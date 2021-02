Jalisco cambiará a semáforo naranja; este viernes anunciarán nuevas medidas contra COVID-19

La entidad cambiará de color e iniciará esta nueva etapa con el semáforo naranja. (Foto: EFE/Francisco Guasco/Archivo)

Enrique Alfaro, gobernador del estado mexicano de Jalisco, informó que este viernes se darán a conocer las nuevas medidas de contención contra el COVID-19 que permanecerán por lo que resta del año.

De igual forma, dijo que la entidad cambiará de color, por lo que iniciará esta nueva etapa con el semáforo naranja.

El mandatario jalisciense, a través de un video de redes sociales, aseguró que la estrategia de salud que consistía en restricción de horarios y suspensión de actividades hizo que se bajaran de 11 mil a 6 mil 578 casos activos.

Además, las medidas sanitarias implementadas desde diciembre pasado provocaron que la ocupación hospitalaria pasara de 60 a 46.5 por ciento.

Alfaro destacó que Jalisco ocupa los últimos lugares en tasa de contagio y decesos por cada 100 mil habitantes en el país. (Foto: Captura de pantalla)

“Quiero enseñarles los datos de cómo cerramos el día de hoy en casos activos, logramos bajar de niveles de cerca de 11 mil casos activos a 6,578 el día de hoy. El descenso de los casos activos también tiene un impacto directo en el número de personas hospitalizadas, pasamos de niveles de arriba del 60 por ciento a tener niveles al día de hoy de 46.5 por ciento de ocupación hospitalaria”, señaló Alfaro desde el edificio de Gobierno.

En contexto, Alfaro destacó que Jalisco ocupa los últimos lugares en tasa de contagio y decesos por cada 100 mil habitantes en el país. Tiempo después, recordó que hubo una semana que se registraron 675 muertes, pero se bajó a 101 por semana.

“Ninguna decisión, de las difíciles que hemos tomado, los hacemos para molestar o lastimar a nadie, ni para lastimar a ningún sector de la población, lo que hemos hecho lo hemos hecho para cuidarnos y los resultados hablan por sí solos, por eso me siento muy tranquilo como Gobernador de Jalisco de estar haciendo lo que mi responsabilidad me obliga, no vamos a dudar en tomar las decisiones que se tengan que tomar cuando sea necesario”, sentenció el gobernador ante su audiencia.

Al final, Enrique Alfaro explicó que este viernes a las 13:00 horas se presentarán las nuevas medidas contra la pandemia, la cuales dictaran el rumbo para la actividad económica. Con el objetivo de dar certeza a la ciudadanía, Alfaro dijo que se actuará conforme al panorama y agradeció la colaboración de todos los sectores para hacerle frente a la pandemia.

PANORAMA ACTUAL

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud (Ssa), con fecha de corte del 11 de febrero, el estado de Jalisco registra 73 mil 753 casos confirmados y 9 mil 378 decesos.

José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud (SSa), informó que este 10 de febrero ya suman 171,234 defunciones confirmadas en México por el nuevo coronavirus (COVID-19). Dicho de otro modo, en las últimas 24 horas hubo 1,474 muertos.

(Foto: EFE/ Luis Torres /Archivo)

Desde Palacio Nacional señaló que la Ciudad de México y el Estado de México son las entidades con mayor número de casos activos estimados (con fecha de inicio de los últimos 14 días por el índice de positividad, por entidad y semana epidemiológica). A nivel nacional se calculan 67,049 contagios de este tipo.

La Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato y Morelos son las entidades con mayor número de casos activos, seguidas de Nuevo León Querétaro, Jalisco, Puebla, Tabasco, Coahuila, San Luis Potosí y Baja California Sur, como las entidades con más de 1,000 casos activos y que en su conjunto concentran el 81% de los casos activos del país.

