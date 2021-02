Acoso y guerra sucia: Luis Donaldo Colosio señaló al PRI de hostigarlo en su aspiración por Monterrey

Luis Donaldo Colosio, aspirante a la presidencia municipal de Monterrey, Nuevo León, denunció públicamente que existe una campaña de hostigamiento hacia él y su familia orquestada por miembros del PRI locales que buscan truncar su aspiración política.

A través de un video publicado este jueves 18 de febrero, el hijo del candidato a la presidencia asesinado aseguró que Francisco Cienfuegos, aspirante a la alcaldía de Monterrey por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), es quien está detrás de los abusos cometidos contra Colosio Riojas y su familia.

De entre los distintos señalamientos numerados resaltó el acoso, espionaje, seguimiento extrajudicial y actuación dolosa por parte de las autoridades locales, sucesión de actos a las que tildó de guerra sucia liderada por Medina de la Cruz.

“Desde hace casi un año, denuncié públicamente el inicio de una guerra sucia en mi contra con el único propósito de denostarme y sacarme de la contienda por la alcaldía de Monterrey”, inició el video en el que abundó de un tema en el que han participado, supuestamente, otros dos militantes del tricolor.

Durante el clip, el militante de Movimiento Ciudadano (MC) aseguró que su esposa, hijos y suegros han sido víctimas de los abusos por parte de las autoridades, de igual modo aseguró que el candidato del PRI a la presidencia municipal ha manipulado medios de información para soltar noticias falsas que pretenden dañar su imagen pública ante los ojos del electorado.

“Me han querido intimidar, espiándome a mí y mi familia, forzando su entrada a casa de mis suegros, siguiendo a mi esposa y a mis hijos, orquestando redes y páginas de noticias falsas y golpeteo directamente ligadas a Francisco Cienfuegos, amenazándome con una inhabilitación ilegal con tal de hacerle el trabajo sucio a este personaje”, abundó respecto a lo sufrido por parte del ayuntamiento municipal. Sin embargo, el político hizo hincapié en el último caso de acoso sufrido el miércoles 17 de febrero.

“El día de ayer, personal de la Dirección Jurídica de la Secretaría del Ayuntamiento, acompañado de granaderas de la policía regia, acudió a mi domicilio en la colonia Brisas de Valle Alto, en Monterrey, intentando ingresar por la fuerza al sector y amenazando a los guardias de la colonia con ‘llevarlos presos’, si se les negaba el acceso”, detalló en el clip.

De acuerdo con lo referido por Colosio, su pareja cuestionó a los uniformados, quienes aseguraron tener el derecho de llegar hasta donde quieran y de poder hacer uso de la fuerza pública si así lo creen necesario. Aunado a esto, el militante de MC explicó que la movilización del aparato de seguridad del municipio correspondió a la notificación de un caso administrativo, lo que catalogó como un acto doloso y, ante ello, tomará medidas legales en el asunto.

“La movilización policíaca, ordenada por el ayuntamiento de Monterrey, tenía como objetivo notificarme algo de mero trámite, pero lo hicieron con dolo, lo hicieron abusando de sus funciones, hostigando a mi esposa y a mi familia tratándola como si fuera criminal”, aseguró.

Tomando todo esto en cuenta, Donaldo Colosio responsabilizó a Francisco Cienfuegos de cualquier cosa que le pueda pasar a él y a su familia. Y aseguró que no le inspira temor este tipo de actos y que no dimitirá en su lucha por la presidencia municipal.

No sean hipócritas y déjense de marranadas […] No van a ganar con guerra sucia lo que no pueden ganar en las urnas