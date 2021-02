Mapa del coronavirus en México 12 de febrero: Valle de México en semáforo rojo y Jalisco pasa a naranja

La Secretaría de Salud informó que, desde el inicio de la pandemia, ha registrado 171.234 fallecidos por coronavirus, tras lamentar 1.474 en la última jornada.

El director general de Epidemiología, José Luis Alomía, ha señalado, en la rueda de prensa diaria sobre la evolución de la pandemia, que el país ha acumulado ya 1.968.566 positivos por coronavirus, de los que 10.677 se han diagnosticado en las últimas 24 horas.

Asimismo, en la actualidad México tiene 67.049 casos activos, mientras ya son 1.528.304 los pacientes afectados que han superado la enfermedad.

Respecto a la ocupación en los hospitales, las camas generales están al 46 por ciento, mientras las unidades de críticos bajan al 43 por ciento, siendo Ciudad de México la entidad residencial más afectada con un 70% de ocupación.

Por otro lado, Alomía ha precisado que hasta este jueves se han administrado 725.447 dosis de la vacuna contra la COVID-19 y que ya son más de 4,5 millones las personas mayores de 60 años que se han registrado para recibir el inmunizador. En este sentido, ha recalcado que no hay relación entre el registro en la plataforma que ha dispuesto el Gobierno y el orden en el que se aplicarán las dosis.

Hasta el momento, el país ha acordado la compra de 221,3 millones de dosis de la vacuna con distintas empresas farmacéuticas. Precisamente, el próximo 16 de febrero llegarán a México 461.000 de las compradas a Pfizer, mientras este domingo el país recibirá 500.000 dosis del inmunizador de AstraZeneca.

La Ciudad de México registra la mayor parte de los casos acumulados del país y representa por si sola 26% de todos los casos registrados por entidad de residencia. La distribución por sexo en los casos confirmados muestra un predomino en hombres (50.1%). La mediana de edad en general es de 43 años.

La Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato y Morelos son las entidades con mayor número de casos activos, seguidas de Nuevo León Querétaro, Jalisco, Puebla, Tabasco, Coahuila, San Luis Potosí y Baja California Sur, como las entidades con más de 1,000 casos activos y que en su conjunto concentran el 81% de los casos activos del país.

Por otro lado, la distribución por sexo en las defunciones confirmadas muestra un predomino del 63% en hombres. La mediana de edad en los decesos es de 64 años.

Ocupación hospitalaria

Conforme a lo referido por el funcionario, hasta este jueves hay un 46% de ocupación de camas a nivel nacional (tanto de atención general y con ventilador).

Respecto a las camas de hospitalización general, detalló que hay un 46% de espacios ocupados en el país. Los dos estados que tienen más del 70% de ocupación son:

- Ciudad de México (76%)

- Estado de México (73%)

Asimismo, se registran seis estados con ocupación entre 69% y 50% y 24 con menos del 50% de ocupación. Es decir, de las 34,253 camas totales, 18,360 están disponibles y 15,893 están habitadas.

En el caso de las camas con equipo de ventilación, señaló que únicamente la Ciudad de México tiene una ocupación mayor del 70 por ciento.

Asimismo, hay 27 entidades con menos del 50% de ocupación y cuatro registran entre el 69% y 50% de camas con ventilador habitadas. Las entidades con una tendencia a la baja, son:

- Estado de México (58%)

- Nuevo León (55%)

- Aguascalientes (55%)

- Tlaxcala (50%)

Jalisco cambiará a semáforo naranja

Enrique Alfaro, gobernador del estado mexicano de Jalisco, informó que este viernes se darán a conocer las nuevas medidas de contención contra el COVID-19 que permanecerán por lo que resta del año.

De igual forma, dijo que la entidad cambiará de color, por lo que iniciará esta nueva etapa con el semáforo naranja.

El mandatario jalisciense, a través de un video de redes sociales, aseguró que la estrategia de salud que consistía en restricción de horarios y suspensión de actividades hizo que se bajaran de 11 mil a 6 mil 578 casos activos.

Además, las medidas sanitarias implementadas desde diciembre pasado provocaron que la ocupación hospitalaria pasara de 60 a 46.5 por ciento.

“Quiero enseñarles los datos de cómo cerramos el día de hoy en casos activos, logramos bajar de niveles de cerca de 11 mil casos activos a 6,578 el día de hoy. El descenso de los casos activos también tiene un impacto directo en el número de personas hospitalizadas, pasamos de niveles de arriba del 60 por ciento a tener niveles al día de hoy de 46.5 por ciento de ocupación hospitalaria”, señaló Alfaro desde el edificio de Gobierno.

En contexto, Alfaro destacó que Jalisco ocupa los últimos lugares en tasa de contagio y decesos por cada 100 mil habitantes en el país. Tiempo después, recordó que hubo una semana que se registraron 675 muertes, pero se bajó a 101 por semana.

“Ninguna decisión, de las difíciles que hemos tomado, los hacemos para molestar o lastimar a nadie, ni para lastimar a ningún sector de la población, lo que hemos hecho lo hemos hecho para cuidarnos y los resultados hablan por sí solos, por eso me siento muy tranquilo como Gobernador de Jalisco de estar haciendo lo que mi responsabilidad me obliga, no vamos a dudar en tomar las decisiones que se tengan que tomar cuando sea necesario”, sentenció el gobernador ante su audiencia.

Al final, Enrique Alfaro explicó que este viernes a las 13:00 horas se presentarán las nuevas medidas contra la pandemia, la cuales dictaran el rumbo para la actividad económica. Con el objetivo de dar certeza a la ciudadanía, Alfaro dijo que se actuará conforme al panorama y agradeció la colaboración de todos los sectores para hacerle frente a la pandemia.

