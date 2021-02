Amigos, familiares y caciques: la controvertida lista de candidatos plurinominales del PAN

(Foto: Cortesía Cámara de Diputados)

La Comisión del Partido Acción Nacional (PAN) aprobó la lista para precandidatos plurinominales aspirantes a una diputación federal , en donde se incluyeron a caciques locales, burócratas, familiares y amigos de los dirigentes de las cúpulas nacionales y estatales , afirmó el semanario Proceso.

De acuerdo con el medio, las listas son encabezadas por Jorge Romero, cacique del partido por la Ciudad de México; Margarita Zavala, excandidata presidencial, y Santiago Creel, secretario de gobernación en la administración de Vicente Fox y coordinador político de la campaña de Ricardo Anaya en 2018, quien, además, se perfila como el coordinador de la bancada del partido blanquiazul.

Asimismo, se incluyeron a varios miembros de la Comisión Permanente del Consejo Electoral, quienes avalaron la lista de plurinominales, como Luis Antonio Rangel, exsecretario particular de Anaya, Armando Tejeda, amistad del dirigente nacional, Marko Cortés, y Héctor Larios Córdova, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

Otras personalidades pertenecientes a esta última agrupación también se añadieron a los listados, como Cecilia Romero Castillo, primera mujer presidenta interina y secretaria general en varias ocasiones, Humberto Aguilar Coronado, director de la Fundación Rafael Preciado Hernández, y los delegados de Chihuahua, Luis Serrato, y San Luis Potosí, Xavier Azuera.

El periodista y escritor Álvaro Delgado, quien redactó la nota, también habló de la anexión de familiares y amistades de varias personalidades públicas, como Mariana Mancillas, esposa del actual diputado federal y uno de los caciques de Nuevo León, Raúl Gracia, y Jorge Elías Lixa, esposo de la secretaria de Fortalecimiento Interno del CEN, Adriana Aguilar Ramírez.

De igual manera, Daniel Martínez Terrazas, hermano del presidente estatal del PAN de Morelos, Juan Carlos Martínez Terrazas, y hermano de Adrián, regidor de Cuernavaca, los cuales fueron acusados de hacer fraude en la elección interina de esa capital por el exdiputado federal e hijo del exgobernador Marco Adame, Juan Pablo Adame.

Este año, la jornada electoral, considerada como la más grande del país y cuya votación se llevará a cabo el próximo 6 de junio, definirá la renovación de la Cámara de Diputados, diversos cargos locales y la gubernatura de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, Nayarit, San Luis Potosí, Querétaro, Tlaxcala, Michoacán, Colima, Guerrero y Campeche.

Zavala regresa al PAN para competir por una diputación

Ayer, 3 de febrero, la Comisión Organizadora Electoral del PAN aprobó el registro de Margarita Zavala como candidata a diputada federal por el distrito 10 de la Ciudad de México, el cual corresponde a la alcaldía Miguel Hidalgo. De acuerdo al mismo medio, la esposa del ex presidente Felipe Calderón habría logrado dicha candidatura por injerencia del ex mandatario.

El periodista Delgado mencionó que, previo a Zavala, dicho registro fue ofrecido a otros servidores públicos como Francisco Ramírez Acuña, ex titular de la Secretaría de Gobernación (Segob); Roberto Gil Zuarth ex secretario particular de Calderón; Jorge Zermeño, ex presidente de la Mesa Directiva Cámara de Diputados por el PAN, entre otras más.

Cabe aclarar que la excandidata a la presidencia de México renunció a su militancia en 2017 para, posteriormente, emprender junto con su marido, la creación del nuevo partido político “México Libre” con el cual se postularía para la presidencia del 2018.

Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral (INE) le negó el registro del mismo por no comprobar el origen de los recursos que recibió. Esto fue confirmado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

