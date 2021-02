Por falta de gasolina para llegar, Fiscalía no hizo autopsia en el caso LeBaron: Durazo

Durazo se sinceró y dijo que le correspondía a la Fiscalía poner todos los recursos necesarios para esclarecer los hechos. (Foto: REUTERS/Luis Cortes)

Alfonso Durazo, ex secretario de Seguridad Pública, hizo unas declaraciones que provocaron controversia en la opinión pública, pues se refirió a las victimas del caso Bavispe, en el estado mexicano de Sonora.

El funcionario dijo a un grupo de periodistas de la Mesa Cancún, que la Fiscalía General del Estado no realizó las autopsias necesarias porque no tenían gasolina y “si no hay autopsia no se configura el delito doloso”.

Durazo, quien ahora busca convertirse en el gobernador del estado de Sonora, se sinceró y dijo que le correspondía a la Fiscalía poner todos los recursos necesarios para esclarecer los hechos.

Con el objetivo de contextualizar, Alfonso Durazo hizo una recapitulación de escenas de aquel entonces. El abanderado de Morena explicó que el ataque armado contra integrantes de las familias LeBarón, Miller y Langord se llevó a cabo el pasado 4 de noviembre de 2019 a las 9:30 horas.

Tiempo después, las Fuerzas Armadas llegan al sitio a las 15:00 horas provenientes de Agua Prieta. Por otro lado, los elementos de la Guardia Nacional arribaron a la zona a las 16:00 horas.

Durazo señaló que todo proceso conlleva una autopsia y, en este contexto, recordó que las autoridades no llegaron y al final dejaron que oscureciera la escena.

Ante esta aseveración, Durazo dijo que los familiares que estaban haciendo guardia tomaron la “atinada decisión” de mover los cuerpos, ya que en su lógica si no los mueven “se los llevan los coyotes”.

Previo a dejar la Secretaría de Seguridad Pública, Durazo informó que ya se tenían entre 13 y 14 detenidos, por lo que únicamente hacía falta el cabecilla del grupo criminal, del cual “ya le estaban pisando los talones”.

El tiempo pasó y los procesos siguieron; sin embargo, ahora como candidato, Durazo se comprometió a resolver el caso si logra salir vencedor en las próximas elecciones de junio para el estado de Sonora.

Ante las declaraciones de Durazo, la Familia LeBaron decidió posicionarse al respecto y contestarle al candidato por Sonora de Morena.

“¿Saben por qué no hicieron la autopsia de mi hija, nietos y familia? Dicen que porque los peritos no tenían recursos para llegar. Después nos los llevamos para que no se comieran los coyotes los restos, los demás eran cenizas, mezclados con llanto y dolor”, escribió Adrián LeBarón en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Bryan LeBarón, también mandó un mensaje a través de redes sociales.

Durazo se comprometió a resolver el caso si logra salir vencedor en las próximas elecciones de junio para el estado de Sonora (Foto: Cuartoscuro)

“Cuando masacraron a mi familia nunca llegaron los peritos a realizar la autopsia porque no había gasolina y “si no hay autopsia no se configura el homicidio doloso” No es igual hacer justicia que fabricarla; ahora entiendo porque solo hay 1 detenido por homicidio. No callaremos!”, escribió desde su cuenta personal de Twitter.

El saldo fue de nueve víctimas mortales: Rhonita Maria Miller de 30 años; Christina Marie Langford Johnson de 29; Dawna Ray Langford de 43 años; así como Howard Jacob de 12 años; Trevor Harvey de 11; Krystal Bellaine de 10 de edad; Rogan de 2 años; y Titus Alvin y Tiana Gricel, ambos con apenas 8 meses.

El pasado 30 de noviembre, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), obtuvo la vinculación a proceso en contra de Roberto “N”, presunto autor intelectual del asesinato de integrantes de la familia LeBarón en Bavispe, Sonora.

