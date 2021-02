Por “morir fuera de plazo”: la viuda de la primera víctima de COVID-19 en México denunció que no ha recibido ningún apoyo del Gobierno

Empleados de la salud trasladan el cuerpo de una persona fallecida por la COVID-19, hoy en el Hospital General en la fronteriza Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua (México). EFE/Luis Torres

Adriana Meneses, viuda de Carlos Hernández, la primera víctima mortal de COVID-19 en México, no ha recibido el apoyo económico que otorga el gobierno, toda vez que las autoridades argumentan que Carlos falleció “fuera de plazo”.

En entrevista con Ciro Gómez Leya en su programa de radio en Grupo Fórmula, la señora Adriana recordó que su esposo quien falleció el 18 de marzo de 2021, la misma fecha en la que supuestamente empezó el programa Deudos COVID, que de acuerdo con el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, consiste en un apoyo económico de 11,460 pesos.

Sin embargo, la señora Meneses denunció que no ha recibido el apoyo económico porque autoridades le indican que su esposo falleció “fuera de fecha”.

“Mi esposo fue rechazado, el motivo del rechazo me ponen aquí en el documento: ‘fallecimiento con fecha fuera del periodo estipulado’, lo cual me pareció demasiado irreverente, no lo entiendo si la fecha en la cual parte es precisamente el día que mi esposo falleció. Mi esposo fue el primer fallecido por COVID, por esta pandemia”, dijo Adriana, quien vive en el municipio de Los Reyes La Paz, Estado de México.

“Entonces de verdad que no lo entiendo. Yo quisiera hacer un llamado, no sé a quién me pudiera ayudar, al mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, no sé también a alguien del Estado de México que me pudiera auxiliar o al secretario de Salud”, solicitó.

Aseguró que ha tratado de comunicarse por todos los medios con las autoridades, pero “nadie nos da respuesta. Yo pido que me den respuesta de el por qué lo están rechazando, ci está bien estipulado por la causa que él murió. Eso es lo que pido, que alguien me dé respuesta para yo poder accesar a este apoyo”, insistió.

Relató que después de la muerte de su esposo ha enfrentado problemas económicos, debido a que Carlos era el sostén de la familia, y además de que su taller de imprenta, del que también dependían otras familias, se vio afectado por la pandemia.

A casi un año de que se presentara en México el primer caso de COVID-19 y de que Carlos Hernández fuera la primera víctima mortal de la pandemia en nuestro país, las autoridades de la Secretaría de Salud federal, reportaron que en México la cifra de contagios acumulados ascendió a 1,995,892 (3,098 casos más en las últimas 24 horas), mientras que las muertes causadas por complicaciones de la enfermedad aumentaron a 174,657 (450 nuevas defunciones).

Durante conferencia de prensa para informar sobre la evolución de la pandemia en territorio nacional, José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, señaló que de la semana epidemiológica cuatro a la cinco de 2021 se registró un decremento de 26% en casos estimados (suma de contagios confirmados y sospechosos) a nivel nacional, contabilizando 2,189,873 hasta la tarde de este lunes.

“La disminución que ya habíamos observado durante tres semanas consecutivas se extiende nuevamente a una cuarta semana. Interesante porque la reducción que hay entre la semana cuatro y cinco continúa siendo importante, es decir, tiene una magnitud bastante relevante, similar a la que hemos observado en las semanas previas”, resaltó el especialista.

Por otro lado, Alomía estimó que 56,691 (3%) pacientes presentaron síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días (2 al 15 de febrero), lo cual representa a personas que, de no cumplir con todas las medidas sanitarias y el debido aislamiento, podrían contribuir potencialmente a la transmisión del virus.

En ese sentido, de acuerdo con el documento técnico federal, la Ciudad de México y Estado de México son las entidades con mayor número de casos activos, seguidas de Guanajuato, Nuevo León, Morelos, Querétaro, Puebla, Jalisco, Tabasco, San Luis Potosí y Coahuila; en conjunto concentran el 80% de los casos activos del país.

