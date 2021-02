“Seguimos en la batalla”: la reacción de Lydia Cacho sobre el auto de formal prisión en contra del “góber precioso”

La también activista aseguró que, a pesar de la actitud que tomó Marín durante todo el proceso legal, sigue en la batalla judicial para llevar hasta las últimas consecuencias el proceso judicial (Fotos: Cuartoscuro)

Luego de que durante la madrugada de este miércoles se diera a conocer la resolución del Juzgado Segundo de Distrito en Quintana Roo, donde se dictó el auto de formal prisión contra Mario Marín, exgobernador de Puebla, por el delito de tortura en agravio de Lydia Cacho, la periodista reaccionó a través de las redes sociales.

La también activista aseguró que, a pesar de la actitud que tomó Marín durante todo el proceso legal, sigue en la batalla judicial para llevar hasta las últimas consecuencias el proceso judicial en contra de quien la torturó en el año 2005 y encontrar justicia respecto a su caso.

“El ex gobernador Mario Marín lucía displicente y seguro de que el juez no le daría auto de formal prisión. Dice que no quiere abogados, que él llevará su propia defensa, pero detrás sigue la red de abogados del poder aliados a Kamel Nacif y Gamboa. Seguimos en la batalla”, redactó.

Así reaccionó Lydia Cacho al enterarse de la noticia del auto de formal prisión contra Mario Marín (Foto: Twitter@/lydiacachosi)

Al dar este mensaje, citó la publicación hecha por la organización Artículo 19, la cual reveló la noticia desde su cuenta de Twitter oficial, y anunció que no se hará justicia sólo con Marín dentro de prisión, sino también cuando los autores intelectuales sean condenados.

“La justicia no será plena hasta que el exgobernador sea condenado y, junto a él, todos los autores intelectuales que permanecen prófugos. Además debe ser garantizada la reparación integral de los daños para Lydia Cacho y su familia”, escribió.

El ex gobernador de Puebla, Mario Marín, conocido como el “góber precioso” fue detenido en Acapulco, Guerrero, el pasado 3 de febrero y trasladado al Cereso de Cancún, Quintana Roo, donde fue ingresado.

Alberto Zenteno Reyes, el juez Tercero de lo Penal, dictó auto de formal prisión sin fijar fianza a Valentín Jorge Meneses Rojas (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro)

La orden de aprehensión en su contra fue emitida por el primer Tribunal Unitario con residencia en Quintana Roo. Además, el ex gobernador de Puebla también tiene una ficha roja difundida por La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés).

Días más tarde, el 6 de febrero de 2021, agentes de la Fiscalía de Puebla arrestaron al ex secretario de gobernación en un barrio del estado, luego de continuar con una investigación donde se vinculaba al funcionario con actos corruptos.

Este martes, Alberto Zenteno Reyes, el juez Tercero de lo Penal, dictó auto de formal prisión sin fijar fianza a Valentín Jorge Meneses Rojas.

Lydia Cacho dejó el país después de que dos sujetos armados allanaron su casa, envenenaron a sus perras y robaron material periodístico sensible de su autoría (Foto: Cuartoscuro)

El ex colaborador de Marín, quien fue acusado por el delito de conductas contra la procuración y administración de justicia, recibió el fallo del juez durante la tarde de este 9 de febrero, pero hasta el momento su defensa no ha solicitado la caución, lo cual se debe a que el delito prescrito no es grave dentro del código penal del Estado.

Cabe resaltar que en agosto de 2019, Lydia Cacho dejó el país después de que dos sujetos armados allanaron su casa, envenenaron a sus perras y robaron material periodístico sensible de su autoría.

En entrevista para W Radio relató que se podría pensar que el encarcelamiento de Marín Torres significaría su regreso a México, “los expertos de la Interpol, me decían que me aleja de volver a México, es decir, están más enojados conmigo, porque esto no lo había logrado una persona, nunca, y lo logramos. Esto tiene un costo, lo asumo, estoy consciente y es sentar precedentes jurídicos en México, que ellos recuerden que no pueden seguir cometiendo los delitos como hace 20 años”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Dictaron auto de formal prisión a Mario Marín, el “góber precioso”, por el delito de tortura contra Lydia Cacho

Dictaron formal prisión al ex secretario del “góber precioso”

“Esto me aleja más de regresar a México, están más enojados conmigo”: Lydia Cacho tras la detención de Mario Marín