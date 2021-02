Crisis en el IMSS: rechazan falta de atención por COVID-19 e investigan a tres por caso Magdalena Salinas

Video: Gobierno de México.

El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, aseguró que sí se está dando la atención a otras enfermedades que no son COVID-19, aunque reconoció que se ha disminuido el número de citas, algo que resaltó, ha ocurrido en todo el mundo debido a la pandemia del virus SARS CoV-2.

Durante la conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional, Robledo Aburto enfatizó que en ningún momento se han cancelado servicios médicos en el Instituto.

“Sin duda ha sido un tema que en todo el mundo ha tenido mucha atención y hay estrategias y México no es la excepción. La Organización Mundial de la Salud (OMS) en noviembre del año pasado, hizo un comunicado en donde calculaba que el 90% de los países había disminuido hasta en 50% los servicios y las atenciones de otros padecimientos distintos al COVID. Desde el año pasado también, la Secretaría de Salud y todo el sector, se publicó la guía de continuidad de operaciones, que no es otra cosa más que el proceso de reconversión. Cómo las instituciones de salud estamos recuperando espacios de servicio vinculado a los semáforos epidemiológicos”, señaló.

Sin embargo, enfatizó que esto no significa que se hayan suspendido servicios médicos.

Imagen de archivo (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO)

“Esto no significa que se hayan suspendido completamente los servicios, se disminuyeron sí, pero no se suspendieron. El año pasado en el IMSS hicimos 700,000 intervenciones quirúrgicas, pero en 2019 habíamos hecho un millón 400 mil. Dimos alrededor de 9 millones de consultas de especialidad y de medicina familiar, pero el año anterior dimos el doble. Entonces, en general, nuestro cálculo es que la disminución de nuestros servicios está alrededor del 35%, pero no se ha suspendido. Las urgencias continúan tanto para COVID como para otros eventos”, enfatizó.

El titular del Instituto Mexicano del Seguro Social destacó que hay servicios que no se pueden suspender como un parto, una cesárea o una apendicitis, por lo que insistió “lo que se hizo fue aliarnos con los servicios privados de salud para derivar a esos lugares esas atenciones mientras nosotros atendemos la mayoría de COVID”, dijo.

Sin embargo, reconoció que hay servicios como los dentales o psicológicos que han tenido que ser suspendidos, pero reiteró que las consultas han seguido, al igual que las cirugías.

“(...) Los trasplantes de células para pacientes oncológicos, para niños con cáncer en particular, para cierto tipo de cáncer son muy útiles. Firmamos un convenio con el hospital HITO del Teletón, para que por ejemplo en Siglo XXI, Pediatría tiene disminuidos sus servicios, los podamos hacer allá, y está funcionando bastante bien. Entonces hay una atención, no estamos empezando nada, nunca se ha suspendido completamente, si no estaríamos realmente con déficit muy difícil de remontar”, resaltó.

Respecto al caso del paciente que falleció hace unos días afuera de la puerta de urgencias del hospital Magdalena de las Salinas sin que fuera atendido por personal médico, Zoé Robledo recordó que se emitió un comunicado, del cual mencionó los cuatro puntos que se destacaron.

“El primero tiene que ver con que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación relacionada con estos hechos y el Instituto va a dar cumplimiento inmediato a cada requerimiento que formule la autoridad ministerial”, señaló.

“En segundo lugar, el Instituto Mexicano del Seguro Social ya dio, desde el día de los hechos, vista al órgano interno de control para que determine las responsabilidades que diera lugar y un tema muy importante es que en el IMSS continuamos con el desarrollo de una investigación interna de carácter laboral a tres trabajadores que estuvieron involucrados ante una posible negativa de servicio”, señaló.

“Instruí a la Dirección Jurídica Normativa de nivel central, que atrajera esa investigación ante presuntas inobservancias de la normatividad institucional que establece claramente criterios y principios sobre la atención médica, la no discriminación, la sensibilidad, la ética y el profesionalismo de nuestro trabajadores hacia las personas y estamos trabajando también de manera coordinada con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y estamos pendientes de cualquier requerimiento que tuviéramos de este órgano garante a una queja de oficio”, aclaró.

“Además comentar que la titular de nuestra Unidad de Atención al Derechohabiente estableció ya desde hace un par de días, comunicación con los deudos y familiares para externarles solidaridad, empatía y compromiso para que estos hechos se esclarezcan”, concluyó.

