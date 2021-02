De “no eres Dios” a “la pandemia les quedó grande”: los ataques de Brozo al gobierno de AMLO

Brozo ha criticado en diversos momentos a AMLO (Foto: Especial)

Víctor Alberto Trujillo Matamoros, mejor conocido por su personaje, el payaso Brozo es una de las personas de la vida pública que ha utilizado el humor para lanzar críticas dirigidas al actual Gobierno de México.

El pasado 8 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a la vida pública, pues se presentó a la conferencia matutina tras anunciar su recuperación de la COVID-19, explicó que no usaría cubrebocas “pues ya no contagia”.

La afirmación causó polémica en diversas redes sociales, así que el comediante se sumó y escribió un tuit en su cuenta personal respecto a Andrés Manuel López Obrador:

“Él no contagia. Ni cura. Ni salva. Ni protege. Ni apoya. Ni rescata. Ni garantiza. Ni fortalece. Ni unifica. Ni encabeza. Discursos y aplauso fácil. No hay para más”

(Foto: captura de pantalla Twitter @V_TrujilloM)

Brozo acompañó su tuit con el clip de video correspondiente a la conferencia matutina donde López Obrador afirma que no usará cubrebocas.

El principal foco de ataque del comediante contra el mandatario es el manejo que ha tenido el gobierno sobre la pandemia por la COVID-19, pues considera que ha sido irresponsable e insuficiente.

Brozo también insultó a Andrés Manuel durante su programa TeneBrozo argumentando que no ha sido capaz de contener o controlar la pandemia causada por el SARS-CoV-2:

“Seamos claros como gobierno , la pandemia les quedó grande y muy probablemente la vacuna les va a quedar enorme, en este momento, en este momento, el más importante para la humanidad de las últimas décadas, no se les vaya a ocurrir jugar con la desesperación de la gente.”

Personaje Brozo (Foto: Instagram de Brozo)

Víctor Trujillo ha caracterizado a su personaje como un payaso provocador que habla sobre temas de actualidad, pues utilizando el humor negro, emite sus opiniones respecto a las decisiones que toma el gobierno de México ante el control de la pandemia por el nuevo coronavirus.

Durante su programa TeneBrozo que es transmitido por internet, el pasado 13 de diciembre Brozo utilizó palabras altisonantes para referirse al presidente Andrés Manuel, “Eres un p**che presidente que, o nos sirve, o no sirve pa´ni madres”, mencionó.

En esa misma emisión, Víctor Trujillo envió un le envió un mensaje a AMLO, pues dijo: “Acuérdate Andrés, no eres dios”, ese mismo día la plataforma Latinus publicó el video titulado: “la entrega anual de los Gansos de Oro a lo más 4T de la 4T y los moneros Alarcón, Chavo del Toro y Pacasso en el estudio. Órale!”, la cual causó polémica en redes pues el comediante bloqueó a internautas que le criticaron en Twitter.

Brozo Foto: Carlos Loret / Youtube.

El pasado 3 de febrero, el payaso Brozo dirigió su crítica hacia las fallas que tuvo durante el primer día la página donde se puede registrar a las personas de la tercera edad para que reciban la vacuna contra la COVID-19.

Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador general de Comunicación Social de la presidencia de la república, explicó mediante un tuit que la página había tenido una sobrecarga de personas intentando registrarse y que las autoridades se asegurarían de su restablecimiento en las próximas 24 horas.

Al respecto, Víctor Trujillo citó el tuit diciendo: “O sea, seamos resilientes, empáticos. Ustedes tienen la necesidad, pero nosotros somos el gobierno. Nosotros comprendemos su desesperación, y ustedes no hagan un escándalo de nuestras sandeces. La ineptitud somos todos”

Twitter Víctor Trujillo (Foto: Twitter@V_TrujilloM)

Respecto al programa del domingo 13 de diciembre, en el que Brozo insultó al presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario recomendó a sus adversarios serenarse.

Reiteró durante la conferencia matutina que no tiene enemigos ni desea tenerlos, pues no odia y es feliz

“Amor y paz. Y decirles a nuestros adversarios que se serenen. Es que se ofuscan, como se está llevando a cabo la transformación del país y ya no impera la corrupción, ya no hay influyentismo, ya no hay ‘chayote’, entonces hay pues mucha desesperación y se jalan los pelos, se enojan y hacen corajes”, dijo el mandatario mexicano.

CIUDAD DE MÉXICO, 31 DICIEMBRE 2020.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional que se dedicó al tema de seguridad. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

El payaso Brozo también cuestionó al presidente Andrés Manuel respecto a las fotografías en las que se observaba a Hugo López-Gatell Ramírez en un restaurante de las playas de Zipolite, Oaxaca.

Después de que el presidente fuera cuestionado sobre la posible dimisión del cargo del subsecretario por haber viajado durante el confinamiento, respondió que López- Gatell “había estado trabajando mucho”

A continuación, el comediante escribió en su cuenta de Twitter @V_TrujilloM; “Sólo cuando crees que andas sobrado de autoridad moral y política, la despilfarras de esta manera. ¿Y Pío, Felipa, Bartlett, Cienfuegos, Lozoya, Peña?”

Dentro de ese tuit, difundió el fragmento de la respuesta de López Obrador donde resalta la participación del subsecretario de salud en su gobierno, al que agregó fragmentos de canciones populares y efectos de sonido con la finalidad de ridiculizar las palabras del mandatario.

Una de las fotografías de Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud durante su visita a Zipolite, Oaxaca (Foto: Twitter@MarianoCastae10)

