos de “¡Abran paso, que ya llegó Durazo!” ,apareció el candidato, junto con Javier Lamarque Cano, presidente del Consejo Estatal de Morena, y con Jacobo Mendoza Ruiz, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Sonora, encabezaron el acto de presentación.

Durante su participación, Durazo Montaño indicó que nunca ha perdido de vista que tiene un objetivo superior con Morena a pesar de los momentos complejos que ha vivido la institución política: el cambio de México.

“No me sé doblar, que prefiero perder una batalla que entregarme, y con esa convicción voy a seguir luchando con la encomienda que generosamente me entrega mi partido al formalizar mi candidatura. Tengan la certeza de que habré de cumplir esta responsabilidad que tan generosamente depositan en mis manos”, expresó.

El PVEM también está incluido en la alianza que impulsa a Durazo (Foto: Twitter/@AlfonsoDurazo)

Además, remarcó que en caso de obtener la gubernatura, todos los programas impulsados por su gobierno comenzarán a aplicarse al día siguiente, pues dijo que Sonora presenta un rezago de 30 años en comparación con las demás entidades federativas.

“Vamos a tener el presupuesto social más importante de Sonora, vamos a recuperar el gobierno para ponerlo al servicio de aquellos que pasan el día con el sudor de su frente, pero para contar con ese presupuesto es cuando toma sentido gobernar con los principios de la cuarta transformación: gobernar con austeridad, honestidad y combatir la corrupción”, refirió Durazo.

Finalmente, aprovechó que en acto público estuvieron militantes locales de Morena para exhortarlos a multiplicar esfuerzos durante el proceso electoral próximo, pues indicó que la gobernadora Claudia Pavlovich, y el PRI, se han metido en todos los rincones de las elecciones.

“Se siguen asumiendo con la responsabilidad de impulsar una elección de estado, el gobierno del estado con las manos metidas, no lo reconoce pero prácticamente están metidos todos su funcionarios. Nosotros no podemos ser ingenuos y tenemos que ver en esa actitud una actitud de estado”, sentenció.

