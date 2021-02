Golpe al narco en el centro de México: autoridades aseguraron cocaína valuada en 614 millones de pesos

En menos de tres semanas, en la Zona Metropolitana han sido incautados 2 mil 187 kilogramos de la misma droga (Foto: Archivo)

Durante dos días y en seguimiento a la misma investigación, autoridades federales decomisaron 1,630 kilogramos de cocaína valuada en 614 millones 384 mil pesos, justo en el centro de la república mexicana.

El primer aseguramiento tuvo lugar en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México y el segundo golpe al narco fue tan sólo 20 kilómetros al norte, en el municipio de Nezahualacóyotl, Estado de México.

De acuerdo con lo reportado por la Secretaría de la Defensa Nacional, estos megadecomisos forman parte del mismo caso.

Aunque las cantidades incautadas pueden ser comunes en la frontera norte o en las costas del Pacífico, en la zona metropolitana del país se trata de confiscaciones históricas, de magnitudes inusuales en los últimos años.

De acuerdo con lo reportado por la Secretaría de la Defensa Nacional, estos megadecomisos forman parte del mismo caso (Foto: Sedena)

Las autoridades no han informado a qué grupo delictivo pertenece la droga, si estaba destinada al consumo local del Valle de México o era resguardada para su envío desde el aeropuerto internacional a Estados Unidos u otras entidades aledañas.

El primer megadecomiso fue el 4 de febrero, cuando agentes capitalinos en coordinación con el Ejército aseguraron 803 kilogramos de cocaína en un domicilio de la alcaldía Tlalpan. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el valor del narcótico asciende a 300 millones 800 mil pesos.

Aunque fuentes de Seguridad no han confirmado el cártel que sería dueño de la droga, versiones de prensa ya han consignado por medio de la fiscalía de la Ciudad de México que es del Cártel de Sinaloa.

La conclusión anterior es, en parte, porque de aquella entidad provienen Gerardo C. de 34 años y Carlos C. de 57, detenidos en el lujoso departamento de la calle Portillo, Fraccionamiento Coapa Súper 4. Pero versiones del periodista Antonio Nieto han indicado que la droga podría ser de un sujeto conocido como El Pilo, ex aliado de la facción sinaloense.

El primer aseguramiento tuvo lugar en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México y el segundo golpe al narco fue tan sólo 20 kilómetros al norte, en el municipio de Nezahualacóyotl (Foto: SSC)

Derivado de las acciones en Tlalpan fueron aseguradas 11 armas largas de diversos calibres, cuatro armas cortas, equipos de telefonía celular, documentación diversa y tres vehículos, al menos dos de lujo; así como los dos originarios de Sinaloa.

Ni siquiera había pasado un día del aseguramiento en la zona sur de la Ciudad de México cuando a 30 minutos de distancia, agentes de la Sedena y la Fiscalía General de la República (FGR) ya montaban otro operativo.

En seguimiento a trabajos de inteligencia fue posible ubicar una bodega en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. Los agentes llegaron hasta el número 386 de la calle Basílica de Guadalupe, esquina con Glorieta de Colón, colonia Evolución.

Este domicilio fue vigilado desde la tarde del 4 de febrero y se observó movimiento por parte del Ejército, pero no fue sino hasta horas después que personal ministerial ingresó para el registro correspondiente, con lo cual fue localizada la droga.

Autoridades de la SEDENA y de la FGR catearon un inmueble en la colonia Evolución del municipio mexiquense (Foto: Captura de pantalla)

Los agentes de la FGR y Sedena encontraron paquetes de cocaína en dos vehículos con compartimentos secretos. El peso total fue determinado en 830 kilogramos con un precio valuado en 300 millones 584 mil pesos.

También se decomisaron cinco vehículos, alrededor de mil 500 dólares y seis mil pesos en efectivo. Alrededor de las 18:00 horas de este viernes 5 de febrero terminaron las diligencias y el narcótico fue transportado en una camioneta, fuertemente custodiada.

Por imágenes compartidas en redes sociales fue posible verificar que la casa es de fachada color rosa y con zaguanes grises, en los cuales quedaron sellos marcados con el folio FED/SEIDO/UEIDCS-MEX/0000065/2021.

Cabe destacar que el precio referido está calculado para el mercado nacional. De ser transportada al extranjero, la droga aumentaría su valor considerablemente. Es preciso notar que el reporte de la Sedena menciona los aseguramientos para evitar que sean consumidos por la juventud mexicana.

Este jueves 4 de febrero fueron asegurados 800 kilos de cocaína con valor de más de 300 millones de pesos (Foto: Fiscalía CDMX)

Si bien, la capital del país fue un refugio para capos de diversos cárteles, antes y durante el crecimiento de facciones locales como La Unión Tepito; los eventos recientes han revelado que el centro de la república estaría asediada por grupos del crimen con intereses transnacionales. Esto no se había detectado en la actual administración y aún más, con periodos de tiempo tan cercanos.

Aunado a estos dos megadecomisos, también cabe mencionar que las autoridades capitalinas incautaron media tonelada el mes pasado.

Durante la noche del 18 de enero, una camioneta volcada, que al ser puesta en cuatro ruedas, dejó caer uno de los 475 paquetes de cocaína en su interior, cuyo peso finalmente fue determinado en 557 kilogramos. Estos hechos ocurrieron sobre la avenida Río San Juan Joaquín y Tercer Anillo de Circunvalación, en la colonia Lomas de Sotelo, alcaldía Miguel Hidalgo.

Es decir que en 18 días, en el centro del país, han sido incautados 2 mil 187 kilogramos de la misma droga. Tan solo en tres acciones.

