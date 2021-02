“Yo no soy el Chapo”: el día que Alonso Ancira retó a López Obrador a pedirle una disculpa para devolver los 200 millones de dólares

Alonso Ancira (Foto: Cuartoscuro)

Alonso Ancira, de Altos Hornos de México, ha ofrecido regresar el dinero de la transacción entre Pemex y su empresa por la compra de la planta de Agro Nitrogenados a un supuesto sobrecosto de hasta 200 millones de dólares.

En una de tantas, durante la entrevista que concedió al portal Latin Us, el empresario retó al presidente Andrés Manuel López Obrador a pedirle una disculpa por la investigación que hay en su contra y por cargos en los que se declara completamente inocente.

Además, comparó su caso con el de Joaquín Guzmán Loera, alias el “Chapo”, a quien sí le ofrecieron disculpas desde Palacio Nacional, precisamente por llamarlo con su sobrenombre ante la prensa.

“Ojalá. Yo no soy el Chapo que pide disculpas al Chapo. A mí no me pidió ni disculpas. Claro, así como dice que hay empresarios corruptos, debe decir que hay otros que no lo son, que pida una disculpa amplísima”, dijo Ancira al periodista Carlos Loret de Mola.

Además, aseguró que en caso de hacerlo, estaría dispuesto a negociar una devolución del dinero que supuestamente habría cobrado de más por la venta de una planta que el gobierno ha considerado “chatarra” en múltiples ocasiones.

En la misma entrevista, aseguró que la compra-venta fue completamente legal y se apegaron a procedimientos de ley, incluso las evaluaciones las hicieron prestigiosas empresas y bancos dedicados al ramo, por lo que consideró que es falsa la acusación de un sobreprecio.

“El presidente dice muchas cosas, y no todas muy claras. El sistema de valuación que se utilizó fueron valuación de activos, en nuestro caso fue por parte del banco Barclays, que era como un negocio en marcha restando el valor de lo que costaba reparar y para ello, ICA Fluor hizo una valuación de 250 millones de dólares. No hubo un sobreprecio”, aseguró frente a Loret de Mola.

Además, confirmó que si él hubiera sido el comprador, ciegamente hubiera optado por pagar ese precio y hacerse de una planta que consideró importante por su puerto y su infraestructura.

“Hay una parte de infraestructura muy importante, el puerto más importante de Coatzacoalcos está ahí, puede descargar 4 barcos Panamax al mismo tiempo, con un almacén para medio millón de toneladas bajo techo. Son 200 hectáreas encementadas”, aseguró.

Además, reiteró que las investigaciones a sus cuentas bancarias no arrojaron absolutamente nada ilegal, por lo que le fueron devueltas cada una, incluso las de AHMSA y las que tiene en los Estados Unidos no fueron congeladas

“Imagínese que me acusaron y me regresaron mis cuentas. No me pasó que me encontraron una cuenta en Andorra, ni en otro lado que no estuviera registrada. En Estados Unidos ni las detuvieron. Tuvieron cinco meses las cuentas y cuatro meses las cuentas de AHMSA”, dijo.

En conferencia mañanera de prensa desde Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador aceptó el ofrecer dichas disculpas, mientras que Alonso Ancira cumpliera con su parte del trato.

“Se la doy (sí)... pero que devuelva el dinero”, respondió. Además, insistió en que no tiene ningún problema personal en contra de Alonso Ancira, a quien dijo, “no lo conozco, creo que lo he visto una vez”.

Por otra parte, ratificó su apoyo al fiscal general Alejandro Gertz Manero en el manejo del caso Emilio Lozoya, ex director de Pemex, pero aceptó que la investigación se ha tardado, aunque se dijo tranquilo.

“La justicia tarda pero llega, que no haya venganzas, que no haya juicios sumarios, que no se inventen delitos”, pidió.

