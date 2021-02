Reportan otro megadecomiso de 800 kilogramos de droga, ahora en Nezahualcóyotl

Con el aseguramiento en Nezahualcóyotl sumarían al menos 2,160 kilogramos de cocaína en 18 días en la zona metropolitana del centro de la república mexicana

Por segunda día consecutivo en el centro del país fue reportado el decomiso de 800 kilogramos de cocaína, pero ahora en un domicilio del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

Agentes del Ejército y de la Fiscalía General de la República catearon un inmueble en la demarcación mexiquense, desde la madrugada de este viernes 5 de febrero, según reportes extra oficiales.

Versiones de prensa local consignaron que los agentes federales ingresaron a un inmueble marcado con el número 386 de la calle Basílica de Guadalupe, esquina con Glorieta de Colón, colonia Evolución.

Este domicilio fue ubicado desde la tarde del 4 de febrero y se observó movimiento por parte del Ejército, pero no fue sino hasta horas después que personal ministerial ingresó para el registro correspondiente, con lo cual fue localizada la droga.

Autoridades de la SEDENA y de la FGR catearon un inmueble en la colonia Evolución del municipio mexiquense (Foto: Google Maps)

Alrededor de las 18:00 horas de este viernes 5 de febrero terminaron las diligencias y el narcótico fue transportado en una camioneta, fuertemente custodiada. Por imágenes compartidas en redes sociales fue posible verificar que la casa es de fachada color rosa y con zaguanes grises, en los cuales quedaron sellos marcados con el folio FED/SEIDO/UEIDCS-MEX/0000065/2021.

Sin embargo, ni la Fiscalía General de la República (FGR) ni la Secretaría de la Defensa Nacional han ofrecido mayores detalles sobre el aseguramiento, posiblemente, el más grande en la historia de esta localidad y de los más relevantes en los últimos años.

Fuentes de la Guardia Nacional no reportaron participación alguna en el discreto operativo, tampoco fue requerida la actuación de policías municipales. Y sobre el caso, tampoco se han pronunciado la Secretaría de Seguridad del Estado de México ni la Fiscalía de la misma entidad.

La FGR será la dependencia encargada de confirmar la cantidad exacta del aseguramiento, tras la realización del peso ministerial.

Este jueves 4 de febrero fueron asegurados 803 kilos de cocaína con valor de más de 300 millones de pesos (Foto: Fiscalía CDMX)

Apenas este jueves 4 de febrero, policías y agentes ministeriales de la Ciudad de México decomisaron 803 kilogramos de cocaína en la alcaldía Tlalpan. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el valor de la droga asciende a 300 millones 800 mil pesos.

Aunque fuentes de Seguridad no han confirmado a qué grupo pertenece la droga, versiones de prensa ya han consignado por medio de la fiscalía capitalina que, en efecto, el narcótico es del Cártel de Sinaloa, entidad de la que provienen Gerardo C. de 34 años y Carlos C. de 57, detenidos en el lujoso departamento de la calle Portillo, Fraccionamiento Coapa Súper 4.

Pero versiones del periodista Antonio Nieto han indicado que la droga podría ser de un sujeto conocido como El Pilo, ex aliado de la facción sinaloense.

Derivado de las acciones en Tlalpan fueron aseguradas 11 armas largas de diversos calibres, cuatro armas cortas, equipos de telefonía celular, documentación diversa y tres vehículos, al menos dos de lujo.

En las puertas de la casa quedaron sellos marcados con el folio FED/SEIDO/UEIDCS-MEX/0000065/2021 (Foto: Captura de pantalla)

Durante 2021 se han decomisado al menos 1,360 kilogramos de cocaína en la Ciudad de México; estos casos apuntan a las huellas de Ismael Zambada García, El Mayo y Rafael Caro Quintero, identificados como parte de la misma agrupación transnacional: el Cártel de Sinaloa.

Aunado a ello, el pasado 13 de enero fueron detenidos Rodolfo Moreno y Marco Munguía, presuntos operadores de Zambada García. Los sujetos circulaban en un BMW blanco, armados y con cinco paquetes de cocaína, por avenida Presidente Mazaryk de la exclusiva colonia Polanco.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los dos hombres de 21 y 27 años notaron la presencia policial, aceleraron la marcha e intentaron cambiar de dirección. Por ello les fue marcado el alto. Cuando descendieron fueron inspeccionados y localizada la droga, así como dos armas cortas, una de ellas bañada en oro.

“Cabe señalar que de acuerdo con un cruce de información, se pudo conocer que los detenidos son originarios de Sinaloa y Sonora, respectivamente, y el mayor de ellos al parecer, está relacionado con una célula delictiva que opera en dicho estado”, refirió el parte policial. Al tiempo que agregó que éste último sujeto igual sería requerido en el extranjero.

El acecho del Cártel de Sinaloa ha sido visible en la CDMX (Fotoarte: Steve Allen)

Ya durante la noche del reciente 18 de enero, una camioneta volcada, que al ser puesta en cuatro ruedas, dejó caer uno de los 475 paquetes de cocaína en su interior, cuyo peso finalmente fue calculado en 557 kilogramos. Estos hechos ocurrieron sobre la avenida Río San Juan Joaquín y Tercer Anillo de Circunvalación, en la colonia Lomas de Sotelo, alcaldía Miguel Hidalgo. Presuntamente, el cargamento estaría vinculado a Rafael Caro Quintero, El Narco de Narcos.

Sin embargo, con el aseguramiento en el Estado de México sumarían al menos 2,160 kilogramos de cocaína en menos de un mes en la zona metropolitana de la república, tan solo en tres acciones. Con los datos aportados por el Ejército sobre el decomiso en Tlalpan, puede calcularse que el precio de cada kilogramo de narcótico rondaría los 18,797.76 dólares. Es decir, 40 millones 603 mil 161 dólares en 18 días, o traducido al tipo de cambio por 20 en unidades mexicanas: 812 millones 63 mil 220 pesos.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Megadecomiso de cocaína en CDMX: aseguraron 800 kilos de la droga en Tlalpan

Golpe al Cártel de Sinaloa: el cargamento de cocaína que volcó en una camioneta en CDMX valdría USD 40 millones y pertenecería a Caro Quintero

Dos presuntos narcos del cártel del Mayo fueron detenidos en Polanco; portaban cocaína y una pistola bañada en oro