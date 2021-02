El acecho del Cártel de Sinaloa a CDMX: un golpe de 300 millones de pesos reveló más presencia de la gente del Mayo

investigaciones de diversos periodistas han señalado que la capital del país es una plaza más del Mayo, como lo fue de Los Beltrán Leyva, debido a su aeropuerto internacional (Foto: Fiscalía-CDMX)

Durante 2021, se han decomisado al menos 1,360 kilogramos de cocaína en el centro de la república, estos casos apuntan a las huellas de Ismael Zambada García, El Mayo y Rafael Caro Quintero, identificados como parte de la misma agrupación transnacional: el Cártel de Sinaloa.

Aunado a ello, han sido detenidos dos presuntos operadores de Zambada García, además de otros dos hombres originarios del estado de Sinaloa, bastión del grupo que liderara Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.

Si bien, la capital del país fue un refugio para capos de diversos cárteles, antes y durante el crecimiento de facciones locales como La Unión Tepito; los eventos recientes han revelado que el centro de la república estaría asediada por grupos del crimen con intereses transnacionales. Esto no se había detectado en la actual administración y aún más, con periodos de tiempo tan cercanos.

Fue el pasado 13 de enero cuando policías capitalinos arrestaron a Rodolfo Moreno y Marco Munguía, mientras circulaban en un BMW blanco, armados y con cinco paquetes de cocaína, por avenida Presidente Mazaryk de la exclusiva colonia Polanco.

Los detenidos a principios de enero provenían del norte del país y serían identificados como presuntos operadores del Mayo Zambada (Foto: SSC)

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los dos hombres de 21 y 27 años notaron la presencia policial, aceleraron la marcha e intentaron cambiar de dirección. Por ello les fue marcado el alto. Cuando descendieron fueron inspeccionados y localizada la droga, así como dos armas cortas, una de ellas bañada en oro.

“Cabe señalar que de acuerdo con un cruce de información, se pudo conocer que los detenidos son originarios de Sinaloa y Sonora, respectivamente, y el mayor de ellos al parecer, está relacionado con una célula delictiva que opera en dicho estado”, refirió el parte policial. Al tiempo que agregó que éste último sujeto igual sería requerido en el extranjero.

Ya durante la noche del reciente 18 de enero, una camioneta volcada, que al ser puesta en cuatro ruedas, dejó caer uno de los 475 paquetes de cocaína en su interior, cuyo peso finalmente fue calculado en 557 kilogramos. Estos hechos ocurrieron sobre la avenida Río San Juan Joaquín y Tercer Anillo de Circunvalación, en la colonia Lomas de Sotelo, alcaldía Miguel Hidalgo.

“El personal de la SSC realizó la inspección preventiva del vehículo, conforme a protocolos de actuación policial, durante la cual encontraron 475 envoltorios, de dimensiones de 24 centímetros de largo por 14 de ancho”, reportó la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México y añadió que el conductor escapó.

El vehículo junto con lo asegurado, uno de los decomisos más importantes en los últimos años, fueron puestos a disposición del Ministerio Público en la Fiscalía de Investigación del Delito de Narcomenudeo. Mientras que ya son analizadas cámaras de videovigilancia para dar con el chofer de la camioneta.

La camioneta volcada en Miguel Hidalgo contenía al menos 475 paquetes de cocaína (Fotoarte: Steve Allen)

La cocaína estaba encerrada, cubierta con lonas en uno de los compartimento de la unidad. De acuerdo con el periodista y autor del libro Cártel Chilango, Antonio Nieto, la mercancía sería de Rafael Caro Quintero, El Narco de Narcos. Con datos aportados por el Ejército, puede calcularse que el precio de cada kilogramo rondaría los 18,797.76 dólares. En consecuencia, la cocaína estaría valuada en 10 millones 470 mil dólares (unos 209.4 millones de pesos).

Por su parte, el periodista Carlos Jiménez, reportero de nota roja, indicó que los paquetes estaban marcados con el logo de ”Lacoste” y “Tequila”; Antonio Nieto precisó que si bien son marcas encontradas en decomisos a otros grupos, estos vienen marcados así desde Colombia, ya sea por moda o para indicar la pureza del producto.

El reportero especializado en narcotráfico añadió que el vehículo con cocaína habría salido de Naucalpan, Estado de México, y viajaba a gran velocidad, posible razón del percance. Por otro lado, Caro Quintero es identificado como parte del Cártel de Sinaloa y tomando el antecedente de los arrestados el 13 de enero para ubicarlos en una hipótesis, el vínculo es más solido hacia los intereses del Mayo.

La droga fue entregada a la Fiscalía General de la República para las diligencias correspondientes, pues se trataba de una cantidad que hasta entonces no había sido incautada en la capital en los últimos años.

Carteles cono intereses transnacionales ya se han mostrado en la capital (Foto: SSC)

En los hechos más recientes, ocurridos el 4 de febrero, las autoridades capitalinas en coordinación con el Ejército, aseguraron 803 kilogramos de cocaína en un domicilio de la alcaldía Tlalpan. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el valor de la droga asciende a 300 millones 800 mil pesos.

Aunque fuentes de Seguridad no han confirmado a qué grupo pertenece la droga, versiones de prensa ya han consignado por medio de la fiscalía capitalina que, en efecto, el narcótico es del Cártel de Sinaloa, entidad de la que provienen Gerardo C. de 34 años y Carlos C. de 57, detenidos en el lujoso departamento de la calle Portillo, Fraccionamiento Coapa Súper 4. Pero versiones del periodista Antonio Nieto han indicado que la droga podría ser de un sujeto conocido como El Pilo, ex aliado de la facción sinaloense.

Derivado de las acciones en Tlalpan fueron aseguradas 11 armas largas de diversos calibres, cuatro armas cortas, equipos de telefonía celular, documentación diversa y tres vehículos, al menos dos de lujo.

Los dos detenidos en Tlalpan este 4 de febrero son originarios de Sinaloa (Foto: SSC)

En octubre del año pasado, un mapeo de la Secretaría de Seguridad capitalina ubicó a Los Sinaloas entre las bandas que operan en la entidad, pero se desconoce si son del bando dirigido por Zambada García.

No obstante, investigaciones de diversos periodistas han señalado que la capital del país es una plaza más del Mayo, como lo fue de Los Beltrán Leyva, debido a su aeropuerto internacional. Esta es la principal base aérea con rutas hacia el resto del planeta y con utilidad para el trasiego de narcóticos.

