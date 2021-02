“Aparece este imbécil”: De Mauleón tundió a Attolini por su mensaje contra los “fifís” que se quejaron de las filas para vacunación

Héctor de Mauleón, escritor y periodista mexicano FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

En la tarde de este lunes 15 de febrero, Antonio Attolini, aspirante a diputado federal de la ciudad de Torreón, escribió un tuit donde criticaba la posición desde la que algunas personas demostraron su molestia por estar bajo el sol o entre conglomeraciones de personas para la aplicación de las vacunas contra la COVID-19.

Dos horas después el periodista Héctor de Mauleón citó el tuit de Attolini diciendo que era un imbécil por realizar comentarios como esos en la red social, ya que el autor de La perfecta espiral considera que es la peor pandemia en un siglo y las personas adultas mayores están expuestas cuando salen a vacunarse.

Attolini hizo referencia a crónicas como la del periodista Sergio Aguayo, de 74 años de edad, quien a través de redes sociales, celebró que finalmente sería vacunado contra la COVID-19 y posteriormente narró lo que vivió durante su salida.

Los seguidores de Mauleón demostraron estar de acuerdo, pues contribuyeron a tildar de incoherente el tweet de Attolini, sin embargo, las opiniones entre las personas que citaron su tuit están divididas, ya que no todos apoyaron al periodista, sino, al contrario, lo etiquetaron como derechairo.

Una usuaria de esta red social también contestó el tuit original de Attolini: “Te contamos que la salud pública no tiene que ser paupérrima y de tercer mundo. Y para ser iguales no debes tenerlos en el sol. Eso no es equidad, eso es no tener madre” expresó.

El tuit de Attolini que citó el periodista lleva hasta el momento más de 4 mil “Me gusta” dentro de esta red social, además, ha sido retuiteado más de mil veces por lectores de Mauleón que coinciden en que el militante de MORENA es la persona menos indicada para realizar tales afirmaciones por ser también privilegiado.

Las críticas respecto a las filas para obtener la inmunización contra la COVID-19 surgieron por personas de Twitter que comparten indignadas el cómo las personas mayores hacen filas inmensas e incluso duermen en tiendas de acampar para apartar un lugar en el sitio donde les corresponde vacunarse.

Sin embargo Eduardo Clark García, director General de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), señaló que en caso de que un adulto mayor no haya sido registrado en la página de asignación de la vacuna, este podrá acudir a los módulos a solicitar el antígeno de acuerdo con el orden de aplicación.

Además aseguró que no es necesario llegar muy temprano pues, incluso, está considerado un porcentaje adicional de dosis para completar la vacunación de los adultos mayores asignados de acuerdo con la letra de su apellido.

En octubre de 2020 Attolini también tuvo una discusión con la periodista Lydia Cacho, ocurrió después de que ella externara que la determinación representaba “la destrucción de todo. Desdeñar años de trabajo que, contra viento y marea, la sociedad civil logró para que las instituciones respondieran con transparencia y sin adjudicaciones directas. Sin justicia, sin reparación integral y sin cultura, así nos quiere el Senado mexicano”.

Entonces Antonio, militante del partido Movimiento de Regeneración Nacional, le contestó que fuera seria, pues para él, lo que la periodista decía era falso, así que se trataba de una hipérbole retórica “para hacerse la interesante”.

Al respecto, la escritora Lydia Cacho le contestó: “Cuando tengas calidad moral, estatura intelectual y hayas aportado algo a las millones de víctimas de México, me tomaré el tiempo de explicarte”

