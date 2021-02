AMLO retó nuevamente a Loret: “No ha aceptado” cambiar su departamento en Miami por plusvalía de mi Quinta en Palenque

(Foto: Instagram/Presidencia de México)

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al periodista Carlos Loret de Mola, quien este viernes publicó un duro artículo titulado “El linchador pide evitar linchamientos” en su columna de El Universal, luego de que el mandatario pidió terminar con la las acusaciones y exigencias de justicia a las denuncias por violación en contra de Félix Salgado Macedonio, el cuestionado pre candidato de Morena al gobierno de Guerrero. “Ya chole” con el tema, aseguró López Obrador.

Y es que el comunicador hizo un largo listado de los adversarios a los que el mandatario ha atacado durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, por lo que esta mañana, durante la “mañanera” López Obrador arremetió contra el comunicador.

Al hacer una revisión de la primera plana del diario -que asegura el presidente, lo ataca todos los días-, el mandatario se detuvo en la columna de Loret de Mola, a quien hace algún tiempo le pidió cambiar el departamento que el comunicador tiene en Miami, por plusvalía de su Quinta en Palenque.

“No ha aceptado la propuesta que le hice, es que escribió una nota diciendo que todas las obras del Tren Maya que se hacían en Palenque (Chiapas) para que en la Quinta de Palenque que me heredaron mis padres, pues aumentara de precio, Es decir, que obtuviera plusvalía, es una hectárea, como una casa.. Entonces le mandé decir y aprovecho para recordarle de que hiciéramos un trato: que le cambiaba lo que iba a obtener yo de plusvalía, por su departamento de Miami, no me ha dicho nada, no me ha contestado”, dijo.

FOTO: PRESIDENCIA / CUARTOSCURO

De manera irónica, López Obrador “se va a rayar con la plusvalía de la Quinta”, aseveró.

Luego de leer el título de la columna de Loret, le cuestionó a los reporteros presentes si se sentían linchados y preguntó si no era el mismo derecho que él tenía a la réplica.

“¿Se sienten linchados ustedes? ¿No es el derecho que tengo yo también a la réplica? Hablando también de linchamiento, ¿Quiénes son los profesionales del linchamiento, no de ahora, de siempre.. profesionales del linchamiento. Acuérdense de este señor que hizo un montaje con (Genaro) García Luna como una película en donde estaban deteniendo a unos presuntos secuestradores, a una ciudadana de origen francés ¿se acuerdan de eso? que filmaron todo.. ¿Eso no es linchamiento? (...) ¿Por qué se ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio?”, cuestionó. “Pero somos libres.. aquí no va a ser como era antes”, aseveró.

López Obrador insistió que “el problema de fondo” es que la mayoría de los medios de comunicación están en su contra, aunque aclaró que “la diferencia la tenemos con los directivos, no con los trabajadores de los medios, lo tengo clarísimo”, aseguró.

Luego de que un reportero lo cuestionara sobre qué haría su gobierno para apoyar a los empresarios y que no se detenga la producción en algunas empresas a raíz de los apagones en varios estados del país, derivado de la falta de gas natural, el mandatario aprovechó para atacar a la prensa.

“Pues vamos a continuar garantizando el suministro de energía eléctrica Yo creo que los empresarios saben que es una situación que se origina por las tormentas de nieve, por el clima en Texas.. ellos están informados de lo que está sucediendo y en el caso de México hemos avanzado en resolver el problema.. ¿Qué estamos haciendo? se está consiguiendo gas licuado estamos echando a andar todas las plantas de la CFE para garantizar el suministro yo espero que pronto.

“No (hay estimado de impacto económico por los paros técnicos) pero creo que no va a ser mucho, pienso que se va a restablecer pronto la situación que hay ahora de esos paros que voluntariamente están llevando a cabo las empresas, no todas.. desde luego se exagera un poco por parte de la prensa mexicana” aseguró.

Durante varios minutos, López Obrador se dedicó a atacar a los medios de comunicación mexicanos que cuestionan las acciones de su gobierno.

FOTO: PRESIDENCIA / CUARTOSCURO

“Es muy notorio el enojo de los medios de información en el país, el coraje contra nosotros En este tipo de cosas, ayer lo mencionaba yo, los dueños de los medios de los medios de comunicación, algunos tienen hasta casas, residencias en Texas y estoy seguro que no tienen luz en sus residencias. Y no contextualizan lo que sucede en el país. Hay gente en Houston que está padeciendo porque no tiene luz, pero llevan ya días y estamos deseando que mejore la temperatura en Texas para que no sigan padeciendo por la falta de energía eléctrica, por la situación de la escasez del gas (...) Se declaró una situación de emergencia, algo nunca visto, en Houston, en estas ciudades de Texas”, señaló.

“Pero aquí, la prensa que no le importa si hay paros técnicos de la empresa. Lo que les interesa es atacar al gobierno que yo represento”, aseguró.

-Bueno, en este caso no hay un ataque, ¿Usted considera que hay un ataque?, le preguntó el mismo reportero al mandatario mexicano, a lo que respondió que sí.

“Sí, claro… es constante”, aseveró.

“No comparto su opinión, presidente”, le dijo el periodista, a lo que López Obrador le respondió “Tienes toda la razón, además yo respeto tu punto de vista aunque también no lo comparto, pero esa es la realidad. No tenemos por qué profundizar en el asunto”, y acto seguido pidió poner algunas primeras planas de los medios de circulación nacional, para demostrar que se ataca a su gobierno.

“Juro que no había visto la primera plana, pero me lo imagino, porque el asunto con este diario es que ya no tienen el mismo trato que tenían con los anteriores gobiernos, cuando no eran opositores al gobierno”, señaló.

