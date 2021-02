Dictaron formal prisión al ex secretario del “góber precioso”

El 6 de febrero la Fiscalía de Puebla arrestó a Valentín Jorge Meneses Rojas por presuntos actos de corrupción (Foto: FGE)

Este martes, Alberto Zenteno Reyes, el juez Tercero de lo Penal, dictó auto de formal prisión y sin fijar fianza a Valentín Jorge Meneses Rojas, quien recientemente fue aprehendido por presuntos actos de corrupción durante su cargo como secretario de Gobernación en el periodo encabezado por Mario Marín Torres el “góber precioso”.

El ex colaborador de Marín, quien había sido acusado por el delito de conductas contra la procuración y administración de justicia recibió el fallo del juez durante la tarde de este 9 de febrero, pero hasta el momento su defensa no ha solicitado la caución, lo cual se debe a que el delito prescrito no es grave dentro del código penal del Estado.

Asimismo, en caso de que Valentín “N” quiera llevar a cabo un proceso para conseguir su libertad, aquellos que están encargados de su caso podrían solicitar un juicio de amparo, pero dicha situación podría ocasionar un retraso en su salida del penal de San Miguel, lugar en donde se encuentra detenido.

De acuerdo con el medio local Imagen Poblana, fuentes al interior del Tercero de lo Penal en Puebla fueron quienes confirmaron la sentencia emitida por el juez Alberto Zenteno, la cual se asentó a las 16:00 horas.

Meneses era muy allegado al ex gobernador Mario Marín (Foto: Blogspot)

El día 6 de febrero de 2021, agentes de la Fiscalía de Puebla arrestaron al ex secretario de gobernación en un barrio del estado, pues contaban con investigaciones en donde se vinculaba al funcionario con actos corruptos.

“En seguimiento a las indagatorias, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, solicitó y obtuvo de la autoridad judicial orden de aprehensión en contra de Valentín Jorge N., detenido esta mañana en el barrio de Xanenetla de la capital poblana”, comunicó la dependencia ministerial.

En 2010 y 2011, Meneses Rojas estuvo como secretario del Gobierno de Mario Marín y actualmente fungía como Notario Público número 28 en la capital poblana, donde fue detenido. Al inicio de la administración marinista, el licenciado en Derecho fue director de Comunicación Estatal, después pasó al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF).

En septiembre del año pasado, Meneses Rojas hizo pública sus intenciones para aspirar por la alcaldía de Puebla, abanderado por el PRI (Foto: blogspot)

De igual manera, en 2007 fue nombrado como presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Puebla, pero en 2008 volvió al gabinete del “góber precioso” y quedó al frente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sin embargo, en 2010 pasó a la Secretaría de Gobernación.

En septiembre del año pasado, Meneses Rojas hizo pública sus intenciones para aspirar por la alcaldía de Puebla, abanderado por el PRI. Este partido lo nombró como delegado en Tabasco para las elecciones de 2018, donde el gobierno quedó en manos del morenista Adán Augusto López. Para el proceso electoral del 2021, el PRI ubicó al detenido en la posición 21 de los 40 elegidos para aspirar por una diputación federal por la vía plurinominal.

Además, aunque el arresto de Meneses Rojas no se vincula directamente con los cargos que enfrenta Mario Marín Torres, el ex secretario fue quien articuló la defensa mediática cuando los medios nacionales revelaron los polémicos audios en los que el “el góber precioso” conjura contra la periodista Lydia Cacho.

