Biden derogó la emergencia migratoria que usó Trump para financiar el muro con México

La antigua valla fronteriza, al frente, que permitía la migración de animales hacia México, continúa en su lugar mientras un trabajador camina por una sección del nuevo muro fronterizo en el Refugio Nacional de Vida Silvestre San Bernardino, en Douglas, Arizona, el martes 8 de diciembre de 2020. (AP Foto/Matt York)

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anuló este jueves la declaratoria de emergencia nacional en la frontera con México impuesta por Donald Trump.

En una carta el mandatario estadounidense ha derogado la medida decretada en febrero de 2019 por su predecesor, Donald Trump, para obtener fondos con los que sufragar la construcción de un muro en la frontera con México, ya que “no tenía garantías”.

“Estimada Señora Presidenta: De conformidad con la sección 202 (a) de la Ley Nacional de Emergencias, 50 U.S.C. 1622, por la presente informo que he emitido una proclamación que pone fin a la emergencia nacional declarada por primera vez en la Proclamación 9844 del 15 de febrero de 2019 (Declarando una emergencia nacional relacionada con la frontera sur de los Estados Unidos).

Joe Biden, presidente de Estados Unidos POOL VÍA CNP / ZUMA PRESS

He determinado que la declaración de emergencia nacional en nuestra frontera sur no estaba justificada. También he anunciado que será política de mi Administración que no se desvíen más dólares de los contribuyentes estadounidenses para construir un muro fronterizo, y que estoy dirigiendo una revisión cuidadosa de todos los recursos asignados o redirigidos con ese fin.

Por la presente informo al Congreso que la emergencia nacional declarada por la Proclamación 9844, y que continuó el 13 de febrero de 2020 y el 15 de enero de 2021, se da por terminada y que las autoridades invocadas en dicha proclama ya no serán utilizadas para construir un muro en frontera sur. Adjunto copia de la proclama que he emitido”, dice la misiva enviada al Congreso de Estados Unidos.

Trump hizo de la construcción del muro una de sus grandes promesas antes de llegar a la Casa Blanca y, ya en el poder, siguió insistiendo en esta controvertida iniciativa, por la que prometió hacer pagar a México. El expresidente aplicó una política de tolerancia cero en la frontera.

Biden, en cambio, ha abogado por revisar a fondo las políticas migratorias para garantizar un enfoque más humano, lo que por ahora, y a la espera de la aplicación práctica, le ha valido aplausos de las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos. La actual Administración ha suspendido los acuerdos que facilitaban las deportaciones a El Salvador, Guatemala y Honduras.

Joe Biden marcó su entrada a la Casa Blanca en Washington con 17 decretos para revertir políticas impulsadas por el gobierno de Donald Trump, entre ellas el retorno al Acuerdo de París sobre el clima, la anulación de la decisión de dejar la OMS y cambios migratorios.

