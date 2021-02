“Cómo son histéricos”: la ácida crítica de Fernández Noroña contra el uso de cubrebocas

Desde su cuenta de Twitter, el petista ha realizado un sinfín de mensajes para demostrar su postura en desacuerdo con lo impuesto por las autoridades de salud mexicanas (Foto: Twitter:@/fernandeznorona)

Gerardo Fernández Noroña, diputado por el Partido del Trabajo (PT), se ha convertido en uno de los principales detractores del uso de cubrebocas. En cada ocasión posible, realiza una acción o emite algún comentario o crítica contra esta medida sanitaria que ayuda a confrontar el virus SARS-CoV-2.

Desde su cuenta de Twitter, el petista ha realizado un sinfín de mensajes para demostrar su postura en desacuerdo con lo impuesto por las autoridades de salud mexicanas. Y esta vez no fue la excepción.

En la noche de este jueves 11 de febrero, el legislador anunció que, en medio de la crisis sanitaria, realizaría un viaje en avión con rumbo a Villahermosa, Tabasco, desde la capital del país.

A través de sus actualizaciones desde esta red social, colocó una fotografía dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en la que se puede observar un grupo de gente caminando hacia la sala de espera.

con este tuit, criticó el uso de cubrebocas en el AICM (Foto: Twitter:@/fernandeznorona)

Dicha imagen fue acompañada con el siguiente tuit: “Dígame qué hay sana distancia, pero eso sí como son histéricos con lo del cubrebocas.” Al hacer referencia sobre las veces en las que fue cuestionado por no portar la mascarilla dentro de un lugar cerrado y con gente que pretende viajar hacia destinos nacionales e internacionales.

Posteriormente compartió una selfie dentro de la aeronave, portando un cubrebocas blanco, con un decorado de grecas y puntos por los cuales se puede observar su piel. “Hasta de mi cubrebocas se arden los derechosos.”, fue lo que escribió Noroña junto con su fotografía.

Varios usuarios de redes sociales comenzaron a realizar burlas acerca de la mascarilla utilizada por el representante del PT en la Cámara de Diputados, pues refirieron que parecía una especie de carpeta tejida, como las utilizadas para decorar los hogares.

“Igual al monton con su tela de mantel, está bonito por el bordado pero no es usar un trapo por usarlo, debe cumplir ciertas especificaciones.”, indicó la usuaria identificada como @CeciGal1122.

Varios usuarios de redes sociales comenzaron a realizar burlas acerca de la mascarilla utilizada por el representante del PT (Foto: Twitter:@/fernandeznorona)

Su batalla contra esta medida precautoria durante este jueves comenzó alrededor del medio día, cuando realizó una burla respecto a la recomendación de los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), quienes aseguraron que el uso de mascarillas quirúrgicas ajustadas, o poner una de tela por sobre una quirúrgica, aumenta de manera significativa la protección contra el virus, tanto para quien las usa como a terceros.

“Claro. Si usas cuatro llegarás al 192%. Son unos irresponsables al promover semejante necedad.”, fue el comentario realizado por Fernández Noroña respecto a dicha recomendación.

Cabe recordar que su postura le ha traído algunos problemas a lo largo de la pandemia en México. Por ejemplo, cuando el pasado 26 de noviembre de 2020, durante una Sesión Ordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) se negó a participar con el cubrebocas puesto, pues dijo que era un “bozal” con el cual querían silenciarlo, además de que con él no podía tomar agua durante su intervención.

Su postura le ha traído algunos problemas a lo largo de la pandemia en México (Foto: Cuartoscuro)

Semanas más tarde, a principios de enero, viajó a Venezuela para reunirse con el dictador Nicolás Maduro. Sin embargo, no pudo asistir a la asamblea porque no portaba cubrebocas.

Fernández Noroña detalló que “Desde la invitación anterior, les comenté que si tendría que usar el cubrebocas no vendría”. “Creo que esta vez se nos olvidó ambas partes. No usaré algo que no sirve para evitar el contagio y da una falsa sensación de seguridad. No lo usaré ni aquí, ni en China. Así que dejaré de viajar por un tiempo”, completó.

