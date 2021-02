“No se me hace justo”: habló otra víctima del presunto agresor de la pasante de medicina, Mariana Sánchez Dávalos

Carolina destacó que no le parecía justo que las autoridades no tomen medidas contra los agresores (Foto: Carlos López/EFE)

Este viernes, Carolina Elizabeth Gómez, otra víctima del presunto agresor de la doctora Mariana Sánchez Dávalos, Fernando Cuauhtémoc “N”, compartió su testimonio sobre el acoso que este sujeto ejerció sobre ella en 2014.

De acuerdo con la afectada, el 7 de abril de dicho año ella acudió al banco de sangre del hospital Yajalón, Chiapas, y fue atendida por el doctor Fernando, el cuál comenzó a incomodarla al momento del interrogatorio protocolario para saber si el interesado puede donar.

“Aconteció en abril del 2014, fue el 7 de abril si no mal recuerdo. Acudí al banco de sangre del hospital Yajalón; quien estaba a cargo como director era el doctor Cuauhtémoc, pasé a la entrevista sola, únicamente con él. Había preguntas que me intimidaban o eran bochornosas para mí, como cuando me hizo la pregunta si yo tenía tatuajes en el cuerpo y yo le dije que no”, comentó la mujer para el noticiero de Azucena Uresti.

Asimismo, Carolina recalcó que el médico insistió en revisar si tenía tatuajes, y posteriormente solicitó hacerle una revisión vaginal a la cuál ella se negó rotundamente.

“Entonces él me dijo que si me revisaba y me encontraba uno, qué pasaba. Yo le dije que no era necesario la revisión porque yo no tenía tatuajes. Me quería hacer una revisión vaginal para ver si realmente no tenía yo alguna infección. Obviamente yo no acepté a esta especulación y al final él me dice que era yo una persona apta para donar, pero como no acepté la revisión vaginal como tal pues no pude donar”, concluyó Carolina.

Autoridades de Chiapas catearon un domicilio en el que, se sabía, se ocultaba el presunto agresor de la doctora Mariana Sánchez Dávalos (Foto: Fiscalía de Chiapas)

Posteriormente, la implicada decidió realizar una denuncia a la Secretaria de Salud (SSa), pero no lo removieron de su cargo porque sus compañeros del gremio lo defendieron.

“¿Cómo me siento? Ofendida, desprotegida, con miedo, con un poco de angustia porque este fulano sigue suelto. Desafortunadamente él es originario de aquí, de donde yo soy, ese es mi temor, sí existe el temor con mi integridad y con la de mi familia”, añadió.

Carolina remarcó que desafortunadamente tienen que pasar cosas graves, como la muerte de Mariana, para que las autoridades comiencen a tomarse medidas en contra del agresor.

“Si esperaban a que a mí me pasara algo, no se me hace justo. Pero espero que las autoridades lleguen a la conclusión y a la justicia como tal y que este doctor pague lo que tenga que pagar, nada más es lo único que pido”, concluyó la afectada.

Mariana fue asesinada en Chiapas y su caso se investiga como feminicidio (Foto: Tiwitter/@Erika_Velasco_)

Cabe mencionar que apenas el 9 de febrero, la Fiscalía General del Estado de Chiapas realizó un cateo en la casa del presunto acosador de la doctora Mariana Sánchez Dávalos, de 24 años de edad, quien fue encontrada muerta en el municipio de Ocosingo.

Las autoridades estatales realizaron la revisión del domicilio ubicado en el Barrio Loma Bonita, donde se presumía que se había ocultado el médico Fernando Cuauhtémoc, pero no fue localizado.

Dos meses atrás, Mariana denunció una agresión sexual por parte de uno de los médicos en el hospital en el que hacía su servicio. A pesar de que presentó su queja ante las autoridades de la FGE y la Secretaría de Salud de Chiapas, la investigación no avanzó.

Después de lo que le pasó, Mariana, egresada de la Universidad Autónoma de Chiapas, buscaba que las autoridades sanitarias y escolares la reubicaran en otra comunidad, pero sólo se limitaron a darle vacaciones de un mes y no la trasladaron a otra zona ni dieron seguimiento a su denuncia, indicaron sus compañeros.

Fue hallada muerta al interior de su domicilio el pasado 28 de enero, en Nueva Palestina. Según la necropsia de ley realizada a los restos de Mariana, se determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica secundaria por ahorcamiento.

