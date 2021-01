Luis Donaldo Colosio Riojas se lanza con MC por la candidatura para alcalde de Monterrey

SAN PEDRO, GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, 24ENERO2018.- Luis Donaldo Colosio Riojas se registra como precandidato a Diputado Local por el partido Movimiento Ciudadano. FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL /CUARTOSCURO.COM

Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del ex candidato a las presidencia asesinado durante su campaña electoral de 1944, anunció el día de ayer a través de su cuenta de Twitter, que será el candidato a la alcaldía de Monterrey, Nuevo León, con el partido Movimiento Ciudadano (MC).

En semanas pasadas, Colosio Riojas tuvo desencuentros con el candidato a la gubernatura de Nuevo León, el senador en licencia Samuel García. El disgusto se originó por la negativa de este último a considerar la posibilidad de que Colosio se postulara a la candidatura de MC al gobierno de la entidad.

Sin embargo, “después de una seria reflexión, varias reuniones y una evaluación responsable hemos decidido que nuestro proyecto permanecerá en la plataforma de Movimiento Ciudadano”, declaró en sus redes sociales el diputado local del Congreso de Nuevo León.

Ahora, se muestra convencido de que “Con su apoyo [del MC] iniciaremos el cambio que nuestra ciudad tanto necesita”. De tal forma que Colosio Riojas y Samuel García se presentarán como parte de la fórmula de Movimiento Ciudadano para la alcaldía de Monterrey y gubernatura de Nuevo León.

Samuel García Sepúlveda y Luis Donaldo Colosio Riojas contenderán por la candidatura de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León (Foto: Twitter@MovCiudadanoMX)

La única otra fórmula que se ha declarado hasta el momento para contender por la alcaldía de Monterrey es la del candidato por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Francisco Cienfuegos.

En referencia a sus “adversarios”, Colosio Riojas afirmó que “Ellos están empeñados a dejarnos fuera. Quieren atropellarnos, aniquilarnos, para que no les estorbemos en sus planes de ambición desmedida de corrupción y de abuso a los que están y nos tienen acostumbrados. Pero esta vez no será igual. ¡Por supuesto que no! Esta vez les pondremos un alto, porque ustedes y yo estamos dispuestos a enfrentarlos y derrotarlos.”

El actual alcalde de Monterrey, capital de Nuevo León, la segunda urbe más importante de de México, después de la Zona Metropolitana del Valle de México, es Adrian Emilio de la Garza, del PRI.

Antes de Emilio de la Garza, Monterrey estuvo 6 años bajo administraciones del Partido Acción Nacional (PAN). Sin embargo, la mayoría de sus alcaldes (desde 1945) han sido del PRI.

Las ambiciones de Colosio Riojas y Samuel García para los distintos puestos de gobierno en Nuevo León, también se han visto reflejados en los pagos por anuncios y publicidad que ambos han invertido para Facebook y otros productos de la red social como Instagram.

En conjunto, ambos candidatos han gastado 3 millones 570 mil 210 pesos mexicanos para publicidad de Facebook e Instagram del 4 de agosto del 2020 a la fecha. Según la herramienta de transparencia de la red social, quien más ha gastado en publicidad ha sido Samuel García, con $3,510,527 pesos invertidos en publicidad. Con esa cifra, se mantiene como el político de México que más ha invertido en anuncios para sus publicaciones en redes sociales.

Estos son los políticos que más gastan en publicidad para sus páginas de Facebook e Instagram.

En diciembre, Infobae México reportó que Samuel García llevaba gastados $2,660,925 en su página, por lo que sólo en los últimos dos meses ha gastado $849,602 pesos en publicidad de redes sociales.

De hecho, también en diciembre del 2020, se llegó a que Movimiento Ciudadano era el partido que más ha gastado en publicidad, con una cantidad aproximada de $8,246,378 pesos repartidos en más de 2,000 anuncios de Facebook e Instagram. En ese momento, dicha agrupación política gastaba más que la suma de las inversiones realizadas por el resto de los partidos ($6,879,509), si no se cuenta al PAN.

