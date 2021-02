Tras resolución del TEPJF, Fernández Noroña acreditó cursos para evitar la violencia de género

Fernández Noroña acreditó dos cursos en la CNDH para evitar la violencia de género (Foto: Cuartoscuro)

Gerardo Fernández Noroña, diputado federal del Partido del Trabajo (PT), publicó en su cuenta oficial de Twitter las constancias de aprobación de dos cursos en materia de equidad de género impartidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), como parte del proceso resolutivo de una determinación del INE y del TEPJF.

Esto porque el Instituto Nacional Electoral (INE) consideró que el secretario de la Comisión de Energía en el Palacio de San Lázaro ejerció violencia de género contra Adriana Dávila Fernández, diputada del Partido Acción Nacional (PAN), en 2019. Determinación que fue ratificada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en enero de este año.

“La trata de personas es un problema gravísimo y Tlaxcala es uno de los lugares. Me comentan que hay una diputada que fue senadora, y que está vinculada a este tema (grupos criminales de trata) y que es más bocona que la chingada, no sé si sea cierto o no, pero en Tlaxcala siguen los problemas, pásenme elementos para ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca” , dijo aquella vez el diputado, quien fue informado de que la legisladora estaba vinculada con grupos organizados dedicados a la explotación de personas (principalmente mujeres) con fines sexuales.

Sin tener pruebas, Fernández Noroña se expresó despectivamente de la panista (Foto: Cuartoscuro)

Ante la denostación por decir “es más bocona que la chingada” y “ponerle una chinga”, la panista presentó una queja formal por haber sufrido violencia política de género por el militante del PT. Entonces, al proceder esta acusación con el fallo a favor de Dávila Fernández, para que los derechos electorales de Gerardo Fernández Noroña no se vean vulnerados, el legislador se vio obligado a ofrecer una disculpa de carácter público a su colega y acreditar los cursos que califico con más de un 90% de calificación.

De tal razón que el legislador federal que busca su reelección publicó en su cuenta oficial de Twitter que acreditó con una calificación de 94/100 el curso “Género, Masculinidad y Lenguaje Incluyente y No Sexista”; y con 97/100 el curso “Derechos Humanos y Género”. Ambas certificaciones están firmadas por la Maestra María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la CNDH.

Ante el señalamiento de Noroña por el cual se expresó así de la panista, él mismo reconoció que no cuenta con ningún tipo de elemento probatorio de la responsabilidad de Dávila en los hechos señalados y que su lenguaje expresado en el debate público debe de abonar a una discusión abierta y respetuosa.

“Debo medir las palabras que planteo en el debate político, porque tienen un peso, tiene repercusiones. Con toda honestidad, lealtad y franqueza no tengo ningún elemento de que la diputada Dávila esté vinculada con los grupos criminales de trata de personas”, aceptó el diputado del PT.

Fernández Noroña acreditó dos cursos en la CNDH (Foto: Twitter / @fernandeznorona)

En ese sentido, la consejera del INE, Claudia Zavala, consideró que fue dañada la imagen de Adriana Dávila Fernández, de ahí la importancia de la disculpa pública, porque la democracia actual demandaba no tolerar agresiones políticas por la condición de género.

“Una disculpa pública porque eso también daña la imagen de la diputada y la orden de no repetición que tiene que ver con transformar su forma de actuar en lo que es el género, masculinidades y actuar en general como servidores y servidoras públicas en esta democracia que hoy por hoy, exige cero tolerancia a cualquier tipo de violencia política contra las mujeres por razón de género”, indicó la funcionaria del INE.

Finalmente, con estos elementos puestos en la antesala de la contienda electoral intermedia a la administración de Andrés Manuel López Obrador, Fernández Noroña podría contender en el proceso que renovará la Cámara de Diputados y definirá 15 gubernaturas.

