Adultos mayores acuden a módulos de vacunación en CDMX cerrados: Sheinbaum indicó qué pasará con ellos

Adultos mayores acudieron a los módulos cerrados. (Foto: Cuartoscuro)

Durante las primeras horas de este viernes, adultos mayores se presentaron a los módulos de vacunación en la Ciudad de México, con la intención de recibir la primer dosis contra el COVID-19, enfermedad que ha dejado más de un millón de infectados en el país y miles de muertos; sin embargo, se encontraban cerrados.

Y es que a pesar de que el gobierno que preside Claudia Sheinbaum, anunció que el jueves 18 y viernes 19 de febrero los módulos recibirían a los adultos mayores faltantes o rezagados, que no pudieron asistir en la fecha establecida según su nombre, no fue así, pues los sitios de vacunación ya no operaron.

En ese sentido, la Jefa de Gobierno reveló qué pasará con los adultos de 60 y más, que no pudieron asistir a los módulos para aplicarse la dosis de AstraZeneca en las primeras tres alcaldías donde inició el proceso de vacunación desde el pasado 15 lunes.

Según Sheinbaum, servidores públicos de la Ciudad tomarán los datos de los adultos mayores que no lograron inyectarse para que puedan hacerlo hasta que lleguen más vacunas al país.

Los adultos mayores faltantes deberán esperar hasta que lleguen más vacunas al país. (Foto: Cuartoscuro)

Una vez que se encuentre disponible la vacuna en México, se llamará por teléfono a las personas de la tercera edad para que asistan con cita previa al centro de salud más cercano a su domicilio.

Claudia Sheinbaum aseguró que se cumplió la meta de adultos mayores que se planeaba vacunar en las alcaldías de Magdalena Contreras, Milpa Alta y Cuajimalpa de 83,037 personas.

“Me informan que algunas personas están llegando a las unidades de vacunación. Como informamos el día de ayer se cumplió la meta basada en el número de adultos registrados en el INE y censo de población”, reiteró hoy vía Twitter.

El pasado lunes 15 de febrero arrancó la aplicación de más de 79,000 dosis de la vacuna AstraZeneca, destinadas a adultos mayores en solamente tres de las 16 alcaldías que abarca la entidad.

De ese modo, los adultos de 60 y más, que viven en las alcaldías de Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta, podrían asistir a las unidades de vacunación más cercanas a su domicilio de 9:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

Sheinbaum aseguró que se cumplió la meta de vacunas. (Foto: Cuartoscuro)

Se trata del primer proceso de vacunación que forma parte del Plan Nacional de Vacunación general, que fue anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en días pasados.

Para recibir la vacuna en las alcaldías antes mencionadas se estableció un pequeño calendario, con el fin de llevar un orden durante el proceso. Aquellas personas que realizaron su registro por internet, fueron notificadas con un mensaje de texto.

Ante ello, las personas de la tercera edad serían consideradas con base al primer apellido y se clasificó de la siguiente manera:

Calendario

*15 de febrero deberán presentarse los adultos mayores cuyo apellido paterno inicie de la A a la G.

*16 de febrero de la H a la P.

*17 de febrero de la Q a la Z o la población sin apellido paterno.

*18 y 19 de febrero.- Durante estos días se recibirá a las personas de 60 y más, que se encuentran rezagadas o faltantes.

Una vez que se hayan vacunado, recibirán una cita para la aplicación de la segunda dosis, la cual se llevará a cabo entre ocho y 12 semanas después de la primera dosis.

