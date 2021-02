Denise Dresser comparó a Mario Marín con Salgado Macedonio y tundió a AMLO: “Morena no es independiente de la voluntad del presidente”

(Foto: Cuartoscuro)

El encarcelamiento de Mario Marín, ex gobernador de Puebla, por la tortura que orquestó en contra de la periodista Lydia Cacho ha suscitado una importante ola de reacciones entre líderes de opinión, pues “celebramos su aprehensión, pero al mismo tiempo, Morena postula a una candidatura a alguien acusado de temas similares”, señaló la politóloga Denisse Dresser sobre Félix Salgado Macedonio.

Debido a esto es que la columnista, durante una mesa de análisis en Aristegui Noticias, describió a México como “el país de la esquizofrenia política”, en el cual se ha avanzado poco en temas de justicia para las mujeres, así como del peso político de ellas en las decisiones de la nación.

También criticó las determinaciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes hace 14 años desestimaron el caso de Cacho y, por lo tanto, exoneraron al llamado “gober precioso”. Sin embargo, sus críticas más duras fueron hacia la actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien el día de la votación cambió su postura a favor del mandatario y con ello perpetuó el status quo.

“Tan presente está el status quo que 14 años después, Felix Salgado Macedonio es candidato por Morena a la candidatura de Guerrero”, se quejó. Sin embargo, también arremetió en contra de las senadoras de Morena que no alzaron la voz contra esta determinación.

(Foto: Cuartoscuro)

Acerca de este tema, Sabina Berman mencionó que “en México metemos a la cárcel a un gobernador abusador de mujeres y la misma semana anunciamos a un presunto abusador de mujeres como candidato a gobernador”, lo cual para ella es una representación de que en el país, la violencia contra la mujer se toma “medio en mofa”.

Asimismo, resaltó que desde el poder existe una incomprensión remarcada hacia este problema y para recuperar la credibilidad ante esta crisis al interior de Morena, el partido debe abrir la investigación en torno a Salgado Macedonio.

En este sentido, Dresser fue contundente al decir que una de las razones por las cuales Salgado Macedonio ha logrado avanzar en su carrera política es porque “ha estado blindado por las autoridades judiciales del estado, por Mario Delgado —dirigente nacional de Morena—, que ahora sale a decir que no hay procesos en su contra”.

(Foto: Presidencia de México)

Además, señaló que estas determinaciones no están desligadas del gobierno, “porque Morena no es independiente de la voluntad del presidente, los candidatos no son postulados sin que tengan el palomazo de Andrés Manuel López Obrador”, puntualizó.

De esta manera fue como cuestionó la perspectiva feminista de la Cuarta Transformación, ya que si bien dice apoyar esta lucha, con casos como los de Salgado Macedonio en lugar de mostrar empatía y sensibilidad la “están desestimando y ridiculizando” bajo los argumentos de que es temporada electoral, “como si en México fuera fácil denunciar a sus acosadores”.

Por otra parte, la politóloga hizo un diagnóstico de las dinámicas de López Obrador por medio de las cuales define que las feministas “no son sujetos independientes, son manipuladas, títeres”. Como ejemplo de ello mencionó que Olga Sánchez Cordero, “la gran feminista del gabinete”, dijo que se debía realizar una consulta sobre el tema del aborto.

Sobre esto, Berman dijo que el hecho de elegir a siete mujeres como secretarias de Estado no cambia la vida real para ellas. “Queremos mejoras reales en nuestra vida cotidiana, atención del Estado en los problemas particulares, como la violencia de la que somos objeto. Ahí, en los específicos de la condición femenina es que la 4T deja de ser feminista y porque su patriarca, López Obrador deja de entender el feminismo”, concluyó.

